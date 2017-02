Timing ist alles

"Kein Grund zur Panik"

Stand: 14.02.2017, 10:45 Uhr

Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck aus München macht Marine Le Pen keine Angst. Einen Wahlsieg der Rechtsextremen hält er für "höchst unwahrscheinlich". Die Aktienmärkte dürften daher grundsätzlich positiv bleiben.

boerse.ARD.de: Lange galt es als ausgemacht, dass der Einfluss von politischen Ereignissen auf die Finanz- und Devisenmärkte nur kurz wirkt. Gilt die Weisheit "politische Börsen haben kurze Beine" in diesem Jahr auch noch?

Robert Greil: Tatsache ist, dass es in diesem Jahr zu einer ganzen Reihe von wichtigen Wahlen in Europa kommen wird: zunächst in den Niederlanden, dann in Frankreich, in Deutschland und eventuell auch in Italien. Alle diese Ereignisse werden natürlich auch die Märkte bewegen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Wahlen in den USA vom letzten November. Die dort von Präsident Trump angestoßene Politik dürfte auch längerfristig Bestand haben, seien es positiv zu wertende Maßnahmen wie die versprochene Absenkung der Unternehmenssteuern oder tendenziell negative wie Importzölle. Insofern wird gerade die US-Politik die Märkte in diesem Jahr stärker und auch längerfristig beeinflussen.

boerse.ARD.de: Der Renditeunterschied zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen ist wieder auf das Niveau des Krisenjahres 2012 gestiegen. Ist das eine Übertreibung durch angelsächsische Investoren oder hat Le Pen tatsächlich eine Chance, die Wahlen zu gewinnen?

Greil: Frau Le Pen hat derzeit eine stabile Zustimmungsrate von rund 25 Prozent. Das deutet darauf hin, dass sie in der zweiten Runde Anfang Mai in die Stichwahl kommen dürfte. Dort hat sie aber nach allen derzeitigen Berechnungen auf Basis von Umfragen keine Chance, den Sieg davon zu tragen. Zudem hat Frau Le Pen bei den im Anschluss stattfindenden Parlamentswahlen keine Aussicht auf eine Mehrheit. Insofern erscheinen uns die derzeitigen Ängste übertrieben, auch wenn sie bis zu den Wahlen anhalten dürften.

boerse.ARD.de: Und was ist mit den Euroskeptikern in Italien und den Niederlanden?

Greil: Gerade Investoren in den Vereinigten Staaten verunsichert diese Aneinanderreihung von politischen Ereignissen in Europa. Doch in den Niederlanden dürfte der Kandidat der Nationalisten, Geert Wilders, mit seiner Partei „nur“ rund 30 Prozent der Stimmen erhalten und kaum einen Koalitionspartner finden. Vorgezogene Neuwahlen in Italien bleiben aus unserer Sicht ein zwar größeres Risiko – doch auch dort sieht es schon aufgrund der Zerstrittenheit der EU- und Euro-kritischen Parteien nicht danach aus, als ob diese Kräfte an die Macht kommen. Auch wenn nichts ausgeschlossen werden kann: Höchstwahrscheinlich werden europafreundliche Regierungen am Ruder bleiben.

boerse.ARD.de: Wer jetzt auf den Zusammenbruch des Euro wettet, könnte also viel Geld verlieren?

Greil: Eine weitere, kurzfristige Abschwächung des Euro gegenüber dem Dollar können wir nicht ausschließen. Selbst ein Rückgang bis zur Parität zum Dollar erscheint aufgrund der Stärke der USA und der Bedenken hinsichtlich Europas möglich. Nachdem sich die politische Wahlaufregung um Europa aber gegen Sommer hin gelegt hat, dürfte der Euro zum Dollar wieder an Stärke gewinnen – das Ganze sehen wir in einer Bandbreite zwischen 1,00 bis 1,15 Dollar je Euro ablaufen.

boerse.ARD.de: Was glauben Sie, wie sich die Aktienmärkte in diesem Superwahljahr entwickeln werden?

Greil: Grundsätzlich bleiben wir für Aktien positiv gestimmt, wobei wir den Börsen in Europa bessere Chancen als der höher bewerteten Wall Street einräumen. Denn die Kurse werden nicht nur von Donald Trump beflügelt. Der wesentliche Treiber sind die Gewinntrends der Unternehmen, die mit den guten volkswirtschaftlichen Frühindikatoren erst Mal positiv bleiben. Zusammen mit der bislang soliden Quartalssaison dürfte das die Ergebniserwartungen weiter untermauern. Steigende Gewinne sind derzeit die wichtigste Stütze für die Aktienmärkte.

boerse.ARD.de: Und was ist mit dem Poltergeist im Weißen Haus?

Greil: Auch Donald Trump wird mit seinen Wirtschafts- und Fiskalplänen in der Realität ankommen. Er wird weiter lernen müssen, Kompromisse zu machen – vor allem mit den Republikanern, um entsprechende Vorhaben durch die US-Kammern zu bekommen. Deshalb dürften Versprechen, wie die Körperschaftssteuer bis auf 15 Prozent zu senken, am Ende geringer ausfallen als anfangs verlautbart.

boerse.ARD.de: Was bedeutet das für den deutschen Aktienmarkt?

Greil: Wir denken, dass der Dax gute Chancen hat, im Jahresverlauf das alte Allzeithoch bei rund 12.400 Punkten zu testen. Bis Jahresende sehen wir ihn dann einen Tick darunter.

Das Gespräch führte Lothar Gries.