Anleger in der Warteschleife

Dax - wann ist wieder Kraft für neue Rekorde?

Stand: 24.05.2017, 15:05 Uhr

Viele Anleger sind vor dem Feiertag schon im Kurzurlaub. Da fällt der Handel an den Börsen dünn aus. Aber das große Ganze sieht ganz gut aus: Es fließt gerade reichlich Geld aus den USA nach Europa.

"Was die Aktienmärkte angeht, sind weiterhin Kapitalumschichtungen im großen Stil von den Vereinigten Staaten zurück nach Europa zu beobachten", so Jochen Stanzl von CMC Markets. "Das lässt sich am besten am Euro ablesen, der steil ansteigt." Der Euro hatte sich heute kurzzeitig wieder 1,12 Dollar angenähert, Gewinnmitnahmen drückten ihn allerdings wieder auf 1,1190 Dollar.

"Nun liegt viel Geld in Europa, das auf Anlagechancen wartet", so Stanzls Resümee. Gar keine schlechten Voraussetzungen für den Dax, der heute allerdings auf der Stelle tritt. Am Nachmittag notiert das Börsenbaroemter 0,1 Prozent tiefer bei 12.643 Punkten. Händler schieben das zum einen auf den bevorstehenden Feiertag am Donnerstag. Zwar wird an Christi Himmelfahrt in Deutschland gehandelt, doch sind viele Investoren im Kurzurlaub. Feiertage stehen zudem am Montag in den USA an - dort ist Memorial Day - und in Großbritannien der Spring Bank Holiday.

Weit gewichtiger für die Zurückhaltung ist aber die Verunsicherung mit Blick auf die innenpolitische Entwicklung in den USA. Unsicherheitsfaktor sind auch im Juni die Parlamentswahlen in Frankreich und die Unterhauswahlen in Großbritannien. "Es gibt viele offene Fragen und so lange Antworten ausbleiben, sollte man weder kaufen noch verkaufen", sagte ein Börsianer. "Viele Investoren scheuen anscheinend davor zurück, klare Positionierungen aufzubauen", sagte auch Postbank-Analyst Heinz-Gerd Sonnenschein.

Was steht in den Fed-Minutes?

Ein weiter steigender Dollar könnte den Dax beleben. Vor diesem Hintergrund wird das Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed interessant, von dem Anleger sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik der amerikanischen Währungshüter erhoffen. Es wird heute Abend um 20 Uhr veröffentlicht.

Die Experten der Commerzbank dämpfen aber die Erwartungen an das Protokoll. "Wer sich heute Abend von den FOMC Minutes vom 3. Mai Neuigkeiten erhofft, wird auch enttäuscht werden." Bereits in der Mitteilung zur letzten Zinssitzung hätten Hinweise zum Timing zukünftiger Zinsschritte gefehlt. Für den Euro rechnen die Commerzbank-Experten für den Rest der Woche mit weiteren Gewinnmitnahmen.

GfK-Konsumklima überrascht positiv

Positive Impulse kommen von den jüngsten Konjunkturdaten. Nachdem gestern bereits der Ifo-Index positiv überrascht hatte, ist heute Morgen auch das GfK-Konsumklima für Juni unerwartet gut ausgefallen. Es ist entgegen der von Experten erwarteten Stagnation gestiegen. Am Nachmittag folgen Immobilienmarktdaten aus den USA. Die Abstufung der Kreditwürdigkeit Chinas durch die US-Ratingagentur Moody's belastete die Aktienkurse nicht. Europas Aktienanleger haben sich am Mittwoch bedeckt gehalten.

Ölpreise höher vor Opec-Treffen

Rückenwind für den Dax kommt auch vom Ölmarkt: Die zuletzt bereits stark gestiegenen Ölpreise notieren am Mittwoch erneut höher. Brent und WTI profitieren weiter von der gestiegenen Hoffnung auf eine Verlängerung der Förderdrosselung auf dem Opec-Treffen am morgigen Donnnerstag. Unklar sind allerdings noch das Ausmaß und die genaue Dauer. Zwischen einer Verlängerung der Ölförderbremse um drei Monate und einem Jahr scheint laut dem kuwaitischen Ölminister alles möglich.

Der Goldpreis tendiert seitwärts. Aktuell notiert die Feinunze Gold bei knapp 1.252 Dollar.

Daimler im Visier der Staatsanwaltschaft

Bei den Einzelwerten standen Daimler mit einem Abschlag von 2,3 Prozent unter Druck. Wegen der Dieselabgasaffäre hatte es erstmals am Dienstag bundesweit Razzien gegeben. Zudem belastete Daimler die Klage der US-Regierung gegen Fiat Chrysler wegen manipulierter Abgaswerte. Bis 2007 hatte Chrysler zu Daimler gehört. "Einige Anleger fürchten, dass Daimler in die Fiat-Chrysler-Sache mit reingezogen werden könnte", sagte ein Händler. Die in Mailand gelisteten Fiat-Chrysler-Titel fielen zeitweise um vier Prozent, grenzten aber später ihre Verluste ein.

Linde-Abstimmung schon nächste Woche

Größter Dax-Gewinner zur Mittagszeit ist die Linde-Aktie. Der Vorstand und Aufsichtsrat des Gaseherstellers wollen einem Pressebericht zufolge bereits in der kommenden Woche über den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair abstimmen. Die Fusionsvereinbarung, das so genannte Business Combination Agreement, sei so gut wie fertig, berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Vonovia: Da geht noch was!

