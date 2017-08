Aktienmarkt auf Rekordhöhe Türkei-Boom - dem Geld ist alles egal

von Bettina Seidl

Stand: 25.08.2017, 15:16 Uhr

Da kann Sigmar Gabriel noch so sehr warnen: Das Geld fließt weiter in die Türkei. Europäische Unternehmen investieren dort sogar mehr. Auch die Touristen zieht es weiter dorthin. Und der Aktienmarkt in Istanbul? Der boomt.

Politisch ist es finster am Bosporus. Doch an der Börse scheint die Sonne. Investoren lassen sich von Erdogans immer autoritärerem Führungsstil und der eisigen Stimmung zwischen der Türkei und Deutschland nicht verunsichern. Im Gegenteil: Die Börse boomt. Die Istanbul Stock Exchange - 2013 umbenannt in Borsa Istanbul (BIST) - bricht alle Rekorde. Der Leitindex ISE100, oder auch BIST100, klettert von einem Höchststand zum nächsten. Auch heute wieder: 109.986,82 ist die neue Bestmarke.

Dabei hat der Index der 100 wichtigsten Aktiengesellschaften der Türkei erst Ende Juni die 100.000er Marke übersprungen. Das Tempo ist beachtlich. In diesem Jahr ist das türkische Börsenbarometer bereits mehr als 40 Prozent zugelegt. Damit gehört es zu den stärksten Indizes weltweit. Zu Jahresanfang standen keine 78.000 Punkte auf der Kurstafel. Die Investoren bleiben der Türkei treu, Geld kennt eben keine Moral.

Das Geld fließt

Auch die Wirtschaft bleibt auf Türkeikurs. Die ausländischen Direktinvestitionen fließen weiter. In Summe landet zwar etwas weniger Geld aus dem Ausland bei türkischen Firmen. Die Direktinvestitionen lagen in der ersten Jahreshälfte 2017 bei rund 4,9 Milliarden US-Dollar oder 4,2 Milliarden Euro. Gut eine Milliarde weniger als in den vergangenen Jahren. Doch die Unternehmer aus der Europäischen Union investieren weiter ungehemmt. Von ihnen stammt mehr als die Hälfte der Direktinvestitionen. Im ersten Halbjahr investieren sie 2,7 Milliarden Dollar in der Türkei. Sie drehten den Geldhahn sogar noch auf, erhöhten ihre Investitionen innerhalb eines Jahres um gut 60 Prozent.

Direktinvestitionen Ausländische Direktinvestitionen entstehen, wenn ausländische Gesellschaften in einem Land einen neuen Betrieb aufbauen, eine Tochter gründen oder eine bestehende Gesellschaft kaufen beziehungsweise sich an ihr mit Kapital beteiligen. Aktienkäufe fallen nicht darunter.

Firmen ziehen Autorität vor

Dabei warnt doch Außenminister Sigmar Gabriel Unternehmen vor der Türkei. Er sagte, man könne "deutsche Unternehmensinvestitionen in der Türkei", wo es "keine Rechtssicherheit mehr gibt" und "willkürliche Enteignungen aus politischen Motiven" geschehen, nicht garantieren und auch niemandem dazu raten. "Ich fürchte, viele internationale Unternehmen ziehen ein 'stabiles autoritäres Regime' einer 'chaotischen Demokratie' vor", schreibt Can Dündar in seiner Kolumne "Im Wind der Unternehmer" in der "Zeit". Darum hängen sie ihr Fähnchen nach dem Wind.

Vier deutsche Firmen hätten unmittelbar nach Gabriels Warnung Angebote für eine Ausschreibung von Windkraftanlagen in der Türkei abgegeben. Denkbar sei, dass die Firmen Gabriels Erklärung für Wahlpropaganda hielten und sich die Aufregung nach den Wahlen lege. "Oder sie sagen sich, nicht Rechtssicherheit, sondern Regierungsbeziehungen zählen, so laufe es eben in der Türkei."

Immerhin: Deutsche Firmen investierten mit 170 Millionen US-Dollar rund sechs Prozent weniger. Aber die Bundesrepublik ist weiterhin der sechstgrößte Investor in dem Land.

Last Minute-Angebote locken

Auch die Touristen zieht es in die Türkei - trotz Erdogans Hetze gegen Angela Merkel und die Deutschen, trotz Reisewarnung von Außenminister Sigmar Gabriel. Nach einem zeitweise deutlichen Rückgang bei den Buchungen in den ersten Monaten des Jahres, geht es seit Juni wieder aufwärts.

Die Last Minute-Angebote locken. Reisekonzerne wie Tui und Thomas Cook berichten von steigenden Buchungen. "Es gab in den Folgewochen keine vermehrten Anfragen nach Umbuchungen oder Stornierungen", heißt es auch von DER Touristik. Es ist einfach deutlich billiger als in anderen Mittelmeerländern. Im Schnitt kosten Reisen in die Türkei 40 Prozent weniger, rechnen Reiseanbieter vor.

Wohin geht die Reise?

Nervös werden die deutschen Unternehmer aber doch angesichts der schärferen Gangart der Bundesregierung. Gabriel sagte, es werde keine ernsthaften EU-Beitrittsverhandlungen unter einem Präsidenten Erdogan geben. Und die Bundesregierung stellt die so genannten Hermes-Bürgschaften auf den Prüfstand. Mit solchen Bürgschaften versichert die Regierung Investitionen deutscher Unternehmen in "risikoreichen Märkten".

