Banger Blick nach Nordkorea

Dax - Tauziehen zwischen Bullen und Bären

Stand: 26.05.2017, 15:08 Uhr

Anleger wagen sich nicht aus der Deckung. Spitzt sich die politische Situation in den USA und Korea weiter zu? Und da herrscht noch eine andere Sorge: Die Party zu verpassen!

Es geht derzeit lustlos weiter. Der Dax notiert am Nachmittag 0,40 Prozent tiefer bei 12 575 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von rund einem halben Prozent für das Börsenbarometer ab, das seit dem Rekordhoch vor anderthalb Wochen und dem anschließenden Rücksetzer kaum mehr von der Stelle gekommen ist.

"Kurzfristig scheint eine weitere Konsolidierung wahrscheinlich", erwartet Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. "Die Hürde von 12.700 Punkten erwies sich bislang als zu hoch. Das Kaufinteresse vor der Unterstützung bei 12.500 Punkten wiederum bleibt stark. Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären dürfte daher andauern."

Anleger sind hin- und hergerissen. "Börsianer wollen weder kaufen noch verkaufen", sagt Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Pertners. "Alle haben Sorgen, dass sich die politische Situation in den USA und in Korea jederzeit zuspitzen kann. Andererseits will niemand die Party am Aktienmarkt zu früh verlassen."

Die Stimmung gedämpft haben durchwachsene Konjunkturdaten aus Japan, die auch den dortigen Aktienmarkt belasteten. Der Preisauftrieb in der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft blieb trotz einer leichten Besserung in den vergangenen Monaten schwach. Die Umsätze an der Börse waren erneut gering. Viele Anleger nutzten den Brückentag für einen Kurzurlaub. Am Montag bleiben zudem die Handelssäle in London und New York geschlossen.

US-BIP nach oben revidiert

Börse 15.00 Uhr: US-Wirtschaft stärker gewachsen

Starke Konjunktursignale kamen dagegen aus den USA. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist dort im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,2 Prozent gewachsen. Die erste Schätzung - ein Zuwachs um 0,7 Prozent - wurde also nach oben revidiert. Trotzdem hält die Helaba die Zahl für enttäuschend. Für die US-Notenbank gebe es indessen keinen Grund, den Zinserhöhungspfad zu verlassen. Die Fed fasst zwei weitere Erhöhungen für 2017 ins Auge. Bevor es dazu kommt, wollen die Währungshüter aber Signale für eine Festigung des Aufschwungs sehen.

Der Euro zieht zum Wochenschluss zunächst an bis auf 1,1234 Dollar. Allerdings fällt er am Nachmittag wieder auf 1,1179 Dollar zurück

Schwächere Wall Street?

In den USA zeichnet sich ein leicht schwächerer Handel ab, der Dow Jones wird 0,1 Prozent leichter erwartet. An Christi Himmelfahrt hatten S&P 500, Nasdaq 100 und Nasdaq Composite neue Rekordhochs erzielt. Frische Impulse könnten heute Nachmittag noch von den anstehenden Konjunkturdaten – BIP erstes Quartal, Auftragseingang langlebiger Güter und Verbrauchervertrauen Uni Michigan – kommen.

Opec sorgt für Einbruch beim Ölpreis

Die Rohstoffmärkte bleiben unter Beobachtung. Die Ölpreise geben weiter nach, die Nachwirkung der Opec-Entscheidung. Sie will die Öl-Förderbremse auf gleichem Niveau um neun Monate verlängern. Das ist zwar generell gut, um den Ölpreis zu stabilisieren. Doch hatten viele Anleger auf eine längere und deutlichere Kürzung gehofft. Die Preise für das Nordsee-Öl Brent und die amerikanische Sorte WTI sind seit der gestrigen Entschweidung um rund fünf Prozent gesunken.

Der zeitweise Dollarverfall kommt dem Goldpreis zugute. Die Feinunze Gold steigt vorübergehend auf 1.268 Dollar.

Börse 06.00 Uhr Der Ölpreis

Banken unter Druck

Unter den Aktien standen vor allem Banken unter Druck. So verloren die Papiere der Deutschen Bank zeitweise drei Prozent. In der Russland-Affäre des US-Präsidenten fordern mehrere Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus von Deutschlands größtem Geldhaus Aufklärung darüber, ob Kredite an Trump von der russischen Regierung garantiert wurden. Doch auch Commerzbank, UniCredit und Société Générale verloren mehr als zwei Prozent. Belastend wirkte laut Händlern die weiter schwelende Bankenkrise in Italien.

