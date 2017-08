IFA: "Smart-Home"-Geräte im Trend Unterhaltungselektronik im Aufwind

Am Freitag beginnt die 57. IFA in Berlin. Im Blickpunkt stehen ultraflache Fernseher, neue Smartphones und intelligente Haushaltsgeräte. Die Stimmung in der Branche ist gut. Denn die Deutschen befinden sich in Konsumlaune.

Angesichts des Anlagenotstands und der niedrigsten Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung sitzt das Geld bei vielen Bundesbürgern locker. Besonders für Smartphones und Fernseher geben sie immer mehr Geld aus. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz der Unterhaltungselektronik-Branche um 2,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro. Nimmt man die Hausgeräte noch hinzu, lag der Zuwachs bei 2,2 Prozent.

TV-Geräte und Set-Top-Boxen heiß begehrt

Vor allem Fernseher erlebten ein Comeback - und das, obwohl kein sportliches Großereignis in diesem Jahr für Kaufanreiz sorgte. Der Absatz von TV-Geräten zog in den ersten sechs Monaten um 3,1 Prozent an. Einen regelrechten Boom gab es im Markt für Set-Top-Boxen. Hier schnellte der Absatz um sage und schreibe 255 Prozent nach oben. Grund war die Umstellung auf DVB-T2 und die Abschaltung der analogen Kabelsignale in mehreren Bundesländern.

Der Fernseher-Boom dürfte anhalten. Der Messeveranstalter und Branchenverband GFU rechnet für das Gesamtjahr mit sieben Millionen verkauften TV-Geräten und einem Umsatzplus von 4,3 Prozent. Denn die Bundesbürger zeigen eine hohe Ausgabebereitschaft. 43 Prozent von ihnen sind bereit, mehr als 1.000 Euro für ein Neugerät hinzublättern. Vor einem Jahr waren es gerade mal 30 Prozent. Im Schnitt kostet ein neuer Fernseher 595 Euro.

Starkes Jahr in der Unterhaltungselektronik-Branche

Das starke TV-Geschäft dürfte das Wachstum des klassischen Unterhaltungselektronik-Markts 2017 beflügeln. Der Digitalverband Bitkom prognostiziert ein Plus von 2,6 Prozent auf 9,44 Milliarden Euro. Die Sonderkonjunktur bei Fernsehern kompensiert die schwache Nachfrage nach Digitalkameras. Der Absatz dürfte um 14 Prozent schrumpfen.

Zunehmend substituieren die Smartphones als Alleskönner die monofunktionalen Geräte. Der Smartphone-Markt in Deutschland dürfte 2017 mit 9,77 Milliarden Euro voraussichtlich einen höheren Umsatz erzielen als der klassische Unterhaltungselektronik-Markt.

Smartphones treiben das BIP an

Das "Alleskönner-Telefon" sei "das Gerät, wofür die Deutschen in den letzten Jahren am meisten Geld ausgegeben haben", sagte Bitkom-Experte Timm Lutter zum Auftakt der Ifa. Laut Bitkom stünden schon heute 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im Zusammenhang mit dem Smartphone. Vom Nischenprodukt sei das Smartphone zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden.

Die gesamte Unterhaltungselektronik-Branche blickt denn auch zuversichtlich auf das näher rückende Weihnachtsgeschäft. "Die Ausgangslage ist hervorragend", meint Hans-Joachim Kampf, Aufsichtsratsvorsitzender des Verbands GFU. Er verweist auf das 16-Jahres-Hoch beim deutschen Konsumklima-Index.

Spielwiese für Elektronikfans

Mit einem Feuerwerk an neuen Produkten soll die IFA, die vom 1. bis 6. September läuft, die Konsumlust anfachen. So rücken Samsung, Panasonic & Co ultraflache TV-Bildschirme, die noch hochauflösender, größer, schneller und smarter sind, ins Rampenlicht der Messe.

Auch Kameras für 360-Grad-Aufnahmen, neue 3D-Drucker, Freizeit-Drohnen, Fitness-Armbänder und Smartwatches dürften zu den Trends der diesjährigen Ifa zählen. Eine eigene Halle widmet sich den "Wearables", also den Geräten mit Sensoren, die körpernah getragen werden. Erstmals wird es eine Bühne für Innovationen geben: Die "Ifa Next" in Halle 26 präsentiert neue Produkte und Lösungen rund um Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, Smart Living, Digital Health und das Internet der Dinge.

Immer mehr vernetzte Haushaltsgeräte

Das eigentliche große Thema der Messe ist aber die Vernetzung. Viele Aussteller zeigen, wie das Smartphone immer mehr in den Haushalt vordringt. Hausgerätehersteller wie Siemens, Bosch, Philips & Co präsentieren in mehreren Hallen intelligente Heizungen, Staubsauger, Waschmaschinen, Lampen und Zahnbürsten. Dabei setzen die Anbieter auf die neuen Möglichkeiten der Sprachsteuerung. Die digitalen Assistenten Alexa und Google Home geben Auskunft, lesen Rezepte vor, schalten die Waschmaschine ein, fahren Rolläden herunter oder beleuchten den Keller. Sie sollen den Alltag erleichtern, Zeit sparen und dem "Smart Home" endlich zum Durchbruch verhelfen. "Die Sprachsteuerung ist 2017 die treibende Kraft auf dem Smart-Home-Markt", sagt Wolfgang Gründinger vom Bundesverband Digitale Wirtschaft.

Das würde den Aktien von Alphabet, Amazon und vielleicht auch Apple neuen Schub verleihen. Sie sind allerdings in den letzten Monaten schon stark gelaufen. Größeren Nachholbedarf haben andere Unterhaltungselektronik-Aktien: zum Beispiel die Titel von Sony oder Acer.

