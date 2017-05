Das war noch nicht alles?!

Dax: Bären versuchen erneut ihr Glück

von Angela Göpfert

Stand: 26.05.2017, 11:40 Uhr

Scheint fast, als hätten die Bären nach ihrer gestrigen scharfen Attacke Blut geleckt. Zum Wochenschluss setzen sie die Kurse im Dax erneut unter Druck.

Bis auf 12.552 Punkte geht es abwärts. Das ist ein Minus von 0,5 Prozent in der Spitze. Es ist der Beleg dafür, dass nach der gestrigen Bären-Attacke im Dax das Ganze wohl noch nicht ausgestanden ist.

Kurzfristig positiv zu werten ist allerdings der Umstand, dass sich der Dax bis zum Mittag oberhalb seines Wochentiefs vom Donnerstag (12.544 Zähler) halten kann. Ein Ergebnis, das die Bullen unbedingt ins Wochenende retten sollten, um größere Kursabschläge zu vermeiden.

Dax ist angeschlagen

Ein Sturz unter die 12.544 Punkte hätte nämlich aller Voraussicht nach einen umgehenden Test des "swing lows" vom 18. Mai (12.491 Punkte) zur Folge.

Fakt ist: Solange der Dax nicht die obere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals (aktuell bei rund 12.710 Punkten) überwinden kann, bleibt der deutsche Leitindex verwundbar.

tagesschau24 Eröffnungsbericht vom 26.05.2017

Teurer Euro als Belastungsfaktor

Auch aus Intermarket-Perspektive spricht aktuell nicht viel für steigende Kurse im Dax. Der Reflations-Trade kommt einfach nicht in Gang: Dazu wären ein steigender Dollar, steigende Renditen, steigende Ölpreise und ein fallender Goldpreis vonnöten.

Aktuell passiert an den Märkten aber das genaue Gegenteil. Der Dollar schwächelt, der Euro zieht zum Wochenschluss an bis auf 1,1234 Dollar und stellt damit eine zunehmende Belastung für die deutschen Exportunternehmen dar.

Zwei Seiten einer Medaille

Dagegen können die exportorientierten amerikanischen Unternehmen vom fallenden Dollar profitieren. Es bleibt abzuwarten, ob die großen US-Indizes heute auf ihre jüngsten Rekordstände noch etwas draufsatteln können.

An Christi Himmelfahrt hatten S&P 500, Nasdaq 100 und Nasdaq Composite neue Rekordhochs erzielt. Frische Impulse könnten heute Nachmittag noch von den anstehenden Konjunkturdaten – BIP erstes Quartal, Auftragseingang langlebiger Güter und Verbrauchervertrauen Uni Michigan – kommen.

Hoffen auf den "Feiertagseffekt"

Der Anleihemarkt in den USA schließt heute vor dem langen Wochenende bereits um 20 Uhr MEZ. Die Amerikaner feiern am Montag den "Memorial Day", die Börsen sind dann ebenfalls geschlossen.

Das macht etwas Hoffnung auf einen positiven Wochenausklang an der Wall Street, der auch auf den Dax ausstrahlen könnte. Hintergrund ist eine statistische Anomalie, der "Feiertagseffekt".

Anormal hohe Renditen

Dieser Effekt beschreibt die anormal hohen Renditen, die an den Tagen vor den Feiertagen beobachtet werden können. Bereits in den 1960er und 1970er Jahren gab es erste Untersuchungen hinsichtlich dieses Effekts im Dow Jones Industrial Average sowie im S&P 500.

Marktkenner wie Robert Rethfeld von "Wellenreiter-Invest" machen dafür die "relaxtere Grundstimmung" der Anleger rund um die Feiertage verantwortlich.

Opec sorgt für Einbruch beim Ölpreis

Die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten sind dagegen ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Die Ölpreise versuchen aktuell sich zu stabilisieren. Am Donnerstag waren die Preise für Brent und WTI um jeweils rund fünf Prozent eingebrochen.

Hintergrund war die Entscheidung der Opec, die bislang schon gebremste Förderung auf gleichem Niveau um neun Monate zu verlängern. Viele Anleger hatten auf eine längere und deutlichere Kürzung gehofft.

Der Dollarverfall kommt derweil dem Goldpreis weiter zugute. Die Feinunze Gold steigt bis zum Mittag auf aktuell 1.264 Dollar.

