Ifo-Index überrascht positiv

Prima Klima bei deutschen Unternehmen

Stand: 24.04.2017, 10:39 Uhr

In deutschen Chefetagen herrscht gute Laune, das zeigen die aktuellen Daten des Ifo-Geschäftsklimaindex' für den Monat April. Der Index stieg überraschend klar an. Allerdings finden Skeptiker auch einen kritischen Aspekt an den Zahlen.

Von 112,4 auf 112,9 Punkte ist der Ifo-Index gegenüber dem März gestiegen. Die Mehrheit der Volkswirte zeigte sich am Montag positiv überrascht von den Daten, in Schnitt lag die Schätzung bei 112,5 Zählern, also einem minimalen Zuwachs. Das Münchener Ifo-Institut befragt allmonatlich 7.000 Vertreter von Unternehmen zu ihren Einschätzungen.

Lage besser als Erwartungen

Ifo-Chef Clemens Fuest attestiert der deutschen Wirtschaft ein "kräftiges Wachstum". Ein Blick auf die beiden Index-Komponenten offenbart andererseits, dass die Lage deutlich besser eingeschätzt wird als die unmittelbare Zukunft. Der entsprechende Lageindex legte nämlich massiv von 119,3 auf 121,1 Punkte zu, damit sorgte allein die Lagebeurteilung der Firmenvertreter für einen Anstieg des Gesamtindex'. Den die Erwartungskomponente ging leicht von 105,7 auf 105,2 Punkte zurück. Hier hatten die Beobachter aber einen Anstieg auf 105,9 Zähler erwartet.

Gut möglich allerdings, dass die Beurteilung der bevorstehenden Monate durch die Unternehmer durch die anstehenden Wahlereignisse wie die französische Präsidentschafts-Wahl und die Bundestagswahl im September eingetrübt ist.

Politische Effekte absehbar

In Sachen Frankreich könnte damit bereits die nächste Ifo-Befragung einen deutlich Stimmungsaufschwung mit sich bringen - sollte der euro-freundliche Kandidat Emmuel Macron wirklich die Stichwahl Anfang Mai für sich gegen die rechtsextreme Marine Le Pen für sich entscheiden.

Ralf Umlauf von der Helaba sagte denn auch in einer ersten Stellungnahme: "Der leichte Rückgang der Geschäftserwartungen sollte nicht überinterpretiert werden. Ein fortgesetztes Wachstum zu Beginn des zweiten Quartals ist wahrscheinlich. Die seit Mitte 2016 gestiegenen politischen Risiken haben sich per saldo nicht nachteilig auf die Perspektiven der deutschen Wirtschaft ausgewirkt. Im Hinblick auf den nächsten Monat dürfte der zu erwartende Erfolg Emmanuel Macrons zudem für Entlastung sorgen."

AB