Timing ist alles

"Gute Einstiegsgelegenheit - nach der Februar-Korrektur"

Stand: 07.02.2017, 11:58 Uhr

Robert Rethfeld von "Wellenreiter-Invest" warnt vor fallenden Märkten in den nächsten sechs Wochen. Doch dann lockt "die beste Einstiegsgelegenheit des Jahres".

boerse.ARD.de: Der Dax ist – im Gegensatz zum Dow Jones – richtig schlecht in den Februar gestartet. Herr Rethfeld, ist das erst der Anfang einer größeren Korrektur?

Robert Rethfeld: Tatsache ist, der Dax zeigt klare relative Schwäche zu den USA. Und das vor dem Hintergrund, dass sich die Ratio des S&P 500 zum Dax ohnehin schon auf einem sehr niedrigen Niveau befindet. Eine solche ausgeprägte Schwäche in Europa hat in der Vergangenheit häufig eine Schwächephase auch in den USA eingeleitet. Hinzu kommt: Gerade der Februar ist in der saisonalen Betrachtung ein eher schwacher Monat. Noch schwächer ist der Verlauf in Nachwahljahren. Und noch schwächer ist er, wenn der Präsident ein erstgewählter Republikaner ist.

Die Saisonalität ist für Februar/März klar negativ. | Bildquelle: Wellenreiter-Invest

boerse.ARD.de: Welche Ausmaße könnte eine solche Korrektur annehmen, von wie viel Prozent reden wir hier?

Rethfeld: Das kann schon bis zu fünf Prozent betragen. Wir rechnen für die kommenden sechs Wochen jedenfalls mit keiner Wiederholung der Rally des Vorjahres, sondern mit fallenden Märkten – auch in den USA, nicht nur in Deutschland.

boerse.ARD.de: Eines ist allerdings anders als in den vorhergehenden Nachwahljahren: Heute regiert Donald Trump Amerika. Bei so einem unberechenbaren Präsidenten dürften Statistiken doch kaum zählen…

Rethfeld: Nicht unbedingt. Denn Donald Trump hat es im Vergleich zu einem Präsidenten Barack Obama ziemlich schwer: Er fängt auf einem sehr hohen Niveau an, die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Konjunktur läuft. Auf dieser Grundlage nochmals Gas zu geben mit Konjunkturprogrammen und Steuersenkungen dürfte kein Kinderspiel werden. Dennoch wird Trump in den ersten 100 Tagen liefern müssen. Und er wird liefern. Denn machen wir uns nichts vor: Während im Vordergrund des medialen Interesses gerade die neuesten Twitter-Botschaften zu Mexiko & Co. stehen, werden im Hintergrund bereits die ersten wirtschaftlich bedeutenden Gesetze vorbereitet. Diese könnten der US-Wirtschaft und damit auch den Börsen zum Sommer hin noch einen Schub nach oben bescheren, einen letzten euphorischen Kick. Eine solche Frühjahrs-Sommer-Rally ab April, Mai würde aber wiederum hervorragend in das Verlaufsmuster eines typischen 7er-Jahres passen.

In Nachwahljahren ist der Februar der mit Abstand schwächste Monat im Dow Jones Index. | Bildquelle: Wellenreiter-Invest

boerse.ARD.de: Trotz der negativen Saisonalität scheinen die Anleger aber keine Angst zu kennen. Der Volatilitätsindikator Vix hat zwar zuletzt etwas angezogen, notiert aber immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau. Das Sentiment ist nachgerade euphorisch. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm?

