Leichte Kursverluste

Dax: So kann das doch nicht weitergehen!

von Angela Göpfert

Stand: 24.05.2017, 11:50 Uhr

Das Wassertreten im Dax hält an. Damit die Langeweile ein Ende hat, müsste wohl das hier passieren.

Ein steigender Dollar wäre das Signal, was die Märkte jetzt aus ihrer Lethargie reißen könnte. Für den Dax wäre dies in doppelter Hinsicht positiv: Einerseits würde sich die Situation für die schwer gewichteten Exportwerte mit einem fallenden Euro/Dollar verbessern.

Andererseits wäre ein steigender Dollar das Signal, dass der Reflations-Trade endlich in die Gänge kommt: Dieser beinhaltet neben einem steigenden Dollar auch einen steigenden Ölpreis, steigende Anleihe-Renditen und einen fallenden Goldpreis.

Neue Impulse von den Fed-Minutes?

Vor diesem Hintergrund kommt dem Fed-Protokoll zur FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai, das heute Abend um 20 Uhr zur Veröffentlichung ansteht, besondere Bedeutung zu. Der Euro notiert im Vorfeld bei aktuell 1,1174 Dollar seitwärts.

Der Dax zeigt sich zur Wochenmitte uninspiriert. Das Wassertreten unterhalb der oberen Begrenzung des aktuellen Aufwärtstrends (12.700 Punkte) hält an. Die Handelsspanne fällt mit weniger als 50 Punkten extrem gering aus. Das vorläufige Tagestief liegt bei 12.617 Punkten – ein Minus von 0,3 Prozent in der Spitze.

GfK-Konsumklima überrascht positiv

Positive Impulse kommen von den jüngsten Konjunkturdaten. Nachdem gestern bereits der Ifo-Index positiv überrascht hatte, ist heute Morgen auch das GfK-Konsumklima für Juni unerwartet gut ausgefallen.

Die Stimmung der deutschen Konsumenten kletterte um 0,2 Prozent auf 10,4 Punkte – und damit auf den höchsten Stand seit fast 16 Jahren. Ökonomen hatten nur mit einer Stagnation gerechnet.

Ölpreise höher vor Opec-Treffen

Rückenwind für den Dax kommt auch vom Ölmarkt: Die zuletzt bereits stark gestiegenen Ölpreise notieren am Mittwoch erneut höher. Brent und WTI profitieren weiter von der gestiegenen Hoffnung auf eine Verlängerung der Förderdrosselung auf dem Opec-Treffen am morgigen Donnnerstag.

Unklar sind allerdings noch das Ausmaß und die genaue Dauer. Zwischen einer Verlängerung der Ölförderbremse um drei Monate und einem Jahr scheint laut dem kuwaitischen Ölminister alles möglich.

Der Goldpreis tendiert seitwärts. Aktuell notiert die Feinunze Gold bei knapp 1.252 Dollar.

Linde-Abstimmung schon nächste Woche

Größter Dax-Gewinner zur Mittagszeit ist die Linde-Aktie. Der Vorstand und Aufsichtsrat des Gaseherstellers wollen einem Pressebericht zufolge bereits in der kommenden Woche über den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair abstimmen. Die Fusionsvereinbarung, das so genannte Business Combination Agreement, sei so gut wie fertig, berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Vonovia: Da geht noch was!

Deutschlands größter Wohnungskonzern schraubt sein Jahresziel nach oben. 2017 soll das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) - inklusive der übernommenen österreichischen Conwert - auf rund 900 bis 920 Millionen Euro steigen. Bislang hatte sich Vonovia 890 bis 910 Millionen Euro zugetraut, doch die Geschäfte laufen besser als gedacht.

Grammer: Jetzt haben die Aktionäre das Sagen

Thema des Tage ist aber die Hauptversammlung beim Autozulieferer Grammer: Nach monatelangem Machtkampf müssen die Aktionäre heute eine Entscheidung treffen. Die Investorenfamilie Hastor will fünf Aufsichtsräte abwählen und den Vorstand absetzen. Aktionärsschützer, Politik und die IG Metall stärken dagegen der Grammer-Führung den Rücken. Die Entscheidung wird in der gesamten Autoindustrie mit Spannung verfolgt.

Zum Auftakt der Hauptversammlung hat der Hastor-Vertreter die Abwahl von Aufsichtsratschef Klaus Probst als Versammlungsleiter gefordert. Die Hauptversammlung wurde darauf schon nach wenigen Minuten unterbrochen. Aufsichtsratschef Probst verweigerte schließlich eine Abstimmung über seine Abwahl. Mit dem Antrag waren die Hastors bereits zuvor vor Gericht gescheitert.

