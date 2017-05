Rekordrally in New York, Kursverluste in Frankfurt

Dax: Schlagen die Bären wieder zu?

von Angela Göpfert

Stand: 26.05.2017, 07:35 Uhr

Die gestrige Bärenattacke haben die Dax-Bullen zwar rasch kontern können. Doch sie zeigt auch: Der Dax ist verwundbar geworden.

Bis auf 12.544 Punkte ging es an Christi Himmelfahrt abwärts, binnen weniger Minuten verlor der deutsche Leitindex mehr als 120 Punkte. Auch wenn die Verlust rasch reduziert werden konnten und der Dax nur milde 0,2 Prozent im Minus schloss:

Die Ausbildung eines frischen Wochentiefs und die anziehende Volatilität sind ganz klar negative Signale. Am Freitagmorgen taxiert der Broker IG den Dax anderthalb Stunden vor Handelsauftakt auf Xetra - trotz hervorragender Vorgaben aus New York - 0,1 Prozent tiefer bei 12.611 Punkten.

Wichtige Marken im Visier

Auf der Unterseite sollten Anleger nun das "swing low" vom 18. Mai (12.491 Punkte) unbedingt im Auge behalten. Solange sich der Dax darüber hält, kann er sich seine Chancen auf der Oberseite wahren.

Mittel- bis langfristig eintrüben würden sich die technischen Perspektiven des Dax erst bei einem Sturz unter seine alte Ausbruchsmarke, das alte Rekordhoch vom April 2015 (12.391 Zähler).

Rekordrally an der Wall Street

Die verhaltene Stimmung im Dax steht in krassem Kontrast zur Champagnerlaune an der Wall Street. Dort erklommen die Tech-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie der marktbreite S&P 500 am Donnerstag neue Rekordhochs.

Zum Handelsschluss in New York notierte der S&P 500 0,4 Prozent höher, der Nasdaq 100 glänzte mit einem Plus von 0,8 Prozent. Der Dow rückte um 0,3 Prozent auf 21.083 Punkte vor. Damit trennen den US-Leitindex nur noch 90 Punkte von seiner Bestmarke.

Amazon bei 999,00 Dollar

Die Papiere des Handelsgiganten Amazon legten um 1,3 Prozent zu und näherten sich zeitweilig erstmals bis auf einen Dollar der 1.000-Dollar-Marke. Sieht ganz so aus, als würde Amazon das Wettrennen mit Alphabet gewinnen.

Papiere der Google-Mutter legten gestern im allgemeinen Tech-Rausch bis auf 995,78 Dollar zu. Nicht wenige Marktbeobachter spekulieren allerdings darauf, dass es an der runden Marke für beide Aktien erst einmal zu einem Rücksetzer kommen dürfte.

Dollar schwächelt weiter

Negative Impulse für den deutschen Aktienhandel kommen weiterhin vom starken Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert im asiatischen Handel kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit aktuell 1,1201 Dollar.

Der Dollar schwächelt auch zu anderen Währungen. Der fallenden Dollar/Yen-Kurs sorgt für einen Dämpfer am Aktienmarkt in Tokio, macht doch der stärkere Yen Export aus Japan teurer. Der Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss 0,3 Prozent tiefer.

Opec sorgt für Einbruch beim Ölpreis

Die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten sind ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte in Europa. Die Ölpreise knüpfen im frühen Handel an ihre Vortagesverluste an. Am Donnerstag waren die Preise für Brent und WTI um jeweils rund fünf Prozent eingebrochen.

Hintergrund war die Entscheidung der Opec, die bislang schon gebremste Förderung auf gleichem Niveau um neun Monate zu verlängern. Viele Anleger hatten auf eine längere und deutlichere Kürzung gehofft.

Der Dollarverfall kommt derweil dem Goldpreis weiter zugute. Die Feinunze Gold steigt im frühen Handel auf aktuell 1.259 Dollar.

