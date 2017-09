Inflation bleibt unter Zielmarke Vorerst keine Zinswende in Sicht

Stand: 07.09.2017, 15:54 Uhr

Ungeachtet des Unmuts in Deutschland hält die EZB unverändert an ihrer expansiven Geldpolitik fest. Über eine Änderung des Anleihekaufprogramms wollen die Notenbanker im Oktober entscheiden. Und dem Euro lassen die Notenbanker weiter freien Lauf.

Der EZB-Rat bekräftigte die bisherige expansive Ausrichtung. Die Leitzinsen werden länger und weit über die Zeit der Anleihekäufe hinaus auf dem derzeitigen Niveau bleiben, schreibt die Notenbank in ihrer nach der Ratssitzung veröffentlichten Mitteilung.

Damit bleibt der Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent. Parken Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank, kostet das die Institute weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen. Zudem steckt die EZB noch bis mindestens Ende Dezember 2017 Monat für Monat 60 Milliarden Euro in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen.

Über Drosselung wird im Oktober entschieden

Wie es mit den Anleihekäufen weitergeht, wann es und in welchem Umfang zu einer Drosselung kommt, will die Notenbank nach Aussage ihres Präsidenten Mario Draghi im Oktober entscheiden. Eine Änderung des Kaufprogramm sei auf der heutigen Sitzung nicht diskutiert worden, sagte Draghi auf der Pressekonferenz. Die Diskussion über eine Anpassung befinde sich in einem sehr frühen Stadium.

Analysten zeigten sich enttäuscht von der Aussage. Die EZB müsse endlich Farbe bekennen, sagte LBBW-Analyst Martin Güth. Das Dilemma der Notenbank bestehe darin, dass die gewichtigen Argumente für einen Ausstieg aus dem bis Jahresende laufenden Anleihekaufprogramm immer stärker werden. Die Aufwertung des Euro in den vergangenen Wochen belaste aber die Aussichten für die Inflation und die Unternehmensgewinne.

Inflation bleibt deutlich unter Zielmarke

Tatsächlich erwartet die EZB, dass sich die Inflation im Euroraum zum Jahresende wieder abschwächen wird. Im kommenden Jahr dürften die Preise dann um 1,2 Prozent anziehen - und damit weiterhin unter der von der Notenbank angepeilten Zielmarke von zwei Prozent liegen. Auch im Jahr 2019 erwartet die Notenbank lediglich einen moderaten Anstieg der Teuerungsrate auf 1,5 Prozent. Der Versucht der EZB, die Teuerung anzuheizen, ist damit auf absebare Zeit gescheitert.

Auch zur Aufwertung des Euro machte der Notenbank-Präsident keine eindeutige Äußerung. Er sagte lediglich, dass schwankende Wechselkurse für Unsicherheit sorgen. Allerdings sei eine Beeinflussung der Wechselkurse kein Politik-Ziel der EZB. Das genügte, um der Gemeinschaftswährung einen weiteren Schub zu verliehen: Sie kletterte während der Pressekonferenz über die Schwelle von 1,20 Dolla, rutschte danach aber wieder darunter.

lg