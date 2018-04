Neue Strategie: Europa soll es richten Deutscher Bank bleibt nur ein Restgewinn

Stand: 26.04.2018, 10:14 Uhr

Mit einem massiven Gewinneinbruch ist die Deutsche Bank in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die neue Leitung unter Christian Sewing kündigt große Veränderungen an: Investmentbanking und US-Geschäft sollen deutlich verkleinert werden.

"Unsere Wurzeln liegen in Europa - hier wollen wir Unternehmen und institutionellen Kunden weltweite Finanzierungslösungen anbieten", erklärte Sewing. "Darauf werden wir uns künftig noch viel stärker konzentrieren." Diese Lehren hat der neue Vorstandschef offenbar aus der schwierigen Situation der Bank gezogen, die sich auch in den aktuellen Quartalszahlen niederschlägt.

Im ersten Quartal ging der Gewinn unter dem Strich deutlich zurück auf 120 Millionen Euro, die Erträge gaben um fünf Prozent auf sieben Milliarden Euro nach. Im ersten Quartal 2017 hatte das Institut noch einen Nettogewinn von 575 Millionen Euro eingefahren. Fachleute hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, das Ausmaß übersteigt jedoch die Erwartungen.

Vor allem die Investmentbank musste kräftig Federn lassen. Die Erträge der Sparte sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Der Vergleich mit der US-Konkurrenz dürfte das Management schmerzen, denn die US-Banken hatten zuletzt hohe Gewinne eingefahren – auch und gerade im Segment Investmentbanking.

Deutsche Bank. | Bildquelle: Imago

Europa wird wichtig

Jetzt reagiert der Vorstand: Der erst seit zweieinhalb Wochen amtierende Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing streicht das Investmentbanking zusammen. Im Beratungs- und Finanzierungsgeschäft konzentriere sich die Deutsche Bank künftig vorrangig auf jene Bereiche, die einen Bezug zu ihren europäischen Kunden hätten, teilte die Deutsche Bank mit.



In den USA und in Asien werde sie ihr Geschäft dort reduzieren, wo es kaum grenzüberschreitende Aktivitäten gibt. Auch das Zinsgeschäft in den USA wird deutlich verkleinert. Das weltweite Aktiengeschäft werde der Vorstand genau prüfen, hieß es. Auch hier dürfte das Geschäft in bestimmten Bereichen zurückgefahren werden.

Die Anleger quittierten die Zahlen und den Strategiewandel zunächst mit Verkäufen. Der Dax-Titel gab zeitweise um über vier Prozent nach, drehte dann aber ins Plus.

ts