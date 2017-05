In Lauerstellung

Dax: Wer macht den ersten Schritt?

von Angela Göpfert

Stand: 24.05.2017, 07:31 Uhr

Zwischen den Bullen und Bären im Dax herrscht eine Pattsituation. Noch hat keine Seite einen entscheidenden Vorteil.

Der Broker IG taxiert die 30 deutschen Standardwerte anderthalb Stunden vor Handelsauftakt auf Xetra 0,1 Prozent höher bei 12.665 Punkten. Eine kurzfristige Trendentscheidung lässt damit weiter auf sich warten.

Zwar ging es gestern im Zuge starker Konjunkturdaten aus Deutschland bis auf 12.703 Punkte nach oben. Doch der Dax konnte das hohe Niveau nicht halten und schloss unterhalb der oberen Begrenzung des aktuellen Aufwärtstrendkanals (aktuell bei knapp 12.700 Zählern).

Hart umkämpfte Hürde

Dass ein Sprung über diese Hürde nicht gleich im ersten Anlauf gelingt, ist noch kein Grund zur Sorge. Es zeigt allerdings auch, dass an dieser Stelle mit Gegenwehr zu rechnen ist.

Positiv ist derweil die Rückkehr in die alte Schiebezone (untere Begrenzung bei 12.660 Punkten) zu werten. Allerdings kann man diese noch nicht guten Gewissens als nachhaltig bezeichnen.

Euro/Dollar: "Reif für eine Korrektur"

Ganz sachter Rückenwind für die deutschen Exportwerte kommt am Morgen vom Devisenmarkt. Dort hält der Euro sein leicht erniedrigtes Niveau vom Dienstagabend.

Die Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,1179 Dollar – und damit klar unterhalb des am Dienstagmorgen markierten Sechs-Monats-Hochs von 1,1265 Dollar. "Nach der jüngsten Kletterpartie ist die Gemeinschaftswährung reif für eine Korrektur", erklärt Christian Henke, Marktstratege bei IG.

Gute Stimmung in Tokio, China herabgestuft

Auch zum Yen zeigt der Dollar etwas Stärke – das beflügelt die Stimmung in Japan. Der Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher, vor allem Exportwerte sind gefragt.

Außerhalb Japans drückt die Herabstufung Chinas durch die amerikanische Ratingagentur Moody's auf die Kurse. Die Agentur senkte ihre Note um einen Schritt auf A1 und begründete dies mit der steigenden Verschuldung und den schwächeren Wachstumsaussichten.

Keine Impulse von der Wall Street

Die Wall Street zeigte sich am Vorabend uninspiriert und liefert keine großartigen Impulse für den Handelsstart in Europa. In einer Anhörung vor dem Kongress zur Russland-Affäre rund um Trump hatte Ex-CIA-Chef Brennan das Wahlkampfteam des US-Präsidenten belastet.

Der Dow Jones Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher, ebenso der marktbreite S&P 500. Der Nasdaq 100 ging mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel.

Ölpreise seitwärts vor Opec-Treffen

Die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise notieren im frühen Handel unverändert. Brent und WTI hatten zuletzt von der gestiegenen Hoffnung auf eine Verlängerung der Förderdrosselung profitiert. Laut Reuters-Informationen erwarten die meisten Opec-Mitglieder für das morgige Treffen eine Einigung auf neun Monate.

Der Goldpreis notiert sachte aufwärts. Aktuell notiert die Feinunze Gold bei knapp 1.252 Dollar.

Vonovia: Da geht noch was!

Im Dax rückt die Vonovia-Aktie in den Fokus. Deutschlands größter Wohnungskonzern schraubt sein Jahresziel nach oben. 2017 soll das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) - inklusive der übernommenen österreichischen Conwert - auf rund 900 bis 920 Millionen Euro steigen. Bislang hatte sich Vonovia 890 bis 910 Millionen Euro zugetraut, doch die Geschäfte laufen besser als gedacht.

Grammer: Jetzt haben die Aktionäre das Sagen

Thema des Tage ist aber die Hauptversammlung beim Autozulieferer Grammer: Nach monatelangem Machtkampf müssen die Aktionäre heute eine Entscheidung treffen. Die Investorenfamilie Hastor will fünf Aufsichtsräte abwählen und den Vorstand absetzen. Aktionärsschützer, Politik und die IG Metall stärken dagegen der Grammer-Führung den Rücken. Die Entscheidung wird in der gesamten Autoindustrie mit Spannung verfolgt.

Hella-Eigentümer werfen Aktien auf den Markt

Im MDax gerät die Hella-Aktie im frühen Handel unter Druck. Mitglieder der Eigentümerfamilien Behrend und Hueck haben sich von weiteren Hella-Anteilen getrennt. Sie warfen am Dienstag nach Börsenschluss über die Deutsche Bank und das Bankhaus Lampe 2,34 Millionen Hella-Aktien auf den Markt. Der Deutschen Bank zufolge wurden die Papiere zu 45,50 Euro je Stück verkauft - ein Abschlag von 1,6 Prozent auf den Schlusskurs.

Aufsichtsratschef von Pfeiffer Vacuum wird abgestraft

Im Machtkampf beim Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum hat Aufsichtsratschef Michael Oltmanns eine Schlappe einstecken müssen. Auf der Hauptversammlung am Dienstag wurde er nicht entlastet. Er bekam lediglich 48,5 Prozent der Stimmen des anwesenden Kapitals. Alle anderen Vorstände und Aufsichtsräte erhielten dagegen Zustimmungsquoten von 97 Prozent und mehr.

Jetzt geht es auch FiatChrysler an den Kragen

Im Streit über manipulierte Abgaswerte haben die USA FiatChrysler verklagt. Das Justizministerium wirft dem Autobauer vor, bei 104.000 Chrysler-Geländewagen eine unerlaubte Software zur Umgehung von Emissionskontrollen eingesetzt zu haben. Fiat weist das zurück und kündigt eine entschiedene Verteidigung an.

Ryanair könnte Flugrouten von Alitalia übernehmen

Ryanair bringt sich für den Betrieb von Flugrouten der strauchelnden Alitalia ins Gespräch. Man könne bis zu 30 Flugzeuge in Italien abstellen, sollte Alitalia Strecken nicht mehr bedienen können, sagte Ryanair-Chef O'Leary. Übernehmen wolle er den zum Verkauf stehenden Rivalen aber nicht.

Glencore an US-Agrarhändler Bunge interessiert

Der in der Schweiz beheimatete Rohstoffkonzern Glencore greift nach dem US-Agrarhändler Bunge. Das nicht-konsolidierte Gemeinschaftsunternehmen Glencore Agriculture Limited habe die Amerikaner informell kontaktiert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" entsprechend berichtet.

SBO: Der Wind hat gedreht

Der Öl-Dienstleister Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) hat im ersten Quartal von der anhaltenden Markterholung in Nordamerika profitiert. Der Umsatz kletterte um 28,5 Prozent auf 60,1 Millionen Euro. Unterm Strich konnte der Verlust von 15,0 auf 4,9 Millionen Euro reduziert werden. "Nach zwei heftigen Krisenjahren dreht die Branche nun langsam in die richtige Richtung", sagte SBO-Chef Gerald Grohmann