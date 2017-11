Frankfurter Aktienmarkt im Blick Die Börse leidet unter Jamaika-Aus

Stand: 20.11.2017, 09:30 Uhr

Es wird zunächst keine handlungsfähige Regierung in Berlin geben. Diese Aussichten belasten den Dax und den Euro.

Der Dax büßte zu Handelsbeginn um bis zu einem halben Prozent auf 12.926 Punkte ein, nachdem die FDP in der vergangenen Nacht die Sondierungsgespräche abgebrochen hatte. Damit setzt sich die tendenziell schwache Entwicklung der vergangenen eineinhalb Wochen fort, die nach dem Erreichen des Allzeithochs bei 13.525,56 Punkten eingesetzt hatte.

Die politische Unsicherheit in Deutschland sei nun so groß wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik, kommentierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Trotzdem dürfe die deutsche Wirtschaft weiter kräftig wachsen. Denn angefacht durch die lockere EZB-Geldpolitik besitze sie so viel Schwung, dass sich die zahlreichen, politisch zu lösenden Probleme Deutschlands vorerst nicht bemerkbar machen würden.

Energiekonzerne profitieren

Ein Blick auf Einzelaktien zeigt, wie unterschiedlich die Reaktionen ausfallen. Gegen den schwachen Trend stieg die Aktie des Energiekonzerns RWE um rund vier Prozent an. Auch die Papiere des Konkurrenten Eon legten zu. Versorger-Aktien hatten zuletzt im Zuge der Jamaika-Verhandlungen in Berlin teils unter der andauernden Diskussion über Schließungen von Kohlekraftwerken gelitten.

Umweltaktien leiden

Eine schwindende Hoffnung auf einen raschen Ausbau der Erneuerbaren Energien setzten Nordex-Papieren zu. Die Aktien des Windkraftanlagen-Herstellers rutschten um vier Prozent ab. Der Solarindustrie-Zulieferer SMA Solar verlor 3,1 Prozent.

Der Euro gibt nach

Der Euro gab um bis zu knapp einen Cent auf 1,1723 US-Dollar nach. "Diese Bewegung ist signifikant, aber nicht dramatisch", betonte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Wie es politisch in Berlin weitergeht, kann man heute Morgen nur schwer beurteilen. Jedoch ist das momentan gar nicht das Thema am Devisenmarkt." Entscheidender seien die Entwicklung der Konjunktur und die anstehende Drosselung der EZB-Geldspritzen.

Nach einer nachhaltigen Verunsicherung sieht es also nicht an der Börse aus. Bereits ein altes Sprichwort an der Börse lautet: "Politische Börsen haben kurze Beine."