Rethfeld: Der Vix war in der Vergangenheit in der Tat kein besonders guter vorauslaufender Indikator gewesen. Er hat die Fähigkeit, sehr lange auf einem sehr niedrigen Niveau zu bleiben – nur um dann brachial nach oben auszubrechen. So blieb der Vix auch 2004 bis Anfang 2007 immer um die 10, 11, 12 – bevor er dann urplötzlich nach oben drehte. Wesentlich bedeutsamer ist da schon das Sentiment: Bei Investors Intelligence wurde zuletzt ein Wert von 61,8 Prozent gemessen – das war der zweithöchste Wert der letzten zehn Jahre, nur im Juni 2014 lag er kurzzeitig höher. Auch der NAAIM-Index liegt an der oberen Grenze. Hier ist so gut wie kein Spielraum nach oben. Noch bullisher könnten die Fondsmanager kaum gestimmt sein.

boerse.ARD.de: Seltsamerweise sind die Privatanleger aktuell eher verhalten gestimmt, von Euphorie keine Spur. Spricht das nicht gegen eine bevorstehende Korrektur?

Rethfeld: Direkt vor Korrekturen sieht man das häufiger. Offenbar haben die Privatanleger da manchmal die bessere Nase. Zuletzt konnte man das 2011 beobachten, als die Privatanleger kurz vor der großen Herbstkorrektur skeptisch wurden.

boerse.ARD.de: Wenn es tatsächlich im Februar zur Korrektur kommt, welche Branche könnte hier die Führungsrolle übernehmen? Wo sind potenzielle sichere Häfen auszumachen?

Rethfeld: Wenn es zu einer Korrektur kommt, fallen die Zinsen – das ist kein gutes Umfeld für Banken. Dagegen dürften Dividenden-Aktien aus den Bereichen Telekom, Basiskonsumgüter, eine Procter & Gamble beispielsweise, aber auch Gold gefragt sein. Am Montag gingen diese Aktien bereits nach oben, das zeigt, dass sich der Markt auf eine Korrektur vorbereitet. Besonders erschreckend sehen dagegen deutsche Autowerte aus, diese hätten auch in einer Korrektur noch weiteres Abwärtspotenzial. Eine BMW hat am 3. Januar ihr Jahreshoch markiert, seither geht es nur abwärts. Hier sehe ich auch nicht einen plötzlichen Turnaround – das gibt der Chart absolut nicht her –, sondern rechne eher noch mit weiterer Schwäche.

boerse.ARD.de: Und wann dürfte diese Schwächephase enden? Wann lohnt sich der Wieder-Einstieg in den Gesamtmarkt?

Rethfeld: Wir rechnen mit einer etwa sechswöchigen Korrektur. So Richtung Ende März ergibt sich dann eine der besten Einstiegsgelegenheiten des Jahres. Diese Einstiegsgelegenheit sollte man auch unbedingt mitnehmen. Anleger sollten dann Stärke kaufen. Die Halbleiter, die gestern erst ein neues 15-Jahres-Hoch gemacht haben, sind dann vielleicht einen Blick wert. Auch die Tech-Werte dürften dann ein guter Kauf sein. Die Monate April, Mai dürften recht positiv verlaufen bis in den Sommer hinein.

boerse.ARD.de: Steuern wir also auf ein letztes Aufbäumen des Bullenmarktes zu – bevor es dann so richtig kracht?

Rethfeld: In der Tat hat das zweite Halbjahr gerade unter saisonalen Gesichtspunkten ordentlich Abwärtspotenzial. In 7er-Jahren beläuft sich das durchschnittliche Minus im zweiten Halbjahr auf 21 Prozent. Allerdings ist dieser Werte durch die hohen Verluste in den Jahren 1987 und 1937 nach oben verzerrt. Wir gehen von einem Abwärtspotenzial im zweiten Halbjahr aus, das irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent liegen sollte, das wäre unser Maximum. Anleger sollten sich daher im Vorfeld unbedingt absichern. Sie sollten überdies die Renditen im Auge behalten, diese könnten im Sommer der große Killer für die Aktienmärkte werden. Sollten die Renditen für die zehnjährigen Staatsanleihen in den USA über drei Prozent anziehen, würden sie die Aktienmärkte regelrecht abwürgen.

Das Gespräch führte Angela Göpfert.