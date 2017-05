Bärenattacke aus dem Nichts

Dax: Krasser Richtungswechsel

von Angela Göpfert

Stand: 25.05.2017, 10:20 Uhr

Der deutsche Leitindex hat abrupt ins Minus gedreht. Binnen weniger Minuten verliert der Dax mehr als 120 Punkte.

Bis auf 12.544 Punkte geht es plötzlich abwärts. Das ist ein Minus von 0,8 Prozent in der Spitze. Vor der Bärenattacke, die kurz vor zehn Uhr erfolgte, notierte der Dax bei knapp 12.670 Punkten im Plus. Ein fundamentaler Auslöser für den überraschenden Richtungswechsel ist zunächst nicht auszumachen.

In die Bullenfalle getappt

Im frühen CFD-Handel hatte der Dax zunächst noch mit Kursen bis 12.712 Punkten einen Ausbruch auf der Oberseite angetäuscht – diesen jedoch im regulären Xetra-Handel nicht nachvollziehen können.

Im Nachhinein entpuppt sich das Ganze als Bullenfalle. Der Rutsch unter das Tief vom Montag (12.571 Punkte) stimmt dabei ebenso negativ wie die Tatsache, dass der deutsche Leitindex die positiven Vorgaben von der Wall Street nicht in nachhaltige Kursgewinne ummünzen kann.

Fed-Protokoll als Kurstreiber

In New York hatten die großen Indizes am Mittwochabend überaus positiv auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls zur FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai reagiert und ihre Gewinne im späten Handel großzügig ausgebaut.

Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher und damit den fünften Tag in Folge im Plus. Der Techwerte-Index Nasdaq 100 gewann 0,5 Prozent hinzu. Im Handelsverlauf markierte er ein neues Allzeithoch, während der S&P 500 nur haarscharf an einer neuen Bestmarke vorbeischrammte.

Goldman Sachs als Wegweiser

Der Ausbruch des S&P 500 über die 2.400-Punkte-Marke ist aber in jedem Falle positiv zu werten, zum Handelsschluss in New York stand der marktbreite Index 0,3 Prozent höher.

Positiv sind auch die starken Gewinne der Goldman-Sachs-Aktie. Die Rally der Tech- und Finanztitel zeigt, dass Anleger diesen Bullenmarkt auf keinen Fall zu früh abschreiben sollten.

Fed: Zinserhöhung im Juni kommt

Laut dem Fed-Protokoll wollen die meisten Ratsmitglieder vor der zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr weitere Hinweise auf eine Festigung des Aufschwungs sehen.

Auch wenn die meisten Marktteilnehmer nun weiterhin von einer Zinserhöhung im Juni ausgehen dürften: Dieser etwas vorsichtigere Kurs der Fed reicht aus, um den Dollar weiter zu schwächen. Das treibt den Euro am Donnerstagmorgen bis auf 1,1244 Dollar – und damit in die Nähe seines Sechs-Monats-Hoch (1,1265 Dollar).

Anleger in Asien in Kauflaune

Die asiatischen Aktienmärkte können ebenfalls von der Aussicht auf ein vorsichtiges Vorgehen der Fed profitiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zum Handelsschluss in Tokio 0,4 Prozent höher.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans erreicht sein höchstes Niveau seit Juli 2015. Angeführt werden die Gewinne von der Börse in Südkorea, die ein Rekordniveau markiert.

Ölpreise vor Opec-Treffen weiter aufwärts

Positive Impulse für den Aktienhandel kommen auch vom Rohstoffmarkt: Die Preise für Brent und WTI steigen am Morgen munter weiter. Im Vorfeld der morgigen Opec-Sitzung haben führende Öl-Länder eine Förderbremse für weitere neun Monate empfohlen. Laut Russland wird auch über Verlängerung um zwölf Monate diskutiert.

Der Goldpreis kann von der neuen Dollar-Schwäche kurzzeitig profitieren. Die Feinunze Gold, die gestern nach dem Fed-Protokoll bereits Gas gegeben hatte, notiert am Morgen bei aktuell knapp 1.258 Dollar leicht höher.

Die Deutsche Bank und die Trump-Connection

Im Dax rückt die Aktie der Deutschen Bank in den Fokus. Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus erhöhen den Druck auf das Geldinstitut, Klarheit über Geschäfte mit Donald Trump zu schaffen. Dabei fordern die Politiker aus dem Finanzausschuss des Parlaments auch Auskunft über mögliche Verbindungen nach Russland, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an Vorstandschef John Cryan hervorgeht.

