Erneute Kursverluste

Dax: Oh je, es ist Freitag…

von Angela Göpfert

Stand: 26.05.2017, 09:10 Uhr

Der deutsche Leitindex schwächelt zu Handelsbeginn. Und das ausgerechnet an einem Freitag.

Diesem Wochentag eilt an der Börse ein schlechter Ruf voraus. Haben doch nicht wenige Korrekturen und Crashs an einem Freitag ihrem Anfang genommen. Typisch ist dabei folgender Verlauf: Die Profis steigen am "Black Friday" vor dem Wochenende aus, es kommt zu deutlichen Kursverlusten.

Am "Panic Monday" geraten dann die Privatanleger, aufgeputscht durch die Berichterstattung in den Medien übers Wochenenden, in Panik und verkaufen. Am "Turnaround Tuesday" steigen die Profis wieder ein, es folgt die Wende nach oben.

Kursverluste im frühen Handel

Ob uns heute ein solch typischer Freitagsverlauf bevorsteht, lässt sich natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Der Dax fällt zu Handelsbeginn auf Xetra um 0,1 Prozent auf 12.609 Punkte. In den ersten Handelsminuten geht es weiter abwärts bis auf 12.587 Zähler.

Mit Sicherheit sagen lässt sich nach gestern allerdings eines: Der Dax ist verwundbar geworden.

Bärenattacke am Feiertag

An Christi Himmelfahrt wurde der deutsche Leitindex erst an der oberen Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals (aktuell bei rund 12.710 Punkten) nach unten abgewiesen. Dann ging es plötzlich binnen weniger Minuten rasant abwärts bis auf 12.544 Punkte.

Auch wenn die Verluste rasch reduziert werden konnten und der Dax nur milde 0,2 Prozent im Minus schloss: Die Ausbildung eines frischen Wochentiefs und die anziehende Volatilität sind ganz klar negative Signale.

Wichtige Marken im Visier

Auf der Unterseite sollten Anleger nun das "swing low" vom 18. Mai (12.491 Punkte) unbedingt im Auge behalten. Solange sich der Dax darüber hält, kann er sich seine Chancen auf der Oberseite wahren.

Mittel- bis langfristig eintrüben würden sich die technischen Perspektiven des Dax erst bei einem Sturz unter seine alte Ausbruchsmarke, das alte Rekordhoch vom April 2015 (12.391 Zähler).

Rekordrally an der Wall Street

Die verhaltene Stimmung im Dax steht in krassem Kontrast zur Champagnerlaune an der Wall Street. Dort erklommen die Tech-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie der marktbreite S&P 500 am Donnerstag neue Rekordhochs.

Zum Handelsschluss in New York notierte der S&P 500 0,4 Prozent höher, der Nasdaq 100 glänzte mit einem Plus von 0,8 Prozent. Der Dow rückte um 0,3 Prozent auf 21.083 Punkte vor. Damit trennen den US-Leitindex nur noch 90 Punkte von seiner Bestmarke.

Amazon bei 999,00 Dollar

Die Papiere des Handelsgiganten Amazon legten um 1,3 Prozent zu und näherten sich zeitweilig erstmals bis auf einen Dollar der 1.000-Dollar-Marke. Sieht ganz so aus, als würde Amazon das Wettrennen mit Alphabet gewinnen.

Papiere der Google-Mutter legten gestern im allgemeinen Tech-Rausch bis auf 995,78 Dollar zu. Nicht wenige Marktbeobachter spekulieren allerdings darauf, dass es an der runden Marke für beide Aktien erst einmal zu einem Rücksetzer kommen dürfte.

Dollar schwächelt weiter

Negative Impulse für den deutschen Aktienhandel kommen weiterhin vom starken Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert im asiatischen Handel kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit aktuell 1,1209 Dollar.

