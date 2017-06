Wohin geht der Aktienmarkt?

Pro: Kaufsignale erster Güte

Anleger, die an der Seitenlinie stehen, mögen dieses Argument nicht: Aber das beste Kaufsignal überhaupt sind nun mal Kursrekorde. Und in Amerika gibt es diese derzeit zuhauf. Erst am Donnerstag haben der marktbreite S&P 500 und die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite neue Rekordstände erreicht. Für den Dax lässt sich daraus durchaus noch Nachholpotenzial ableiten. Während der meist betrachtete Performance-Dax ebenfalls auf Rekordniveau notiert, hat der international besser vergleichbare Kurs-Dax (hier im Bild) noch rund etwas Luft bis zu seinem historischen Hoch bei 6.340 Punkten aus dem April 2015.