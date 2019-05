Aktie knietief im Minus Deutsche Bank: Geldwäsche-Spezialisten wollten Trump-Transaktionen melden

Stand: 20.05.2019, 10:02 Uhr

Mitarbeiter der Deutschen Bank wollten einem Zeitungsbericht zufolge einige Transaktionen bei Firmen von US-Präsident Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner der Finanzaufsicht melden. Führungskräfte hätten das verhindert.

Spezialisten im Kampf gegen Geldwäsche hätten 2016 und 2017 empfohlen, dass über die verdächtigen Vorgänge Bericht erstattet werden sollte, schrieb die "New York Times" am Sonntag unter Berufung auf fünf frühere und derzeitige Mitarbeiter der Deutschen Bank. Führungskräfte hätten dies aber abgelehnt.

"Ausgemachter Unsinn"

Bei der Deutschen Bank war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Eine Sprecherin sagte der "New York Times", Mitarbeiter würden nicht davon abgehalten, verdächtige Vorgänge eskalieren zu lassen. Die Deutsche Bank habe ihre Bemühungen im Kampf gegen Finanzkriminalität erhöht. Eine Sprecherin der Trump Organization sagte, der Bericht sei "ausgemachter Unsinn". Von Kushner Companies war zunächst ebenfalls kein Kommentar zu bekommen.

Derzeit werden die Finanzen von Trump vom US-Kongress und den Behörden des Bundesstaates New York durchleuchtet. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus fordern von der Deutschen Bank und anderen Geldinstituten Auskunft darüber. Die Deutsche Bank hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt und steht deshalb im Zentrum des Interesses.

Donald Trump. | Bildquelle: Imago

"Begrenzte Optionen"

Die Anleger nehmen die Nachricht ernst. Mit einem Abschlag von rund zwei Prozent gehören die Titel der Deutschen Bank zu den schwächsten im Dax. Mit 6,69 Euro notierten sie denkbar knapp über dem Rekordtief von 6,68 von Ende Dezember. Händler führten die Kursverluste auf einen Bericht der "New York Times" zurück.

Hilfreich war sicher auch nicht, dass sich die Schweizer Großbank UBS in einer aktuellen Analyse kritisch geäußert und die Bewertung von "Neutral" auf "Sell" zurückgesetzt hatte. Das Kursziel sieht die UBS bei 5,70 Euro, also noch deutlich unter Rekordtief. Der Gegenwind für das Kreditinstitut halte an, schrieb Analyst Daniele Brupbacher. Strategische Optionen habe die Deutsche Bank nur in begrenztem Maß.

Deutsche Bank-Aufsichtsrat Paul Achleitner. | Bildquelle: Imago

Am kommenden Donnerstag wird die Hauptversammlung der Deutschen Bank abgehalten. Vor allem Aufsichtsratschef Paul Achleitner droht bei dem Aktionärstreffen in Frankfurt harsche Kritik der Anteilseigner. Bei der Deutschen Bank ist die Geduld vieler Aktionäre überstrapaziert. Es sei an der Zeit, dass die Anteilseigner Aufsichtsrat und Vorstand für die vielen Jahre mit Strafzahlungen und Imageverlust zur Rechenschaft zögen, meint der Stimmrechtsberater ISS.

ts