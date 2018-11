Bank of America

Auf den zweiten Rang im Buffett-Universum ist die Bank of America aufgestiegen. Berkshire Hathaway nutzte die Kursschwäche der letzten Monate und kaufte im dritten Quartal 200 Millionen Aktien dazu, so dass die Beteiligung zum Stichtag 30. September 25,84 Milliarden Dollar wert war. Buffett hatte der Bank in der Finanzkrise fünf Milliarden Dollar gegeben und dafür 700 Millionen Vorzugsaktien bekommen, die damals 7,14 Dollar wert waren. Heute kostet eine Aktie rund 22 Dollar. Für Buffett also ein bombastisches Geschäft.