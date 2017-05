Die Kraft der Wall Street

TecDax sticht Dax aus

Stand: 25.05.2017, 18:00 Uhr

Der Dax hat so seine Probleme heute. Ganz anders der TecDax! Der lässt von der Rekordjagd der US-Technologiebörse Nasdaq mitreißen.

Die Börsen in New York sind weiter auf Rekordjagd. An der Technologieindizes Nasdaq erklimmen sowohl der Composite-Index als auch der Auswahlindex Nasdaq 100 gleich zu Handelseröffnung neue Rekordstände. Ihre neuen Bestmarken: 6.207 und 5.775 Punkte. Auch die Wall Street in Rekordlaune: Der marktbreite S&P-500-Index springt bis auf 2.418 Punkte.

Der Dow Jones hat es noch nicht ganz wieder auf das Anfang März erreichte Allzeithoch von 21.115 Punkten geschafft, aber es fehlen nur rund drei Punkte. Anleger sind offenbar erfreut, dass die US-Notenbank Fed in ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll eine weiter behutsame Zinspolitik in Aussicht gestellt hat.

Behutsame Fed schwächt Dollar

Gleichwohl wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni an den Finanzmärkten mit über 80 Prozent eingeschätzt. Der am Donnerstagnachmittag veröffentlichte Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt war etwa wie erwartet ausgefallen, brachte daher keine Impulse.

Der etwas vorsichtigere Kurs der Fed schwächte den Dollar leicht, wodurch der Euro zeitweise bis auf 1,1250 Dollar stieg und damit in die Nähe seines Sechs-Monats-Hoch (1,1265 Dollar). Inzwischen ist er wieder auf 1,1220 Dollar zurückgefallen. Der Goldpreis kann von der Dollar-Schwäche kurzzeitig profitieren. Die Feinunze Gold, die gestern nach dem Fed-Protokoll bereits zugelegt hatte, steigt zunächst auf knapp 1.260 Dollar - fällt aber am Nachmittag wieder unter 1.254 Dollar.

Dax ganz launisch

Der Dax hat von der steigenden Wall Street nicht profitiert. Nach einem launischen Tag an Christi Himmelfahrt mit dünnem Handel, der den deutschen Leitindex um 150 Punkte schwanken ließ, beendete das Börsenbarometer den Xetra-Handel 0,2 Prozent leichter bei 12.621,72 Punkten. "Viele Kursbewegungen sind heute zufällig, was an den feiertagsbedingten geringen Volumina liegen dürfte", betonte ein Händler.

Der TecDax kletterte allerdings um 0,9 Prozent auf 2.275,90 Zähler. Der Kleinwerte-Index SDax setzte seine Rekordjagd mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 11.101,27 Punkte fort.

Opec bremst noch neun Monate

Mit Spannung verfolgten die Anleger das Treffen der Opec in Wien. Das Kartell verständigte sich Delegierten zufolge auf eine Verlängerung der Förderbremse um neun Monate. Eigentlich positiv, stoppt es doch den ruinösen Preisverfall. Doch an den Märkten hatten einige auf eine einjährige Verlängerung gesetzt.

Entsprechend fallen die Preise, US-Öl WTI sogar unter die psychologisch wichtige 50-Dollar-Marke. Ölaktien wie die von Chevron, Exxon oder BP, Shell und Total geben nach. Es gibt aber durchaus auch Profiteure auf Unternehmensseite - die Airlines etwa. An der Dax-Spitze standen denn auch Lufthansa-Aktien, die ihren jüngsten Höhenflug wegen gesunkener Ölpreise mit fast 2,5 Prozent Plus fortsetzten.

Sears und Best Buy auf Höhenflug

In den USA musste man sich bei den Aktien von Best Buy und Sears die Augen reiben. Best Buy schossen um fast 18 Prozent nach oben, nachdem der Händler für Unterhaltungselektronik mit seinen Umsatzzahlen im ersten Quartal positiv überraschte. Die Kaufhaus-Kette Sears meldete ihren ersten Quartalsgewinn seit 2015, was den Papieren ein Plus von mehr als 30 Prozent bescherte.

Thyssen, Siltronic und Aixtron im Aufwind

Im Dax ragten Thysssenkrupp mit einem Tagesplus von mehr als zwei Prozent hervor. Ein Medienbericht über mögliche Einsparungen im Falle einer Fusion mit Tata Steel lockte die Anleger an. Siltronic und Aixtron stiegen im TecDax um rund sechs Prozent. Aixtron trennt sich von Speicherchip-Fertigung bestimmter Produktlinien in den USA. Siltronic erklommen ein neues Rekordhoch bei 83,92 Euro - die Credit Suisse hatte sich positiv zu dem Wert geäußert dank positiver Signale seitens der Halbleiter-Wafer-Preisentwicklung.