Sollten diese Bürgschaften gestrichen werden, dürften viele Unternehmer die Türkei wegen des höheren Risikos meiden. Der Außenhandelsverband etwa rechnet mit "deutlichen Einbrüchen bei den Exporten" angesichts der Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik. Auch die Investitionen dürften darunter leiden. Es gibt durchaus Beispiel für Firmen, die der Türkei den Rücken kehren. Ströer etwa zog sich zurück.

Wohin geht die Reise in den deutsch-türkischen Beziehungen? Wenn beide Seiten nicht bald abrüsten, drohe auch deutschen Firmen massiver Schaden, warnt Marcus Schüller, Experte der Wirtschaftsberatung KPMG. Die negativen Folgen für die türkische Wirtschaft wären immens, so auch die Einschätzung der DekaBank, denn Deutschland sei einer der wichtigsten Handelspartner der Türkei. So weit werden es die beiden Seiten aber treiben, schätzen die Deka-Analysten. So sieht es auch Özgür Altug, Chefökonom von BGC Partners in Istanbul. Zu einer endgültigen Trennung würden beiden Seiten nicht kommen lassen. Das zeige auch die Börsenrally, meint Altug.

Erdogans Achillesferse: Das Geld

Heikel ist allerdings: Erdogan versteht nur die harte Gangart. Erst da reagierte er und zog eine vermeintliche Terrorliste mit 680 deutschen Unternehmen wie Daimler und BASF zurück. "Er weiß, in welchem Zustand seine Wirtschaft ist und er ist darauf angewiesen, dass das Land, das er da so attackiert, ihm finanziell hilft", sagt Grünen Chef Cem Özdemir im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Erdogan verstehe nur die Sprache des Geldes. Das Risiko, dass die wirtschaftliche Unzufriedenheit bis 2019 stark zunimmt, ist enorm. Auch das könnte Erdogan noch zum Verhängnis werden. Erdogans AKP hat die Wahl 2019 im Blick.

So schätzt auch der türkische Journalist Dündar, ehemals Chefredakteur der Zeitung Cumhuiyet, die Lage ein: "Als [...] Kapital und Tourismus der Hahn zugedreht werden sollte, reagierte die Regierung nicht harsch, sondern verlegte sich auf Beschwichtigung. Die Deutschland durch Interpol übermittelte 'schwarze Liste' mit 680 deutschen Firmen wurde ruckzuck zurückgezogen."

Die Wirtschaft ist Erdogans Achillesferse. Er wird nur gewählt, wenn er für Aufschwung sorgt. Der Wirtschaft geht es zwar gar nicht schlecht. Ein Jahr nach dem vereitelten Putsch setzt sich die Erholung der türkischen Wirtschaft fort, so das Urteil der DekaBank. Sie profitiere von temporären Steuerbegünstigungen, Staatsgarantien für Kredite an mittelständische Unternehmen, der Erholung der Tourismusbranche und schließlich von einer starken Exportnachfrage in den europäischen Absatzmärkten. Vieles spreche für eine Fortsetzung der Erholung im dritten Quartal, sodass die Wachstumsrate für das Gesamtjahr 2017 auf 3,9 Prozent steigen dürfte.

Doch trotz hoher Wachstumsraten ist das wirtschaftliche Gefüge fragil. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, was vor allem die unteren Einkommensschichten spüren. Und die Jugend: Jeder fünfte Jugendliche hat keine Stelle. Die Inflationsrate von zehn Prozent lässt das Geld im Portemonnaie zudem rapide schmelzen.

Nichts als heiße Luft?

Ist an der Börse Istanbul also viel heiße Luft? Die Wirtschaft - und damit die Börse - profitiert maßgeblich von der extrem schwachen Lira. Sie wertet gegenüber dem Euro immer weiter ab. Anfang August fiel sie auf ein neues Rekordtief. Gut für die türkische Export-Wirtschaft, die ihre Waren viel leichter exportieren kann. Wenn sich die Beziehungen zur EU aber verschlechtern, wird es auch hier enger. Die schwache Lira hat zudem eine Kehrseite: Die Importe werden immer teurer. Die Türken spüren also nichts von der schwachen Währung. Zudem werden Auslandsbesuche teurer.

Für die Ratingagenturen ist die Bonität der Türkei auf "Ramsch"-Niveau. Die Machtzentralisierung um Präsident Erdogan, latente soziale Spannungen und die gestiegenen politischen und geopolitischen Risiken hätten im Sommer und Herbst vergangenen Jahres zu Herabstufungen geführt, so die DekaBank. "Problematisch für die Bonität des Landes bleibt das hohe Leistungsbilanzdefizit und der hohe externe Finanzierungsbedarf, der die Anfälligkeit der Wirtschaft erhöht", so die Analysten. Doch an den Finanzmärkten wird das Ausfallrisiko für türkische Staatsanleihen nicht höher eingeschätzt als etwa in Portugal.

Auch die Börse stürmt weiter aufwärts. Und wenn sie einbricht? Erdogan hat da noch einen Trick auf Lager. Die Börse in Istanbul erwägt laut der Nachrichtenagentur Bloomberg das Streichen der letzten beiden Stellen bei ihrem Börsenindex. Sie diskutiere das mit Marktteilnehmerrn vor Ort. Durch diese Kosmetik soll der Index schneller steigen. Vor 20 Jahren hat das schon einmal funktioniert.