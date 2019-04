Das elektrische Harley-Davidson-Modell LiveWire beschleunigt von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (97 km/h) in 3,5 Sekunden. Sie kommt mit einer Akkuladung im Stadtverkehr maximal 225 Kilometer weit und im kombinierten Stop-and-go- sowie im Autobahnverkehr 142 Kilometer. Mit dem Netzkabel unter dem Sitz zapft das E-Motorrad an einer normalen Haushaltssteckdose in einer Stunde Energie für rund 21 Kilometer. Es lässt sich somit über Nacht komplett laden.