Börse 06.00 Uhr Der Ölpreis

Sind deutsche Autos "böse, sehr böse"?

Im Dax rücken zum Wochenschluss die Autowerte in den Fokus. US-Präsident Donald Trump hatte laut "Spiegel Online" bei seinen Gesprächen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag gesagt: "Die Deutschen sind böse, sehr böse." Trump habe weiter gesagt: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

Trump verschreckt Auto-Anleger

BaFin nimmt Untersuchung bei Linde wieder auf

Beim Industriegase-Konzern Linde hat die Finanzaufsicht BaFin Untersuchungen wegen möglicher Verstöße von Veröffentlichungspflichten wieder aufgenommen. Wie die BaFin am Freitag bestätigte, geht es dabei um Vorgänge im Zusammenhang mit der Praxair-Fusion und dem Vorstandswechsel bei Linde. Es werde untersucht, ob der Industriegase-Konzern Linde dabei möglicherweise kursbewegende Nachrichten zu spät veröffentlicht habe.

VW: Rüffel aus Kalifornien

Der nach dem Dieselskandal vereinbarte Plan von Volkswagen zur Förderung von Elektromobilität in den USA ist nach Ansicht der kalifornischen Behörden unzureichend. Der Konzern müsse erklären, wie die Vorgaben zum Aufbau von Ladestationen sowie andere Ausgaben in ärmeren Gemeinden erfüllt werden sollen, hieß es in einem Brief des California Air Resource Board (Carb). Die VW-Tochter Electrify America erklärte, das Schreiben werde geprüft.

United Internet: Übernahmeofferte für Drillisch läuft bis 23. Juni

United Internet heute die Angebotsunterlage für das begleitende freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Drillisch-Aktionäre veröffentlicht. Demnach beginnt die Annahmefrist heute und endet am 23. Juni, 24 Uhr. Drillisch-Aktionäre können ihre Papiere mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,10 Euro zu einem Preis von 50,00 Euro je Stückaktie andienen.

GFT sieht viel Sicherheitspotenzial in Blockchain

Die designierte Chefin des IT-Dienstleisters GFT setzt große Hoffnung in die Software-Technologie "Blockchain". "Blockchain kann eine Kettenreaktion verhindern, die durch einen hohen Grad an Automatisierung in Systemen ausgelöst werden kann", sagte Marika Lulay der dpa. Sie soll Ende Mai die Führung des auf die Finanzbranche spezialisierten IT-Dienstleisters GFT übernehmen. Nach Einschätzung von Lulay brächte die Technologie ein hohes Maß an Sicherheit.

Übernahmefantasie bei Manz schwindet

Die chinesische Shanghai Electric wird kein Pflichtangebot für den Maschinenbauer Manz vorlegen. Die Option auf eine Stimmbindungsvereinbarung mit Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz habe der chinesische Konzern nicht wahrgenommen, teilte Manz am Freitag mit. Shanghai Electric werde weiterhin 19,67 Prozent an Manz halten. Gründer Manz bleibt mit 24,66 Prozent Hauptaktionär. Die schwindende Übernahmefantasie lastet auf der Aktie.

Auch GM wegen angeblicher Abgas-Schummelei verklagt

Nach Volkswagen und Fiat Chrysler ist jetzt General Motors (GM) an der Reihe: Der größte US-Automobilhersteller ist jetzt den USA wegen angeblicher Manipulationen der Abgaswerte bei Dieselwagen verklagt worden. In derselben Klage wird auch die deutsche Zulieferfirma Bosch beschuldigt: Sie soll als "aktiver Handelnder" an den angeblichen Tricksereien beteiligt gewesen sein.

Sharp rechnet mit Rückkehr in die Gewinnzone

Bei Sharp zahlt sich der Sparkurs des neuen taiwanischen Eigentümers Foxconn aus. Für das laufende Geschäftsjahr bis März 2018 rechnen die Japaner erstmals seit vier Jahren wieder mit einem Nettogewinn, wie der Display-Hersteller am Freitag mitteilte. Er werde bei 59 Milliarden Yen (473 Millionen Euro) erwartet. Analysten hatten mit 41,9 Milliarden Yen gerechnet. Sharp erwägt nun, in das Chipgeschäft des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba zu investieren.