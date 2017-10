Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch Dax: Neue Ziele müssen her!

von Angela Göpfert

Stand: 04.10.2017, 09:50 Uhr

Der Dax steigt gleich zu Handelsbeginn auf ein neues Rekordhoch. Ist jetzt die 13.000 nur noch eine Durchgangsstation auf dem Weg nach oben?

Der Dax zieht zu Handelsbeginn auf Xetra um 0,4 Prozent an auf 12.956 Punkte. Die 30 deutschen Standardwerte überwinden damit ihre alte Bestmarke vom Juni 2017 bei 12.952 Punkten spielend. In den ersten Handelsminuten geht es weiter aufwärts bis auf 12.976 Zähler, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzen und den Dax bis auf 12.925 Punkte drücken.

1.100-Punkte-Rally

Das heutige Allzeithoch ist die Krönung einer seit Ende August laufenden Aufholjagd. Im August war der Dax noch bis auf 11.869 Punkte gefallen. Seither hat der Dax somit rund 1.100 Punkte gutgemacht. Den Großteil davon im September, der an der Börse eigentlich als "Horrormonat" gilt.

Aus technischer Perspektive hatte sich ein neues Allzeithoch übrigens bereits in der Vorwoche angebahnt: Mit dem Anstieg über das Juli-Hoch bei 12.677 Punkten hatte der Dax den letzten Widerstand auf dem Weg zur 12.952 aus dem Weg geräumt.

Starkes Kaufsignal

Mit der Markierung eines neuen Allzeithochs sendet der Dax nun eines der besten Kaufsignale, das die Technische Analyse zu bieten hat.

Denn im so genannten "uncharted territory" jenseits des alten Rekordhochs gibt es naturgemäß keine historischen Widerstände, die sich den Dax-Bullen in den Weg stellen könnten.

"Reif für eine kleine Verschnaufpause"

Als nächstes dürfte wohl die psychologische Marke bei 13.000 Zählern angesteuert werden. "Allerdings ist das heimische Börsenbarometer nach dem jüngsten Kraftakt überkauft und reif für eine kleine Verschnaufpause", warnt IG-Experte Christian Henke.

Aus saisonaler Perspektive sind die weiteren Perspektiven allerdings ausgezeichnet. So gilt der Oktober an der Börse als echter "Bären-Killer"; im Schnitt steigt der Dax im Oktober um 2,5 Prozent.

Vorgaben könnten nicht besser sein

Die Vorgaben von der Wall Street für den heutigen Handelstag sind wahrlich herausragend. Am Dienstag, als der deutsche Markt wegen des Feiertags pausiert hatte, war der Dow Jones Industrial erstmals über die Marke von 22.600 Punkten gestiegen.

Auch der breiter angelegte S&P 500 und der Technologiewerte Index Nasdaq Composite erreichten neue Höchststände. Vor allem Aktien von Autobauern und Fluggesellschaften haussierten.

Eine "Taube" an der Spitze der Fed?

Die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street sorgt zur Wochenmitte auch in Asien für Kursgewinne. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch von knapp 20.690 Punkten.

Angesichts dieser herausragenden Vorgaben stellt sich die Frage, wer jetzt noch die Aktienparty hierzulande stören könnte. Kurzfristig kommt dafür wohl nur einer infrage: der leicht anziehende Euro. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1751 Dollar.

Hintergrund sind Spekulationen, US-Finanzminister Steven Mnuchin könnte den Fed-Gouverneur Jerome Powell für den Chefposten bei der US-Notenbank favorisieren. Powell gilt als "Taube", als Verfechter einer weniger straffen Geldpolitik.

Ölpreise weiter unter Druck

Der schwächere Dollar kommt dem Goldpreis zugute. Das gelbe Edelmetall steigt im asiatischen Handel auf aktuell 1.276 Dollar.

Die Ölpreise tun sich dagegen zur Wochenmitte weiterhin schwer. Die Preise für WTI und Brent setzen ihre Verluste fort. Am Ölmarkt ist das nordafrikanische Förderland Libyen etwas stärker in den Fokus gerückt. Das Opec-Mitglied bereitet seine Förderanlagen auf eine Ausweitung der Produktion vor.

VW steigert US-Absatz massiv

Im Dax ist die VW-Aktie im frühen Handel an der Dax-Spitze. Die Wolfsburger konnten den US-Absatz ihrer Kernmarke im September um 33,2 Prozent steigern. VV führt das unter anderem auf den neuen Geländewagen Atlas und den kompakteren Tiguan zurück. Beim bayerischen Konkurrenten BMW gab es dagegen einen Rückgang um 0,4 Prozent. Bei Mercedes betrug das Minus 1,7 Prozent.

Durchsuchungen bei Merck in Lyon

Die französische Polizei hat im Rahmen von Vorermittlungen zur Zusammensetzung eines Schilddrüsen-Medikaments die Merck-Fabrik in Lyon durchsucht. Hintergrund sind Beschwerden von Patienten, die von unerwünschten Nebenwirkungen der in Frankreich eingeführten neuen Rezeptur des Mittels Levothyrox berichtet hatten. Patienten berichteten über Gedächtnisverlust, Haarausfall und Herzrasen.