Linde: Fusion unter Gleichen, positives Analystenecho

Die Deutsche Bank hat die Aktie von Linde nach der Grundsatzeinigung mit Praxair auf eine Fusion unter Gleichen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 174 auf 210 Euro angehoben. Durch die operativ sehr sinnvolle Transaktion dürfte die Profitabilität des Industriegase-Konzerns steigen und ein globaler Branchenführer entstehen. Im Erfolgsfall sei ein Kursanstieg auf 245 Euro möglich. Derweil beließ Barclays Linde auf "Overweight" mit dem Ziel 174 Euro.

Abgasskandal: VW-Manager bleibt in Haft

Ein Anfang des Jahres festgenommener Volkswagen-Manager, den die USA im Abgas-Skandal angeklagt haben, muss in Haft bleiben. Das zuständige Berufungsgericht bestätigte am Mittwoch die Abweisung eines Kautionsantrags, die von den Anwälten des langjährigen VW-Mitarbeiters angefochten worden war. An der Entscheidung, den Mann wegen Fluchtgefahr nicht auf freien Fuß zu setzen, gebe es nichts auszusetzen, befand das Gericht.

Brenntag mit Analystenbonus

Im MDax sind die zuletzt gebeutelten Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag über die Maßen gefragt. Hintergrund ist eine positive Analystenstudie. Die starke Marktstellung verschaffe dem Unternehmen in der Branche Kostenvorteile, begründete die US-Bank Citigroup die Wiederaufnahme der Beobachtung der Titel mit einer Kaufempfehlung.

Bieterkrieg bei Stada abgeblasen

Die Übernahme des deutschen Arzneimittelherstellers Stada wird Kreisen zufolge nun doch in ruhigeren Bahnen als zuletzt befürchtet verlaufen. Der chinesische Branchenkollege Shanghai Pharmaceuticals und die Finanzinvestoren Advent und Permira hätten sich gegen ein Gebot entschieden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Aixtron verkauft Anlagengeschäft für Speicherchips

Der angeschlagene Spezialmaschinenbauer Aixtron trennt sich von seinem Geschäft mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips in den USA. Käufer für die in Kalifornien ansässige Aixtron Inc. sei eine Tochter der südkoreanischen Eugene Technology, die zwischen 45 und 55 Millionen US-Dollar zahlen werde, teilte Aixtron am Donnerstag mit. Je nach Bewertung der Vorräte und Vermögensgegenstände schwanke der Preis. Die Behörden müssen dem Verkauf noch zustimmen.

Zooplus nach Analystenlob auf Rekordhoch

Im SDax sind Zooplus-Aktien die größten Kursgewinner. Bei 195,50 Euro markeiren sie ein neues Rekordhoch. Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien des Onlinehändlers für Haustierbedarf mit "Overweight" und einem Kursziel von 230 Euro aufgenommen. Damit sieht sie mittelfristig noch rund 19 Prozent Kurspotenzial. Zooplus agiere in einem fragmentierten Markt mit geringer Online-Durchdringung, hieß es zur Begründung.

Grammer: Machtübernahme durch Hastor verhindert

Die Machtübernahme der umstrittenen Investorenfamilie Hastor bei dem bayerischen Autozulieferer Grammer ist gescheitert. Die Hauptversammlung lehnte die beantragte Absetzung des gesamten Vorstands und die Neubesetzung des Aufsichtsrats am Mittwoch in Amberg ab. Hastor-Anwalt Franz Enderle kündigte aber bereits Widerspruch gegen sämtliche Beschlüsse an.

BNP Paribas: 350 Millionen Dollar Strafe wegen Devisenschwindels

Die französische Großbank BNP Paribas in den USA wegen dubioser Praktiken im Devisenhandel zur Rechenschaft gezogen worden. Das Geldhaus zahle wegen Regelverstößen von Währungshändlern eine Strafe von 350 Millionen Dollar, teilte die New Yorker Finanzaufsicht State Department of Financial Services (DFS) am Mittwoch mit. Es gehe um erhebliche Verstöße gegen Bankenrecht, die sich über einen langen Zeitraum hingezogen hätten.

HP: Lange ist es her…

Der US-Konzern HP hat im ersten Quartal bei Computern und Druckern erstmals seit 2010 wieder steigende Erlöse verzeichnet. "Es ist lange her, dass wir das sagen konnten", sagte HP-Chef Dion Weisler am Mittwoch. Insgesamt legten die Erlöse des Unternehmens um etwa sieben Prozent auf 12,39 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft ging zwar um 100 Millionen auf 559 Millionen Dollar zurück, je Aktie verdiente das Unternehmen aber bereinigt mehr als vorhergesagt.