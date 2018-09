Gesamt-Vergütungen

Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson kassierten 2017 die Vorstandschefs der 100 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen durchschnittlich 5,73 Millionen Euro an Gehalt. Das sind rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Am meisten Geld gab es für Konzernchefs in der Schweiz. Dort lagen die Gesamtvergütungen bei 7,76 Millionen Euro. "Die Schweiz ist das Vergütungsparadies in Europa", sagt hkp-Chef Michael Kramarsch. Unternehmensbosse in Großbritannien erhielten 6,38 Millionen Euro. Knapp dahinter auf Platz drei kamen die Vorstandsvorsitzenden deutscher Unternehmen. Sie strichen im Schnitt 6,35 Millionen Euro. Die Unterschiede erklären sich auch mit den Lebenshaltungskosten. In der Schweiz sind sie deutlich höher als in Deutschland.