Thyssenkrupp fasst Schmiedeaktivitäten zusammen

Nach der Entscheidung über die Abspaltung des Stahlgeschäftes treibt Thyssenkrupp seinen Konzernumbau weiter voran. Die Schmiedeaktivitäten werden gebündelt und zum Branchenführer mit Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Indien und China geformt. Thyssenkrupp will so die Abhängigkeit vom klassischen Verbrennungsmotor verringern.

Post: Höheres Porto für Geschäftskunden?

Die Deutsche Post erhöht einem Medienbericht zufolge für Geschäftskunden das Briefporto. Beispielsweise Unternehmen und Behörden müssten mit Beginn des neuen Jahres fünf Prozent mehr für den Briefversand bezahlen als bislang, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Für Privatkunden darf das Porto bis zum Ende des kommenden Jahres nicht weiter erhöht werden.

SLM Solutions nach Wandelanleihe unter Druck

Im TecDax steht die Aktie von SLM Solutions unter Druck: Der 3D-Druck-Spezialist will sich mit einer Wandelanleihe Geld für weiteres Wachstum ins Haus holen. Geplant ist zunächst eine Anleihe über 50 Millionen Euro, die auf 60 Millionen erhöht werden kann. Die Schuldpapiere sollen eine Laufzeit bis Oktober 2022 haben und mit einem Kupon von 5,5 bis 6 Prozent ausgestattet werden.

Yahoo: Noch schlimmer als gedacht

Der massive Hackerangriff auf Yahoo im Jahr 2013 war offenbar noch viel größer als bislang gedacht. Nach dem Ergebnis einer neuen Untersuchung waren alle drei Milliarden Nutzerkonten von dem Datendiebstahl betroffen gewesen. Rechtsexperten gehen nun davon aus, dass auf den neuen Eigner Verizon nun deutlich mehr Schadenersatzklagen von Yahoo-Nutzern und -Aktionären zukommen.

GM und Ford reiten die E-Welle

Die US-Autobauer General Motors und Ford springen auf den Elektromobilitätszug auf. Die frühere Opel-Mutter GM kündigte an, innerhalb von fünf Jahren 20 neue Fahrzeuge mit Elektromotoren oder Brennstoffzellenantrieben auf den Markt zu bringen. Ford will zunächst mit einem Spezialteam die weltweite Entwicklung von E-Autos vorantreiben und Möglichkeiten für Partnerschaften ausloten.

Goldman Sachs: Bitcoin? Warum nicht!

Lloyd Blankfein, seines Zeichens Chef von Goldman Sacht, zeigt sich offen für Bitcoin. Er sei noch zu keiner abschließenden Bewertung gekommen, erklärte Blankfein am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Laut "Wall Street Journal" prüft die Investmentbank derzeit die Schaffung eines neuen Handelsgeschäfts mit Kryptowährungen.

Französische Supermärkte locken Amazon

Der Onlineversandhändler Amazon streckt der Zeitung "Le Monde" zufolge seine Fühler nach Supermärkten in Frankreich aus. Der Online-Händler habe sich an mehrere Supermarktbetreiber gewandt und auch Interesse an den zum Konzern Casino gehörenden Monoprix-Märkten gezeigt. Casino will der Zeitung zufolge die Kette aber nicht verkaufen.

Tesla: Nur so wenige Model 3!?

Der Elektroautopionier Tesla kämpft mit Produktionsengpässen bei seinem neuen Model 3. Im dritten Quartal seien lediglich 260 Fahrzeuge des Typs gefertigt worden, teilte das Unternehmen mit. Anfang August hatte Tesla noch gesagt, im dritten Quartal sollten mehr als 1.500 Model 3 hergestellt werden. Rückenwind kommt heute früh von Analystenseite: Der japanische Broker Nomura startet Tesla mit "Buy" und einem Ziel von 500 Dollar.

Pirelli kehrt zurück an die Börse

Der Reifenhersteller Pirelli feiert heute an der Mailänder Börse sein Comeback. Die Aktie startet bei 6,49 Euro. Der Ausgabepreis für die Aktien des Konkurrenten von Continental und Pirelli hatte 6,50 Euro betragen. Er lag damit nahe dem unteren Ende der Preisspanne, die von 6,30 bis 8,30 Euro gereicht hatte.

Buffett hat mal wieder zugeschlagen

Warren Buffetts Firma Berkshire Hathaway steigt bei einem der größten US-Raststätten-Betreiber ein und übernimmt knapp 39 Prozent an Pilot Flying J, in wenigen Jahren dann auch die Mehrheit. Zudem äußerte Buffett auf CNBC Kritik an den Steuerreform-Plänen von Donald Trump. Die Investorenlegende äußerte Zweifel, ob Entlastungen in der angestrebten Größenordnung überhaupt nötig sind.