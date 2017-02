So viel Geld wie noch nie

Dividendensaison - die Jagd beginnt

Stand: 08.02.2017, 14:18 Uhr

Bald gibt's Bares: Im April und Mai ist die schönste Zeit für Aktionäre. Da schütten die meisten Aktiengesellschaften Gewinne an ihre Anteilseigner aus. In Deutschland wird der Dividendenregen so üppig wie noch nie.

De Geschäfte laufen, die Gewinne sprudeln - vielleicht nicht für alle, aber doch für ganz eine stattliche Anzahl von Dax-Konzernen. In Summe fließen in diesem Jahr so hohe Dividenden wie noch nie in die Taschen der Aktionäre. Die 30 Dax-Konzerne dürften für das abgelaufene Geschäftsjahr mehr als 31 Milliarden Euro an Dividenden zahlen.

Dividendenexperte Christian Röhl von der Online-Plattform "Dividendenadel", der in Zusammenarbeit mit Aktionärsvertretern der DSW regelmäßig die Ausschüttungen unter die Lupe nimmt, schätzt, dass bis zu 25 Dax-Konzerne ihren Aktionären mehr zahlen werden als im Vorjahr. Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank, spricht von 21 Anhebungen. Infineon etwa dürfte seine Zahlung auf 22 Cent je Aktie hochsetzen. Vonovia spricht ebenfalls von einer Erhöhung, erwartet werden 1,12 Euro je Aktie. Die höchste Ausschüttungssumme ist beim Autobauer Daimler zu erwarten, gefolgt vom Versicherungsriesen Allianz und dem Siemens-Konzern.

Aber es gibt natürlich auch im Dax Ausfälle. Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten bereits angekündigt, für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende zu zahlen. Eon dürfte abermals den Rotstift ansetzen. Dagegen rechnen Investoren und Marktexperten beim Energiekonzern RWE nach dem Streit um den Ausfall der Dividende vor einem Jahr nun mit einer Wiederaufnahme der Zahlungen. Hier ein Überblick über die zu erwartenden Zahlungen dieser Saison (gefettete Zahlen = Höhe steht fest; nicht gefettet = Schätzung):