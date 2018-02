Geely-Chef erwirbt fast zehn Prozent Anteile Chinesen steigen groß bei Daimler ein

Stand: 23.02.2018, 18:59 Uhr

Deutsche Top-Konzerne geraten zunehmend ins Visier chinesischer Investoren. Der chinesische Autobauer Geely, der bereits Volvo übernommen hat, ist zum neuen Großaktionär von Daimler aufgestiegen.

Geely-Chef Li Shufu hat in den vergangenen Wochen massenhaft Daimler-Aktien für fast 7,5 Milliarden Euro eingesammelt und besitzt nun 9,7 Prozent Anteile an Daimler. Das geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor, die am Freitagabend nach Xetra-Schluss veröffentlicht wurde.

Damit steigen die Chinesen auf einen Schlag zum größten Einzelaktionär des Stuttgarter Autobauers auf. Bisher war der Staatsfonds von Kuwait mit 6,8 Prozent größter Anteilseigner bei Daimler, einen richtigen Ankeraktionär haben die Stuttgarter nicht.

Was hat Geely mit Daimler vor?

Geely gehört unter anderem die schwedische Marke Volvo Cars. Laut Medienbericht ist Vorstandschef Li Shufu vor allem an der Batterietechnik der Schwaben interessiert, um den sich rasant entwickelten Elektroautomarkt in China zu erobern. Das Problem: Daimler hat bereits zwei Partner im Reich der Mitte: BAIC und BYD. Mit BAIC im Werk Peking ist der Bau des Elektro-SUV EQC für 2019 vereinbart.

Ein Daimler-Sprecher sagte, jeder langfristig interessierte Investor sei bei den Schwaben willkommen. Seit Wochen wurde spekuliert, der umtriebige Geely-Chef könne einen Großeinstieg bei dem Dax-Konzern planen.

nb