Hella-Eigentümer werfen Aktien auf den Markt

Im MDax gerät die Hella-Aktie im frühen Handel unter Druck. Mitglieder der Eigentümerfamilien Behrend und Hueck haben sich von weiteren Hella-Anteilen getrennt. Sie warfen am Dienstag nach Börsenschluss über die Deutsche Bank und das Bankhaus Lampe 2,34 Millionen Hella-Aktien auf den Markt. Der Deutschen Bank zufolge wurden die Papiere zu 45,50 Euro je Stück verkauft - ein Abschlag von 1,6 Prozent auf den Schlusskurs.

CTS Eventim will auch mit Zukäufen wachsen

Der Veranstalter und Ticket-Verkäufer CTS Eventim ist mit Zuwächsen in das Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um 27 Prozent auf gut 207 Millionen Euro. Netto verdiente das Unternehmen mit rund 28 Millionen Euro etwa 9,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Künftig will CTS Eventim sein Wachstum auch mit Zukäufen vorantreiben.

Medigene auf Erholungskurs

Im TecDax ist die Medigene-Aktie zur Mittagszeit der mit Abstand gefragteste Wert. Schub kommt dabei von charttechnischer Seite: Die Biotech-Aktie hat die wichtige 200-Tage-Linie übersprungen und sendet damit ein mittel- bis langfristig bedeutsames technisches Kaufsignal. Seit dem Zwischenhoch bei 15,24 Euro im Januar summieren sich die Verluste allerdings immer noch auf über 31 Prozent.

Aufsichtsratschef von Pfeiffer Vacuum wird abgestraft

Im Machtkampf beim Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum hat Aufsichtsratschef Michael Oltmanns eine Schlappe einstecken müssen. Auf der gestrigen Hauptversammlung wurde er nicht entlastet. Er bekam lediglich 48,5 Prozent der Stimmen des anwesenden Kapitals. Alle anderen Vorstände und Aufsichtsräte erhielten dagegen Zustimmungsquoten von 97 Prozent und mehr.

Aktien von Rocket Internet gefragt

Aktien von Rocket Internet können ihren jüngsten Aufwärtstrend nach der Bekanntgabe einer Kooperation der Beteiligung Global Fashion Group (GFG) fortsetzen. Die GFG ging eine strategische Partnerschaft mit dem Einkaufszentren- und Einzelhandelsunternehmen Emaar Malls ein. Ein Händler wertete dies ebenso positiv wie Zahlen von GFG für das erste Quartal, da der operative Verlust (Ebita) deutlich gesunken sei.

Marks & Spencer auf Footsie-Spitzenplatz

Nach einem geringeren Gewinnrückgang als befürchtet steigen die Anleger bei Marks & Spencer ein. Die Aktien der traditionsreichen Warenhauskette führen die Gewinnerliste im "Footsie" an. Marks & Spencer hatte für das Geschäftsjahr (zum 1. April) einen Vorsteuergewinn von 613,8 Millionen Pfund ausgewiesen. Analysten hatten im Schnitt mit 593 Millionen Pfund gerechnet.

Jetzt geht es auch FiatChrysler an den Kragen

Im Streit über manipulierte Abgaswerte haben die USA FiatChrysler verklagt. Das Justizministerium wirft dem Autobauer vor, bei 104.000 Chrysler-Geländewagen eine unerlaubte Software zur Umgehung von Emissionskontrollen eingesetzt zu haben. Fiat weist das zurück und kündigt eine entschiedene Verteidigung an.

Ryanair könnte Flugrouten von Alitalia übernehmen

Ryanair bringt sich für den Betrieb von Flugrouten der strauchelnden Alitalia ins Gespräch. Man könne bis zu 30 Flugzeuge in Italien abstellen, sollte Alitalia Strecken nicht mehr bedienen können, sagte Ryanair-Chef O'Leary. Übernehmen wolle er den zum Verkauf stehenden Rivalen aber nicht.

Glencore an US-Agrarhändler Bunge interessiert

Der in der Schweiz beheimatete Rohstoffkonzern Glencore greift nach dem US-Agrarhändler Bunge. Das nicht-konsolidierte Gemeinschaftsunternehmen Glencore Agriculture Limited habe die Amerikaner informell kontaktiert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" entsprechend berichtet.

SBO: Der Wind hat gedreht

Der Öl-Dienstleister Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) hat im ersten Quartal von der anhaltenden Markterholung in Nordamerika profitiert. Der Umsatz kletterte um 28,5 Prozent auf 60,1 Millionen Euro. Unterm Strich konnte der Verlust von 15,0 auf 4,9 Millionen Euro reduziert werden. "Nach zwei heftigen Krisenjahren dreht die Branche nun langsam in die richtige Richtung", sagte SBO-Chef Gerald Grohmann.