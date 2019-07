Mehr Umsatz Amis gehen wieder öfters zu McDonald's

Stand: 26.07.2019, 15:13 Uhr

Der Burgergigant McDonald's hat im zweiten Quartal wieder deutlich in seinen US-Filialen umgesetzt als von Analysten erwartet. Auch die Europäer haben dem Fastfood-Konzern ein kräftiges Plus beschert.

Es waren vor allem Sonderangebote, mit denen McDonald's vermehrt Kunden in seine Schnellrestaurants geholt hat. Auf dem amerikanischen Heimatmarkt hat sich vor allem das Burger-Menü zu 5,00 Dollar als Renner erwiesen. Der Absatz in etablierten Filialen stieg im ersten Quartal weltweit um 6,5 Prozent, wie der US-Konzern am Freitag mitteilte. Damit gelang McDonald's das sechzehnte Vierteljahr mit einem Zuwachs in Folge.

Im umkämpften US-Heimatmarkt gab es dank Rabattaktionen und modernisierter Filialen ein starkes Verkaufsplus von 5,7 Prozent. Auch in Großbritannien, Frankreich und Deutschland verzeichnete der Fast-Food-Weltmarktführer kräftiges Wachstum.

Aktie hat guten Lauf

Trotzdem stieg der Quartalsgewinn im Jahresvergleich nur um ein Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie legte um drei Prozent auf 2,05 Dollar zu. Ein Problem für McDonald's bleibt der starke Dollar, der die Auslandseinnahmen schmälert. Insgesamt stagnierte der weltweite Umsatz bei 5,3 Milliarden Dollar, weil der Konzern durch die Abgabe von Filialen an Franchise-Nehmer Abstriche in Kauf nimmt.

Die Aktie des Unternehmens stiegen im frühen Handel um zwei Prozent. Damit setzt das Papier seinen seit Ende letzten Jahres andauernden guten Lauf fort. Tatsächlich ist die Aktie heute gut 20 Prozent mehr wert als zu Beginn des Jahres.

Weniger Verpackungsmüll

McDonald's ist derweil bemüht, weniger Verpackungsmüll zu produzieren. Allein in Deutschland sollen 1.000 Tonnen Plastik pro Jahr eingespart werden.

Das ist nach Unternehmensangaben etwa ein Drittel der Verpackungen, die McDonald's für hauseigene Produkte verwendet. Auf das gesamte Sortiment gerechnet, zu dem etwa auch Getränke anderer Marken gehören, sollen so 10 bis 15 Prozent Plastik gespart werden.

lg