United Technologies übernimmt Rockwell Collins Kampfansage an Airbus und Boeing

Stand: 05.09.2017, 07:37 Uhr

Eine Mega-Deal wirbelt Luftfahrtbranche durcheinander: Der Flugzeugzulieferer United Technologies übernimmt den Rivalen Rockwell Collins für 30 Milliarden Dollar.

Denn die Zielrichtung hinter dem Mega-Deal ist klar: United Technologies und Rockwell wollen ihre Position in den Verhandlungen mit den Flugzeugherstellern stärken.

Airbus und Boeing hatten zuletzt massiv Druck auf die Zulieferer ausgeübt, die Kosten weiter zu senken. Teilweise sind sie sogar dazu übergegangen, wichtige Komponenten selbst herzustellen.

Historische Ausmaße

Das kann Unternehmen aus der Zuliefererbranche wie Rockwell Collins und United Technologies einfach nicht gefallen.

Ihre Antwort: ein Zusammenschluss. Ein Zusammenschluss, der über wahrlich historische Ausmaße verfügt: Mit 30 Milliarden Dollar ist er einer der größten Deals in der Geschichte der Luftfahrtbranche.

Dickschiff aus dem Dow Jones

Doch wer sind diese beiden Unternehmen, deren Namen man hierzulande kaum kennt? Nun, Rockwell Collins und United Technologies sind bereits beide für sich genommen Giganten in ihrem Sektor.

Das Dow-Jones-Mitglied United Technologies verfügt über eine Marktkapitalisierung von 95 Milliarden Dollar – und ist damit größer als das Dax-Dickschiff BASF.

Auch fürs Militär zuständig

Zu dem Mischkonzern gehören unter anderem der Hersteller von Flugzeugturbinen, Gasturbinen und Raketenantrieben Pratt & Whitney sowie der weltgrößte Fahrstuhl- und Rolltreppenanbieter Otis.

Rockwell Collins wiederum wurde zuletzt an der Börse mit 21 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen fertigt unter anderem Kommunikations-, Kontroll- und Navigationssysteme sowohl für die zivile als auch die militärische Luftfahrt an.

Mehr Details, bitte

Die Details des Deals sehen wie folgt aus: United Technologies bietet den Aktionären von Rockwell Collins insgesamt 140 Dollar je Aktie - davon 93,33 Dollar in bar. Der Rest soll in United-Technologies-Anteilen bezahlt werden. An der Börse hatte eine Rockwell-Collins-Aktie zuletzt 130,61 Dollar gekostet.

Insgesamt ist die Aktienofferte damit rund 23 Milliarden Dollar schwer. Inklusive Schulden wird Rockwell Collins mit 30 Milliarden Dollar bewertet.

Die beiden Unternehmen rechnen damit, dass die Transaktion im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird.

ag