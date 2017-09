Dagegen sah die Bilanz bei SPD-geführten Regierungen düster aus: In der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt (1969 bis 1974) büßte der Dax jährlich acht Prozent ein. Bei der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder (1998 bis 2005) schaffte der Dax gerade mal ein Plus von 1,75 Prozent. Schröder hatte das Pech, dass in seiner Regierungszeit die Neue Markt-Blase platzte und die Terroranschläge in New York einen Salami-Crash an den Börsen auslösten.

Laut einer früheren Analyse der Schweizer Bank UBS hat sich der Aktienmarkt seit 1950 nach einem Wahlsieg von CDU/CSU stets besser entwickelt als als nach einem Erfolg der Sozialdemokraten. So legten die Kurse am deutschen Aktienmarkt in den ersten drei Monaten nach einem Wahlsieg der "Schwarzen" um 2,1 Prozent zu. Bei einem SPD-Erfolg kam es dagegen nur zu einem Kurs-Plus von 0,8 Prozent. Nach einem Jahr verbuchten die Märkte unter einer CDU/CSU-geführten Regierung ein Plus von 5,1 Prozent und unter der SPD ein Minus von 2,1 Prozent. Die deutschen Aktienmärkte haben also eine klare Vorliebe für CDU-geführte Regierungen.