Der Dollar schwächelt auch zu anderen Währungen. Der fallenden Dollar/Yen-Kurs sorgt für einen Dämpfer am Aktienmarkt in Tokio, macht doch der stärkere Yen Export aus Japan teurer. Der Nikkei geht mit einem Minus von 0,6 Prozent ins Wochenende.

Opec sorgt für Einbruch beim Ölpreis

Die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten sind ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte in Europa. Die Ölpreise knüpfen im frühen Handel an ihre Vortagesverluste an. Am Donnerstag waren die Preise für Brent und WTI um jeweils rund fünf Prozent eingebrochen.

Hintergrund war die Entscheidung der Opec, die bislang schon gebremste Förderung auf gleichem Niveau um neun Monate zu verlängern. Viele Anleger hatten auf eine längere und deutlichere Kürzung gehofft.

Der Dollarverfall kommt derweil dem Goldpreis weiter zugute. Die Feinunze Gold steigt im frühen Handel auf aktuell knapp 1.259 Dollar.

Sind deutsche Autos "böse, sehr böse"?

Im Dax rücken am Morgen die Autowerte in den Fokus. US-Präsident Donald Trump hatte laut "Spiegel Online" bei seinen Gesprächen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag gesagt: "Die Deutschen sind böse, sehr böse." Trump habe weiter gesagt: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

VW: Rüffel aus Kalifornien

Der nach dem Dieselskandal vereinbarte Plan von Volkswagen zur Förderung von Elektromobilität in den USA ist nach Ansicht der kalifornischen Behörden unzureichend. Der Konzern müsse erklären, wie die Vorgaben zum Aufbau von Ladestationen sowie andere Ausgaben in ärmeren Gemeinden erfüllt werden sollen, hieß es in einem Brief des California Air Resource Board (Carb). Die VW-Tochter Electrify America erklärte, das Schreiben werde geprüft.

Aixtron: Rally und kein Ende in Sicht?

Im TecDax ziehen Aixtron-Aktien weiter an. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere bereits um mehr als 93 Prozent zugelegt. Den am gestrigen Donnerstag bekannt gegebenen Verkauf des Geschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips in den USA werteten Analysten positiv. Er spüle Geld in die Kasse und dürfte der Ergebnisentwicklung helfen, hieß es. Händlern zufolge stufte das Investmenthaus Mainfirst die Aktien von "Underperform" auf "Neutral" hoch.

Kein Pflichtangebot für Manz aus China

Die chinesische Shanghai Electric wird kein Pflichtangebot für den Maschinenbauer Manz vorlegen. Die Option auf eine Stimmbindungsvereinbarung mit Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz habe der chinesische Konzern nicht wahrgenommen, teilte Manz am Freitag mit. Shanghai Electric werde weiterhin 19,67 Prozent an Manz halten. Gründer Manz bleibt mit 24,66 Prozent Hauptaktionär.

Auch GM wegen angeblicher Abgas-Schummelei verklagt

Nach Volkswagen und Fiat Chrysler ist jetzt General Motors (GM) an der Reihe: Der größte US-Automobilhersteller ist jetzt den USA wegen angeblicher Manipulationen der Abgaswerte bei Dieselwagen verklagt worden. In derselben Klage wird auch die deutsche Zulieferfirma Bosch beschuldigt: Sie soll als "aktiver Handelnder" an den angeblichen Tricksereien beteiligt gewesen sein.

Sharp rechnet mit Rückkehr in die Gewinnzone

Bei Sharp zahlt sich der Sparkurs des neuen taiwanischen Eigentümers Foxconn aus. Für das laufende Geschäftsjahr bis März 2018 rechnen die Japaner erstmals seit vier Jahren wieder mit einem Nettogewinn, wie der Display-Hersteller am Freitag mitteilte. Er werde bei 59 Milliarden Yen (473 Millionen Euro) erwartet. Analysten hatten mit 41,9 Milliarden Yen gerechnet. Sharp erwägt nun, in das Chipgeschäft des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba zu investieren.