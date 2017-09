Charlene de Carvalho-Heineken (Heineken)

Dank ihres 25-prozentigen Anteils am holländischen Bierbrauer Heineken ist Charlene de Carvalho-Heineken 15,3 Milliarden Dollar schwer - und damit zehntreichste Frau der Welt. Der Konzern verkauft mehr als 170 Premiummarken in mehr als 65 Ländern. Charlene erbte den Anteil von ihrem Vater Freddy Heineken vor gut einem Jahrzehnt. Nach Jahren des Schweigens erzählte die Heineken-Erbin in einem Interview von dem Druck, die Rolle ihres Vaters einzunehmen und die Firma nach seinem Tod 2002 zu führen.