Deutschlands größter Wohnungskonzern schraubt sein Jahresziel nach oben. 2017 soll das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) - inklusive der übernommenen österreichischen Conwert - auf rund 900 bis 920 Millionen Euro steigen. Bislang hatte sich Vonovia 890 bis 910 Millionen Euro zugetraut, doch die Geschäfte laufen besser als gedacht.

Grammer: Jetzt haben die Aktionäre das Sagen

Thema des Tages ist aber die Hauptversammlung beim Autozulieferer Grammer: Nach monatelangem Machtkampf müssen die Aktionäre heute eine Entscheidung treffen. Die Investorenfamilie Hastor will fünf Aufsichtsräte abwählen und den Vorstand absetzen. Aktionärsschützer, Politik und die IG Metall stärken dagegen der Grammer-Führung den Rücken. Die Entscheidung wird in der gesamten Autoindustrie mit Spannung verfolgt.

Zum Auftakt der Hauptversammlung hat der Hastor-Vertreter die Abwahl von Aufsichtsratschef Klaus Probst als Versammlungsleiter gefordert. Die Hauptversammlung wurde darauf schon nach wenigen Minuten unterbrochen. Aufsichtsratschef Probst verweigerte schließlich eine Abstimmung über seine Abwahl. Mit dem Antrag waren die Hastors bereits zuvor vor Gericht gescheitert.

Hella-Eigentümer werfen Aktien auf den Markt

Im MDax gerät die Hella-Aktie im frühen Handel unter Druck. Mitglieder der Eigentümerfamilien Behrend und Hueck haben sich von weiteren Hella-Anteilen getrennt. Sie warfen am Dienstag nach Börsenschluss über die Deutsche Bank und das Bankhaus Lampe 2,34 Millionen Hella-Aktien auf den Markt. Der Deutschen Bank zufolge wurden die Papiere zu 45,50 Euro je Stück verkauft - ein Abschlag von 1,6 Prozent auf den Schlusskurs.

CTS Eventim will auch mit Zukäufen wachsen

Der Veranstalter und Ticket-Verkäufer CTS Eventim ist mit Zuwächsen in das Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um 27 Prozent auf gut 207 Millionen Euro. Netto verdiente das Unternehmen mit rund 28 Millionen Euro etwa 9,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Künftig will CTS Eventim sein Wachstum auch mit Zukäufen vorantreiben.

Medigene auf Erholungskurs

Im TecDax ist die Medigene-Aktie zur Mittagszeit der mit Abstand gefragteste Wert. Schub kommt dabei von charttechnischer Seite: Die Biotech-Aktie hat die wichtige 200-Tage-Linie übersprungen und sendet damit ein mittel- bis langfristig bedeutsames technisches Kaufsignal. Seit dem Zwischenhoch bei 15,24 Euro im Januar summieren sich die Verluste allerdings immer noch auf über 31 Prozent.

Aufsichtsratschef von Pfeiffer Vacuum wird abgestraft

Im Machtkampf beim Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum hat Aufsichtsratschef Michael Oltmanns eine Schlappe einstecken müssen. Auf der gestrigen Hauptversammlung wurde er nicht entlastet. Er bekam lediglich 48,5 Prozent der Stimmen des anwesenden Kapitals. Alle anderen Vorstände und Aufsichtsräte erhielten dagegen Zustimmungsquoten von 97 Prozent und mehr.

Aktien von Rocket Internet gefragt

Aktien von Rocket Internet können ihren jüngsten Aufwärtstrend nach der Bekanntgabe einer Kooperation der Beteiligung Global Fashion Group (GFG) fortsetzen. Die GFG ging eine strategische Partnerschaft mit dem Einkaufszentren- und Einzelhandelsunternehmen Emaar Malls ein. Ein Händler wertete dies ebenso positiv wie Zahlen von GFG für das erste Quartal, da der operative Verlust (Ebita) deutlich gesunken sei.

Marks & Spencer auf Footsie-Spitzenplatz

Nach einem geringeren Gewinnrückgang als befürchtet steigen die Anleger bei Marks & Spencer ein. Die Aktien der traditionsreichen Warenhauskette führen die Gewinnerliste im "Footsie" an. Marks & Spencer hatte für das Geschäftsjahr (zum 1. April) einen Vorsteuergewinn von 613,8 Millionen Pfund ausgewiesen. Analysten hatten im Schnitt mit 593 Millionen Pfund gerechnet.

Ryanair könnte Flugrouten von Alitalia übernehmen

Ryanair bringt sich für den Betrieb von Flugrouten der strauchelnden Alitalia ins Gespräch. Man könne bis zu 30 Flugzeuge in Italien abstellen, sollte Alitalia Strecken nicht mehr bedienen können, sagte Ryanair-Chef O'Leary. Übernehmen wolle er den zum Verkauf stehenden Rivalen aber nicht.

Glencore an US-Agrarhändler Bunge interessiert

Der in der Schweiz beheimatete Rohstoffkonzern Glencore greift nach dem US-Agrarhändler Bunge. Das nicht-konsolidierte Gemeinschaftsunternehmen Glencore Agriculture Limited habe die Amerikaner informell kontaktiert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" entsprechend berichtet.

SBO: Der Wind hat gedreht

Der Öl-Dienstleister Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) hat im ersten Quartal von der anhaltenden Markterholung in Nordamerika profitiert. Der Umsatz kletterte um 28,5 Prozent auf 60,1 Millionen Euro. Unterm Strich konnte der Verlust von 15,0 auf 4,9 Millionen Euro reduziert werden. "Nach zwei heftigen Krisenjahren dreht die Branche nun langsam in die richtige Richtung", sagte SBO-Chef Gerald Grohmann.

