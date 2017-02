Für 69 Dollar nach Amerika

Der Vormarsch der Billigflieger scheint unaufhaltsam. Mit immer neuen Kampfpreisen auf immer mehr Strecken bringen sie die etablierten Linienflieger in die Defensive. Der Sommer 2017 wird ein weiterer Höhepunkt für die Branche.

Wer möchte nicht gerne mal für 69 Dollar nach Amerika fliegen? Dies für einen sechs- bis siebenstündigen Langstreckenflug über den Atlantik wohlgemerkt, nicht für eine S-Bahn-Monatskarte. Der norwegische Billigflieger Norwegian Air Shuttle macht's bald möglich.

Bereits im Mai soll eine aufgepumpte Langstreckenversion der zweimotorigen Boeing 737 Max 8 nonstop von den britischen Inseln die US-Ostküstenflughäfen Providence im Bundesstaat Rhode Island (nahe Boston) und Newburgh im Bundesstaat New York (rund 60 Meilen nördlich von New York City) ansteuern. Weitere Destinationen sind in der Diskussion, wie jüngst Norwegian-Sprecher Anders Lindström bestätigte.

Zugegeben, die beiden Ziele sind nicht die erste Wahl auf der Landkarte bedeutender Flughäfen in den USA, aber wer mal in "Frankfurt-Hahn", bekanntlich mitten im Hunsrück gelegen, gelandet ist, weiß, welche Zielorte ihn bei diesen Preisen in aller Regel erwarten. Aber ob der irische Marktführer Rynair, die britische Easyjet oder Anbieter wie die ungarische Wizz oder Norwegian - sie sind immer wieder für Schlagzeilen dieser Art gut.

Die Billigflieger kommen

Und so dürfte es weitergehen, denn das nächste europäische Branchenbeben, neben dem sich abzeichnenden Einstieg der Billigflieger in die Langstrecke, ist bereits beschlossene Sache. Erstmals wird Ryanair im März, mit Beginn des neuen Sommerflugplans, am Flughafen Rhein-Main an den Start gehen (der ja nun wirklich in Frankfurt liegt).

Ein Quantensprung, sehr zum Ärger der Lufthansa, der überhaupt nur mit freundlicher Gebührenhilfe des Flughafenbetreibers Fraport möglich wurde. Bisher galten die Gebühren auf dem Stammflughafen der Lufthansa den kostenbewussten Iren nämlich immer als viel zu hoch.

Die letzte große Bastion der Linienflieger hierzulande wackelt damit bedenklich, denn mit Ryanair kommt jetzt der Marktführer nach Rhein-Main. Das ist Teil seiner Strategie, nach dem Brexit-Desaster den Marktanteil in Deutschland zu erhöhen. Ob Hamburg (von dem aus der britische Konkurrent Eaysyjet operiert), Nürnberg, Frankfurt oder andere - die Zahl der Strecken aus Deutschland steigt bei Ryanair auf 245 nach 190 vor einem Jahr.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ryanair wird den Standort Hahn nicht aufgeben, aber es ist gleichzeitig auch nicht davon auszugehen, dass es bei den zwei Maschinen auf Rhein-Main bleibt. Vielmehr dürften angesichts der Übersättigung der Mittelmeer-Urlaubsziele auch zunehmend Geschäftskunden anvisiert werden, bisher eine Domäne des Platzhirsches Lufthansa.

Aktuell hat übrigens auch die ungarische Wizz angekündigt, ihr Streckennetz zu erweitern. Da der Frankfurter Flughafen auf die Mitteilung hinweist, liegt es nahe, dass Wizz auch bald Rhein-Main ansteuern wird. Im Gespräch sind zwei Verbindungen, wobei Wizz das gleiche Gebührenmodell nutzen dürfte, wie es Ryanair eingeräumt wurde.

Die Großen schlagen zurück

Die Reaktion der Lufthansa lässt nicht lange auf sich warten. Mit der Billigtochter Eurowings wird der Kranichkonzern, immer noch der europäische Marktführer, ebenfalls nach Rhein-Main gehen (und auch nach München), um den Angriff zu kontern. Bisher waren die beiden Standorte in der Strategie des Dax-Unternehmens nur der Kernmarke Lufthansa vorbehalten, vor allem zur Bedienung des lukrativen Langstreckengeschäfts.

Zwar sind auf Rhein-Main bereits die spanische Vueling, eine Tochter der IAG, zu der Iberia und British Airways gehören, die Transavia, eine Air-France-KLM-Tochter oder die isländische Wow vertreten, gerade das Langstreckengeschäft war aber bisher eine Domäne der Linienflieger.

