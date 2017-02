Kleine Hardware - große Verluste

Wearables - ein Börsenhype bricht zusammen

Stand: 03.02.2017, 11:48 Uhr

Mit riesigen Vorschusslorbeeren waren Fitbit und GoPro an die Börse gegangen. Nach einem kurzem Hype ist die Blase nun geplatzt. Noch immer haben sich die Papiere nicht richtig gefangen.

Im Sommer 2014 kostete die GoPro-Aktie beim Börsengang 24 Dollar, die von Fitbit ein Jahr später 20 Dollar. In den Wochen und Monaten nach den jeweiligen IPOs stiegen die Aktienkurse bis auf fast 100 Dollar beziehungsweise 50 Dollar. Doch von diesen Traumkursen aus sind die Papiere förmlich in sich zusammengebrochen.

Der Hersteller von Fitnessarmbändern Fitbit krebst an der Sechs-Dollar-Marke herum. Der Hersteller von Action-Kameras GoPro steht mit etwas über 9,00 Dollar nicht viel besser da.

Die Gründe sind schnell gefunden. Zum Zeitpunkt des Börsen waren die Produkte der beiden Unternehmen "der neueste heiße Scheiß aus Amerika". Dementsprechend groß wurde das Potenzial für die beiden Unternehmen beurteilt.

Überbewertet

Hoch fiel die Bewertung aus, die Anleger den Unternehmen beim Börsengang und danach zubilligten. Fitbit war zeitweise mit fast elf Milliarden und GoPro sogar mit fast 14 Milliarden Dollar bewertet. Das erscheint rückblickend grotesk, denn im vergangenen Geschäftsjahr erreichte GoPro gerade einmal einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Dollar und Fitbit von knapp 2,2 Milliarden Dollar. Während GoPro dabei sogar kräftige Verluste anhäufte, konnte sich Fitbit immerhin über kleine Gewinne freuen.

Mehr Konkurrenz

Trotz des starken Kursrückgangs erscheinen die Aktien weiter risikobehaftet, da die Konkurrenz in den Produktkategorien nimmt beständig zunimmt. So integriert Apple beispielsweise immer mehr Fitness-Funktionen in seine "Apple Watch". Auch bei den Action-Kameras und Drohnen tummeln sich inzwischen Dutzende von Anbietern.

Für die Aktionäre der beiden Unternehmen heißt das nichts Gutes. Am ehesten können sie wohl auf eine Übernahme der beiden eingeführten Marken hoffen.

ME