Die Deutsche Bank und die Trump-Connection

Auf der Dax-Verliererseite dagegen die Aktie der Deutschen Bank. Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus erhöhen den Druck auf das Geldinstitut, Klarheit über Geschäfte mit Donald Trump zu schaffen.

Linde: Fusion unter Gleichen, positives Analystenecho

Die Deutsche Bank hat die Aktie von Linde nach der Grundsatzeinigung mit Praxair auf eine Fusion unter Gleichen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 174 auf 210 Euro angehoben. Durch die operativ sehr sinnvolle Transaktion dürfte die Profitabilität des Industriegase-Konzerns steigen und ein globaler Branchenführer entstehen. Im Erfolgsfall sei ein Kursanstieg auf 245 Euro möglich. Derweil beließ Barclays Linde auf "Overweight" mit dem Ziel 174 Euro.

Abgasskandal: VW-Manager bleibt in Haft

Ein Anfang des Jahres festgenommener Volkswagen-Manager, den die USA im Abgas-Skandal angeklagt haben, muss in Haft bleiben. Das zuständige Berufungsgericht bestätigte am Mittwoch die Abweisung eines Kautionsantrags, die von den Anwälten des langjährigen VW-Mitarbeiters angefochten worden war. An der Entscheidung, den Mann wegen Fluchtgefahr nicht auf freien Fuß zu setzen, gebe es nichts auszusetzen, befand das Gericht.

Brenntag mit Analystenbonus

Im MDax sind die zuletzt gebeutelten Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag über die Maßen gefragt. Hintergrund ist eine positive Analystenstudie. Die starke Marktstellung verschaffe dem Unternehmen in der Branche Kostenvorteile, begründete die US-Bank Citigroup die Wiederaufnahme der Beobachtung der Titel mit einer Kaufempfehlung.

Bieterkrieg bei Stada abgeblasen

Die Übernahme des deutschen Arzneimittelherstellers Stada wird Kreisen zufolge nun doch in ruhigeren Bahnen als zuletzt befürchtet verlaufen. Der chinesische Branchenkollege Shanghai Pharmaceuticals und die Finanzinvestoren Advent und Permira hätten sich gegen ein Gebot entschieden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Zooplus nach Analystenlob auf Rekordhoch

Im SDax sind Zooplus-Aktien die größten Kursgewinner. Bei 195,50 Euro markeiren sie ein neues Rekordhoch. Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien des Onlinehändlers für Haustierbedarf mit "Overweight" und einem Kursziel von 230 Euro aufgenommen. Damit sieht sie mittelfristig noch rund 19 Prozent Kurspotenzial. Zooplus agiere in einem fragmentierten Markt mit geringer Online-Durchdringung, hieß es zur Begründung.

Grammer: Machtübernahme durch Hastor verhindert

Die Machtübernahme der umstrittenen Investorenfamilie Hastor bei dem bayerischen Autozulieferer Grammer ist gescheitert. Die Hauptversammlung lehnte die beantragte Absetzung des gesamten Vorstands und die Neubesetzung des Aufsichtsrats am Mittwoch in Amberg ab. Hastor-Anwalt Franz Enderle kündigte aber bereits Widerspruch gegen sämtliche Beschlüsse an.

BNP Paribas: 350 Millionen Dollar Strafe wegen Devisenschwindels

Die französische Großbank BNP Paribas in den USA wegen dubioser Praktiken im Devisenhandel zur Rechenschaft gezogen worden. Das Geldhaus zahle wegen Regelverstößen von Währungshändlern eine Strafe von 350 Millionen Dollar, teilte die New Yorker Finanzaufsicht State Department of Financial Services (DFS) am Mittwoch mit. Es gehe um erhebliche Verstöße gegen Bankenrecht, die sich über einen langen Zeitraum hingezogen hätten.

HP: Lange ist es her…

Der US-Konzern HP hat im ersten Quartal bei Computern und Druckern erstmals seit 2010 wieder steigende Erlöse verzeichnet. "Es ist lange her, dass wir das sagen konnten", sagte HP-Chef Dion Weisler am Mittwoch. Insgesamt legten die Erlöse des Unternehmens um etwa sieben Prozent auf 12,39 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft ging zwar um 100 Millionen auf 559 Millionen Dollar zurück, je Aktie verdiente das Unternehmen aber bereinigt mehr als vorhergesagt.

