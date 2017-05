Borussia Dortmund Top, BVB-Aktie und Helene Flop

BVB-Aktie taucht nach Sieg ab

Stand: 29.05.2017, 10:32 Uhr

Mit dem DFB-Pokal eroberte der BVB endlich wieder einen Titel. Wer jetzt einen großen Kurssprung der SDax-Aktie erwartet hat, dürfte enttäuscht sein. Enttäuschend verlief der Pokalabend auch für die in keinem Index gelistete Helene Fischer.

Vorbörslich hatte es noch so ausgesehen, als würde sich die Freude der Fans über den Pokalsieg auch in einem deutlich höheren Aktienkurs der BVB-Aktie widerspiegeln. Weit gefehlt! Die Titel starteten zwar mit einem kleinen Aufschlag, sackten dann aber recht schnell wieder in die Verlustzone zurück. Aktuell notieren sie rund ein halbes Prozent im Minus bei 6,23 Euro.

Die Wette ist aufgegangen

Wirklich überraschend ist die Zurückhaltung der Investoren nicht, denn die Börse hat ihre eigene Logik. Zum einen hatte die Aktie bereits am Freitag zugelegt, denn ein Sieg der Borussia gegen die Frankfurter Eintracht war trotz aller sportlichen Unwägbarkeiten doch wahrscheinlicher als eine Niederlage.

Ferner ist der Moment eigentlich recht günstig für Gewinnmitnahmen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten legten die Titel um mehr als 50 Prozent zu. Auf Sicht von fünf Jahren beträgt das Plus sogar mehr als 180 Prozent.

Borussia Dortmund gewinnt das DFB-Pokal-Finale. | Bildquelle: picture alliance / Revierfoto/Revierfoto/dpa

Tuchel vor dem Abschied?

Und die Investoren denken gewiss daran, dass die nähere Zukunft des Vereins unsicher ist. Ein Händler verwies darauf, dass der DFB-Pokal nötig sei, um wichtige Spieler bei Laune zu halten und an den Verein zu binden. Ob das genügt, um Pierre-Emerick Aubameyang zu halten, um den es anhaltende Wechselgerüchte gibt und der seine überragende Bedeutung für den Verein auch im Endspiel bewies?

Thomas Tuchel. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Und schließlich ist die Trainerfrage derzeit ein wichtiges Thema. Viele Experten halten einen Rauswurf Thomas Tuchels trotz der Erfolge für ausgemacht – ebenfalls keine ganz unwichtige Personalie, die die Investoren zur Zurückhaltung motivieren dürfte. Er fühle sich leer, hatte Tuchel nach dem Sieg gesagt, aber er sei glücklich, tief glücklich.

Helenes dicke Haut

Weniger glücklich, aber vielleicht auch etwas leer dürfte sich der Pausengast Helene Fischer nach ihrem Auftritt gefühlt haben. Sie gab eines ihrer Liedchen zum Besten, kam damit bei den Fußballfans aber gar nicht gut an: Es gab ein gellendes Pfeifkonzert. "Da muss ein Musiker auch mal durch. Ich hab mir eine dicke Haut in den letzten Jahren angelegt", kommentierte sie die negative Reaktion.

Das gilt vermutlich für Fußballtrainer, Fußballfans und die Fans von Fußballaktien ebenso.

ts