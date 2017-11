Schiffskredite und Niedrigzinsen Commerzbank in der Schrumpfkur

Stand: 09.02.2017, 11:58 Uhr

Die Frankfurter Bank kämpft sich weiter durch ein schwieriges Geschäftsumfeld. Zwar viertelte sich das Ergebnis im abgelaufenen Jahr, doch das war erwartet worden. Vor allem die Belastungen durch Schiffskredite nerven weiter.

Vor allem wegen problematischer Kredite in dieser Sparte stieg die Risikovorsorge von 696 auf 900 Millionen Ende 2016 an. Man habe damit eine "zeitnahe Abbildung der Verschlechterung der Schiffsmärkte" vorgenommen, so die Commerzbank in ihrer Mitteilung am Donnerstag.

Wegen der Schiffsprobleme, dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld, dem Konzernumbau und Abschreibungen auf die schrumpfende Investmentbank hat das Institut das vergangene Jahr mit einem Gewinnrückgang von 1,08 Milliarden auf 279 Millionen Euro abgeschlossen. Allerdings hatten die Experten sogar noch ein deutlicheres Minus beim Ergebnis erwartet: Die durchschnittliche Prognose lag bei 250 Millionen Euro. Operativ gab es beim Ergebnis einen Rückgang von 1,94 auf 1,40 Milliarden Euro.

Auf Kundenfang

Die gesamten Erträge erreichten 2016 vor Risikovorsorge 9,4 Milliarden Euro gegenüber 9,8 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Vor allem der Zinsüberschuss litt unter dem weiterhin niedrigen Zinsumfeld. Nach Sparten entwickelte sich zuletzt das Privat- und Unternehmenskundengeschäft positiv. In Deutschland gewann der Konzern 321.000 Neukunden. Auch die mBank, die das Polen-Geschäft beinhaltet, konnte beim Neugeschäftsvolumen kräftig zulegen.

Die Commerzbank hat in Sachen Kernkapitalquote nach eigenen Angaben die gesteigenen Anforderungen von Basel III erfüllt. Die "Common-Equity-Tier-1-Quote" (CET1) lag bei 12,3 Prozent nach 12,0 Prozent ein Jahr zuvor. Die Zwölf-Prozent-Marke stellt auch die Vorgabe des Instituts für das laufende Jahr dar.

Möglichst digital

Die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse treibt die Bank mit ihrer Commerzbank 4.0-Initiative voran. Auf ihrem "Digital Campus" arbeiten 300 Mitarbeiter an neuen digitalen Angeboten, zum Beispiel einer Online-Plattform für Ratenkredite.

Boni eingedampft

Die Commerzbank-Aktie - ein Desaster für die Anleger

Sparen bleibt das Gebot der Stunde für die Commerzbank. Dazu gehören auch geringere Bonuszahlungen an die Mitarbeiter. Die variable Vergütung für das abgelaufene Jahr wurde um 100 Millionen Euro gekürzt, so Finanzvorstand Stephan Engels am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorstellung der Jahreszahlen. Das sei "gewiss keine schöne Botschaft". Die variable Vergütung orientiere sich an der Konzernperformance. Für 2015 hatte die Commerzbank noch 330 Millionen Euro ausgeschüttet.

Die Aktie des Dax-Unternehmens ging am Morgen noch mit leichten Aufschlägen in den Handel. Am Mittag drehte sie allerdings fast 3,5 Prozent ins Minus. Der Titel hat sich nach einem Jahrestief Mitte 2016 bei 5,50 Euro inzwischen bis auf knapp 8,00 Euro nach oben gearbeitet.

AB