Sind deutsche Autos "böse"?

Nach der Kritik Trumps am deutschen Handelsüberschuss warfen die Anleger Autowerte aus ihren Depots. Im Dax gehörten neben den Banktiteln BMW, VW und Daimler zu den größten Verlierern. US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk gesagt haben: "Die Deutschen sind böse [bad], sehr böse." Und weiter: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen." Die coole Reaktion der Bundesregierung: "So ein Leistungsbilanzüberschuss ist weder gut, noch ist er böse. Er ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Angebot und Nachfrage auf den Weltmärkten."

Trump verschreckt Auto-Anleger

BaFin nimmt Untersuchung bei Linde wieder auf

Beim Industriegase-Konzern Linde hat die Finanzaufsicht BaFin Untersuchungen wegen möglicher Verstöße von Veröffentlichungspflichten wieder aufgenommen. Wie die BaFin am Freitag bestätigte, geht es dabei um Vorgänge im Zusammenhang mit der Praxair-Fusion und dem Vorstandswechsel bei Linde. Es werde untersucht, ob der Industriegase-Konzern Linde dabei möglicherweise kursbewegende Nachrichten zu spät veröffentlicht habe.

VW: Rüffel aus Kalifornien

Der nach dem Dieselskandal vereinbarte Plan von Volkswagen zur Förderung von Elektromobilität in den USA ist nach Ansicht der kalifornischen Behörden unzureichend. Der Konzern müsse erklären, wie die Vorgaben zum Aufbau von Ladestationen sowie andere Ausgaben in ärmeren Gemeinden erfüllt werden sollen, hieß es in einem Brief des California Air Resource Board (Carb). Die VW-Tochter Electrify America erklärte, das Schreiben werde geprüft.

United Internet: Übernahmeofferte für Drillisch läuft bis 23. Juni

United Internet heute die Angebotsunterlage für das begleitende freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Drillisch-Aktionäre veröffentlicht. Demnach beginnt die Annahmefrist heute und endet am 23. Juni, 24 Uhr. Drillisch-Aktionäre können ihre Papiere mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,10 Euro zu einem Preis von 50,00 Euro je Stückaktie andienen.

GFT sieht viel Sicherheitspotenzial in Blockchain

Die designierte Chefin des IT-Dienstleisters GFT setzt große Hoffnung in die Software-Technologie "Blockchain". "Blockchain kann eine Kettenreaktion verhindern, die durch einen hohen Grad an Automatisierung in Systemen ausgelöst werden kann", sagte Marika Lulay der dpa. Sie soll Ende Mai die Führung des auf die Finanzbranche spezialisierten IT-Dienstleisters GFT übernehmen. Nach Einschätzung von Lulay brächte die Technologie ein hohes Maß an Sicherheit.

Übernahmefantasie bei Manz schwindet

Die chinesische Shanghai Electric wird kein Pflichtangebot für den Maschinenbauer Manz vorlegen. Die Option auf eine Stimmbindungsvereinbarung mit Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz habe der chinesische Konzern nicht wahrgenommen, teilte Manz am Freitag mit. Shanghai Electric werde weiterhin 19,67 Prozent an Manz halten. Gründer Manz bleibt mit 24,66 Prozent Hauptaktionär. Die schwindende Übernahmefantasie lastet auf der Aktie.

Auch GM wegen angeblicher Abgas-Schummelei verklagt

Nach Volkswagen und Fiat Chrysler ist jetzt General Motors (GM) an der Reihe: Der größte US-Automobilhersteller ist jetzt den USA wegen angeblicher Manipulationen der Abgaswerte bei Dieselwagen verklagt worden. In derselben Klage wird auch die deutsche Zulieferfirma Bosch beschuldigt: Sie soll als "aktiver Handelnder" an den angeblichen Tricksereien beteiligt gewesen sein.

Sharp rechnet mit Rückkehr in die Gewinnzone

Bei Sharp zahlt sich der Sparkurs des neuen taiwanischen Eigentümers Foxconn aus. Für das laufende Geschäftsjahr bis März 2018 rechnen die Japaner erstmals seit vier Jahren wieder mit einem Nettogewinn, wie der Display-Hersteller am Freitag mitteilte. Er werde bei 59 Milliarden Yen (473 Millionen Euro) erwartet. Analysten hatten mit 41,9 Milliarden Yen gerechnet. Sharp erwägt nun, in das Chipgeschäft des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba zu investieren.