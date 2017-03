Aktienkurse gefallen

Russland: Ist der Hype schon wieder vorbei?

von Lothar Gries

Stand: 23.03.2017, 13:23 Uhr

Die russische Wirtschaft ist über den Berg. In diesem Jahr wird ein Wachstum von über einem Prozent erwartet. Dagegen sind an der Börse die fetten Zuwächse des Vorjahres vorüber. Wie passt das zusammen?

Tatsächlich hat der RTSI, der auf Dollar lautende Leitindex der Moskauer Börse, seit Jahresbeginn rund fünf Prozent eingebüßt - nachdem er im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent gestiegen ist. Der Micex, in dem die in Rubel notierten 50 wichtigsten Aktien des Landes enthalten sind, hat seit Anfang Januar gar zehn Prozent verloren. Auch die Kurse der russischen Staatsanleihen befinden sich auf Sinkflug.

Eine auf den ersten Blick paradoxe Entwicklung, hat doch die russische Wirtschaft seit dem vierten Quartal 2016 ihre Rezession überwunden und wächst wieder. Die russische Regierung erwartet in diesem Jahr einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung (BIP) um bis zu zwei Prozent. Davon dürfte auch die deutsche Exportindustrie profitieren.

RTS Index. | Bildquelle: boerse.ARD.de

Ausblick angehoben

Der Ost-Ausschuss der hiesigen Wirtschaft erwartet angesichts der wirtschaftlichen Belebung in Russland erstmals seit Jahren wieder höhere deutsche Ausfuhren in das Land. "Insgesamt rechnen wir für 2017 mit einem Anstieg der deutschen Exporte nach Russland von mindestens fünf Prozent“, erklärte der Lobby-Verband kürzlich.

Und noch eine gute Nachricht gibt es für die russische Wirtschaft. Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat vergangenen Freitag den Ausblick für Russland von stabil auf positiv angehoben, nachdem Moody’s schon Mitte Februar die Bonitätsnote des Landes von negativ auf stabil aufgewertet hatte. Damit signalisieren die Agenturen eine mögliche Heraufstufung des Ratings von derzeit BB+ in den nur eine Stufe entfernten Investmentbereich.

Aufwertung des Rubel

Nach rund zweijähriger Rezession werde die Konjunktur in Russland wieder zulegen und das Bruttoinlandsprodukt in den Jahren bis 2020 im Schnitt um etwa 1,7 Prozent wachsen, prognostizierte S&P. Dies sei möglich, wenn sich die Wirtschaft weiter anpasse und die Politik ihre seit langem in Aussicht gestellten Strukturreformen vornehme. Moody’s würdigte die Versprechungen der Moskauer Staatsführung, zu einer langfristigen und vorsichtigen Finanzplanung zurückzukehren.

Als Belastung für die Aktienkurse erweist sich jedoch die Aufwertung des Rubel. Nachdem er Ende 2014 kollabiert war, zeigt er sich inzwischen deutlich stärker. Allein gegenüber in den vergangenen sechs Monaten hat die russische Währung gegenüber dem Euro um rund 13 Prozent zugelegt. Das sind keine guten Nachrichten für die Exportwirtschaft.

Abhängig vom Ölpreis

Der entscheidende Grund für die Trendwende am russischen Aktienmarkt ist jedoch ein ganz anderer: der Ölpreis. Während seine Erholung im vergangenen Jahr von 29 Dollar auf 56 Dollar im Januar dieses Jahres auch die russische Börse befeuerte, setzt die Stagnation der Ölpreise in den letzten Monaten der Aktienrally ein Ende. Schlimmer noch: die Ölpreise sind seit Januar sogar wieder etwas unter Druck geraten und pendeln um die Marke von 50 Dollar für ein Fass der Nordseesorte Brent.

"Der russische Aktienmarkt läuft nahezu eins zu eins mit dem Ölpreis", erklärt Carsten Hesse, Stratege für Osteuropa bei der Berenberg Bank. Denn die Abhängigkeit des Landes vom Öl ist enorm. Im Regelfall stammt mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen aus dem Geschäft mit dem schwarzen Gold. Deshalb reagieren nicht nur Energiekonzerne auf die Notierung, sondern der gesamte Staat und seine Bürger.

Ölpreise stagnieren

Dass der Ölpreis demnächst wieder steigen wird, glauben allerdings die Wenigsten. Neue Impulse beim Ölpreis durch die Umsetzung der vereinbarten Drosselung der Ölförderung wird es nach Meinung der Helaba kaum geben. Vielmehr scheine sich der Preis bei 50 Dollar pro Fass zu stabilisieren. Damit dürfte auch der Höhenflug des Aktienmarktes vorerst vorbei sein, zumal es die meisten Ökonomen für unwahrscheinlich halten, dass die Unternehmen ihre Gewinne weiter steigern.

Hinzu kommt, dass Russlands Ölsorte Urals in der Regel mit einem Abschlag gegenüber der Referenzsorte Brent verkauft wird, weil deren Qualität hochwertiger ist. Damit müssen sich die Russen eher mit 45 Dollar pro Fass als mit 50 Dollar zufrieden geben.

Alternative Staatsanleihen

Russland. | Bildquelle: colourbox.de

Wer dennoch in den russischen Aktienmarkt investieren möchte, sich aber mangels verfügbarer Informationen nicht an Einzelaktien herantraut, kann natürlich auf ETFs zurück greifen. Experten empfehlen Investitionen in drei der wichtigsten Indizes: in den von der Deutschen Bank aufgelegten DAXglobal Russia Kurs & Performanceindex (DE000A0C4CW4 und DE000A0C4CX2), in den Dow Jones Russia GDR (FR0010326140) und in Varianten des MSCI Russia (LU0455009265).

Zudem lockt Russland als verlässlicher Emittent am Anleihemarkt. In Zeiten niedriger Zinsen lassen sich mit Obligationen des russischen Staates traumhafte Renditen von acht Prozent und mehr pro Jahr erzielen. Der Erwerb dieser Papiere ist ausländischen Anlegern trotz der andauernden Sanktionen nicht verboten.

Dass es sich lohnen kann, in den russischen Markt zu investieren, zeigen derzeit auch die westlichen Unternehmer. Pfizer baut eine Medikamentenfabrik, Mars investiert in die Produktion von Kaugummi und Tierfutter, die französische Einrichtungskette Leroy Merlin will ihre Niederlassungen in fünf Jahren mehr als verdoppeln. Volkswagen baut sein Werk südlich von Moskau aus und Henkel hat die Shampoo-Produktion erweitert.