Sparen? Ja, aber ohne Risiko

Stand: 28.12.2016, 10:04 Uhr

Angesichts der niedrigen Zinsen geben viele Deutsche ihr Geld vermehrt aus, statt es anzulegen. Wenn sie dennoch etwas auf die hohe Kante legen, spielen Aktien weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Ein Fehler, erklärt Privatbankier Friedrich von Metzler.

"Der Deutsche spart falsch. Er spart nicht in Aktien. Gleichzeitig fällt die Quote beim Wohneigentum im europäischen Vergleich mit unter 40 Prozent sehr niedrig aus", moniert Friedrich von Metzler im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Folge dieses Verhaltens sei, dass Deutschland auf ein großes Problem zusteuere: die Altersarmut.

Aktionäre. | Bildquelle: colourbox.de, Montage: boerse.ARD.de

Allerdings bleiben die niedrigen Zinsen nicht ohne Folgen für das Sparverhalten der Bevölkerung, wie eine GfK-Umfrage im Auftrag des Bankenverbands BdB zeigt. Danach verliert das Sparkonto bei den Deutschen an Beliebtheit. Dieses Finanzprodukt bevorzugen derzeit nur noch 22 Prozent der Anleger, nach 31 Prozent vor einem Jahr. Das Sparkonto liege in der Gunst der Deutschen mittlerweile gleichauf mit dem Tagesgeldkonto und nur noch zwei Prozentpunkte vor Investmentfonds.

Anleger scheuen das Risiko

Auch das Festgeldkonto hat offenbar deutlich an Zuspruch verloren. Rückläufig ist zudem die Zufriedenheit der Investoren. Nur noch 47 Prozent sind mit der Wertentwicklung ihrer Geldanlage 2016 zufrieden, nach 53 Prozent im Vorjahr.

Trotzdem wollen 90 Prozent der Befragten kein höheres Anlagerisiko eingehen, um die Renditechancen zu verbessern. Bei Anlegern beliebt sind vor allem Immobilien. 38 Prozent der Deutschen würden in das sogenannte Betongold investieren, wenn sie einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hätten. Ebenfalls gestiegen ist die Anziehungskraft von Gold und festverzinslichen Wertpapieren.

"Eine Immobilien- aber keine Aktienblase"

Friedrich von Metzler. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Aktien bleiben für die meisten Deutschen Teufelszeug. Ein gewaltiger Fehler, erklärt der Bankier Friedrich von Metzler, denn nur mit Aktien lasse sich langfristig eine Rendite von sechs bis acht Prozent erzielen. Dennoch wollen die meisten Menschen hierzulande von Aktien nichts wissen. "Wenn Sie den Deutschen empfehlen, Geld in Substanzwerten anzulegen, dann denken Sie an Immobilien und nicht an Aktien. Deswegen haben wir in Deutschland auch eine Immobilien-, aber keine Aktienblase", sagt von Metzler im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Schlimmer noch. "Die Sparer und Anleger zeigen sich angesichts der Minizinsen zunehmend entmutigt und geben ihr Geld vermehrt aus, statt es anzulegen", sagt BdB-Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer der Zeitung "Die Welt". Der Anteil derjenigen, die überhaupt Geld anlegen, sei bereits zum dritten Mal infolge gesunken: Waren es vor zwei Jahren noch 57 Prozent, sind es mittlerweile nur noch 45 Prozent. Das liegt allerdings auch am niedrigen Einkommen großer Teile der Bevölkerung. Die haben schlichtweg nicht genug Geld zu Verfügung, um zu sparen.

