Mercedes GLB

Zwei Monate nach der Weltpremiere im kleinen Kreis stellt Mercedes sein neues SUV auf der IAA einer großen Öffentlichkeit vor. Es hört auf die Buchstabenkombination GLB, also ein Geländefahrzeug auf Basis der B-Klasse. Mit einer Länge von 4,63 Metern reicht er bis auf zwei Zentimeter an den eigentlich höher positionierten GLC heran. Wer will, kann den GLB auch als Siebensitzer bestellen. In der dritten Sitzreihe reicht die Beinfreiheit aber nur für Menschen mit nicht allzu langen Beinen.