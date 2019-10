Ann-Kristin Achleitner

In diesen von Männern dominierten "Club" der zehn mächtigsten Dax-Aufsichtsräte hat es auch in diesem Jahr wieder nur eine Frau geschafft: Ann-Kristin Achleitner. Die 53-jährige Gattin des Deutsche-Bank-Chefaufsehers sitzt in den Aufsichtsräten von Linde und der Münchener Rück. Bei der Deutschen Börse ist sie ausgeschieden. Zudem hat Achleitner eine Vorliebe für französische Firmen. Sie sitzt im Verwaltungsrat des Versorgers Engie.