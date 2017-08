Hindenburg-Omen en masse

Die Marktbreite an der Wall Street lässt nach: Im S&P 500 haben sich jüngst zahlreiche Hindenburg-Omen gebildet, darunter fünf an nur sechs Handelstagen in Folge.



Es ist diese Dichte, die nun unter Experten Sorgen schürt: Zuletzt hatte es im November 2007 so viele Hindenburg-Omen in so kurzer Zeit gegeben. Kurz darauf brach die Finanzkrise aus.