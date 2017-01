Trump droht Autobauern

"Fabriken in den USA bauen"

Stand: 16.01.2017, 08:41 Uhr

Deutschen Autobauern könnten unter einer Präsidentschaft Donald Trumps in den USA harte Zeiten bevorstehen. Sollten sie in den USA keine Fabriken bauen, müssten sie mit hohen Zöllen rechnen. Die Anleger reagieren umgehend.

Im vorbörslichen Handel geben die Papiere der drei Autobauer VW, Daimler und BMW um jeweils ein Prozent nach. In einem Gespräch mit der "Bild-Zeitung" und der "Times" hat der designierte Präsident Trump den Autobauern mit Importzöllen von 35 Prozent warnen, falls sie ihre Fabriken nicht in den USA bauen.

"Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen." Dem Hersteller BMW, der 2019 eine Fabrik für 700 Millionen Dollar in Mexiko eröffnen will, legte Trump nahe, die Fabrik in den USA zu bauen. "Es wird für sie viel besser sein und für unsere Bemühungen." Wenn BMW von Mexiko aus in andere Länder verkaufen wolle, sei das in Ordnung. "Aber wenn sie in Mexiko eine Fabrik bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen."

Unfaires Verhalten

Den deutschen Autobauern warf Trump zudem unfaires Verhalten vor. So stehe in manchen amerikanischen Straßen vor jedem Haus ein Mercede-Benz. Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit. "Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße." Er sei zwar für Freihandel, aber nicht um jeden Preis. "Ich liebe den Freihandel, aber es muss ein kluger Handel sein, damit ich ihn fair nenne." Dass die Qualität und Ausstattung eines Mercedes nicht mit dem eines Chevrolets vergleichbar ist und jedem Amerikaner natürlich frei steht, das Auto seiner Wahl zu kaufen, spielt für Trump offenbar keine Rolle.

Trump hatte zuletzt auch dem japanischen Autobauer Toyota und dem US-Konzern General Motors mit hohen Strafzöllen gedroht, sollten sie Autos für den US-Markt in Mexiko bauen. Zudem strich der US-Konzern Ford nach der Kritik von Trump eine geplante Milliardeninvestition in Mexiko und steckt stattdessen 700 Millionen Dollar in ein US-Werk.

lg