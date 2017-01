Weitere Ratingagentur stuft herab

Türkei auf Ramschniveau

Stand: 30.01.2017, 09:22 Uhr

Nach Moody's und S&P hat nun auch die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der Türkei auf Ramschniveau herabgestuft. Damit gelten türkische Staatsanleihen bei allen großen Ratingagenturen als risikoreich.

Die Bonitätsnote werde um eine Stufe auf "BB+" herabgestuft, hatte die mehrheitlich dem französischen Milliardär Marc Ladreit de Lacharrière gehörende Agentur Fitch am Freitag mitgeteilt. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Es droht also zunächst keine weitere Herabstufung. Fitch begründete die Herabstufung mit der Unsicherheit mit Blick auf die politische Stabilität und Sicherheit des Landes. Die politische Entwicklung nach dem Puschversuch im vergangenen Sommer habe die Wirtschaftsleistung geschwächt, begründete die Agentur den Schritt.

Das anstehende Verfassungsreferendum könnte die Kontrolle der Regierungspolitik unterminieren. Nach dem Putschversuch im vergangenen Sommer sei die Notstandsgesetzgebung immer noch in Kraft. Zudem würden Terroranschläge das Verbrauchervertrauen und den Tourismussektor belasten. Fitch verweist zudem auf den starken Verfall der türkischen Währung Lira. Gefährdet sei die Türkei durch die hohe Auslandsverschuldung.

Anfällig für Schocks

Den türkischen Behörden sei es außerdem nicht gelungen, "frühere externe Verwundbarkeiten" in den Griff zu bekommen, worunter die türkische Lira leide. Die Verringerung der monetären Reserven mache die Türkei anfällig für "Schocks" von außen. Tatsächlich ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr 2016 eingebrochen. Die Ratingagentur sieht außerdem Schwächen bei der türkischen Zentralbank, den Verfall der Währung gegenüber dem Dollar einzudämmen.

Die Herabstufung durch Fitch dürfte die Schuldenaufnahme durch die türkische Regierung weiter verteuern. Die wirtschaftliche Krise des Landes könnte sich also noch verschärfen. Derweil droht die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) der Türkei mit einer Herabstufung der Bonitätsnote tiefer in den Ramschbereich. Der Ausblick sei auf "negativ" von "stabil" gesenkt worden, teilte S&P mit. Der Spielraum der Entscheidungsträger im Kampf gegen die Inflation und die Schwäche der türkischen Lira sinke, hieß es zur Begründung. Die Agentur Moody's hatte die Türkei bereits im September auf Ramschniveau gesenkt.

Erdogan kritisiert Zentralbank

Präsident Erdogan hat wiederholt die Zinspolitik der Zentralbank kritisiert. Mit der Note "BB" gelten türkische Anleihen bereits als spekulative Investitionen. Die türkische Lira war in den vergangenen Wochen mehrfach auf Rekordtiefs gefallen. Ökonomen halten deutliche Zinserhöhungen für nötig, um die Währung zu stützen und die Inflation in den Griff zu bekommen. Doch Erdogan will die Zinsen niedrig halten, um mit günstigen Darlehen die Konjunktur anzukurbeln. "Zinserhöhungen wirken sich negativ auf den Wechselkurs und die Inflation aus", bekräftigte Erdogan am Freitag seine Kritik.

lg