Langstrecke ist für Billigflieger nicht so einfach

Denn bei langen Flügen kommt das Kostenmodell der Billigflieger ins Wackeln. So müssen Besatzungen übernachten, die Flugzeuge, meist nicht für Langstreckenflüge ausgelegt, können weniger intensiv genutzt werden oder sogar ausfallen, wofür dann schnell teurer Ersatz herangeschafft werden muss - und das alles bei Kerosinpreisen, der Hauptkostenquelle, die für alle gleich sind. Zudem müssen die Flugzeuge bekanntlich stets voll besetzt sein, was bei Langstreckenflügen ungleich schwieriger ist als beim Flugangebot nach Mallorca, kommentierte Airlines-Analyst Sven Diermeier.

Langstrecke funktioniert also nur zwischen Destinationen, die hoch frequentiert sind. Und von denen gibt es außerhalb Europas deutlich weniger. Schon heute ist die Euphorie um den Riesenflieger Airbus A380 nicht mehr so hoch, denn er muss mit zahlreichen Zubringerflügen erst einmal gefüllt werden, bevor er überhaupt gewinnbringend abheben kann.

Apropos Fluggerät: Ein markanter Kostenvorteil der Billigflieger ist bekanntlich, dass sie meist nur einen einzigen Flugzugtyp nutzen, um Wartungskosten zu sparen. Favoriten sind die 737 von Boeing oder die A320-Familie von Airbus. Alles bekanntlich Mittelstreckenmodelle, die aber in abgewandelten Versionen wie dem A321neo LR oder der Boeing 737 Max 8 auch über den Atlantik kommen. Diese Muster hätten also das Zeug, den Wettbewerb auch auf der Langstrecke deutlich zu verschärfen.

Verdrängungswettbewerb

Apropos Wettbewerb. Dieser ist bekanntlich gnadenlos, wie das Beispiel der angeschlagenen Air Berlin zeigt, die derzeit ausgeschlachtet wird. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings übernimmt Teile der Flotte. Zu deutlich günstigeren Personalkosten, sprich Eurowings-Tarifvertrag, als in der Kernmarke Lufthansa. Dort gilt bekanntlich (noch) der für die Piloten wesentlich attraktivere Konzerntarifvertrag, in den die Airline aber gar nicht mehr einstellt. Gleichzeitig liefert sie sich eine erbitterte Tarifauseinandersetzung mit der Pilotengewerkschaft Cockpit. Das Management um Firmenchef Carsten Spohr steht dabei unter großem Druck, die Kosten zu senken.

Gleichzeitig verlieren die deutschen Fluglinien nach Angaben des Branchenverbandes BDL hierzulande an Bedeutung, sprich Marktanteile. 2016 sei der Anteil von Lufthansa, Condor, Air Berlin & Co. von 64 auf 62 Prozent gefallen. Die Billigflieger hätten hingegen ihr Angebot um 22 Prozent nach oben gefahren, deutsche Linien wuchsen hingegen nur um ein Prozent. "Es ist eine massive Marktveränderung", sagte (ausgerechnet) Verbandspräsident Stefan Schulte, der ja in seiner Eigenschaft als Fraport-Chef mit Ryanair die Büchse der Pandora wohl endgültig geöffnet hat. Aber die Billigflieger sind derzeit für den MDax-Konzern eben im Gegensatz zu den anderen Kunden ein wichtiger Wachstumsmarkt.

Dies gilt trotz der Schwierigkeiten von Air Berlin und der Tatsache, dass der neue Hauptstadtflughafen Schönefeld immer noch eine Baustelle ist. Ein reiner Verdrängungswettbewerb also, der da stattfindet. Zudem, so der Verbandspräsident, sind die Sicherheitskosten deutlich gestiegen. Von rund acht Prozent vor dem 11. September 2001 auf aktuell bis zu 35 Prozent der gesamten Kosten der Gesellschaften.

Wachstumsmarkt Fliegen

Warum aber werden immer mehr Kapazitäten bei einem solchen Wettbewerb geschaffen und warum legen die Aktien der Fluggesellschaften bei einem solchen Umfeld nicht stärker zu? Lediglich die Flugzeugbauer oder Triebwerkshersteller mit ihren prall gefüllten Auftragsbüchern gefallen derzeit an der Börse.

Grund für das Boomjahr 2016 ist nun mal die global ungebrochen hohe Nachfrage nach Flügen. Nach Aussagen des Branchenverbandes IATA war 2016 ein Rekordjahr. Insgesamt 3,7 Milliarden Passagiere seien 2016 geflogen. Die Nachfrage ist nach IATA-Angaben um 6,3 Prozent gestiegen und lag damit höher als das Mittel der vergangenen zehn Jahre bei 5,5 Prozent.

Grund seien neue Kapazitäten und ein um durchschnittlich um 44 Dollar je Ticket gesunkener Flugpreis, so die Organisation weiter. Viel voller wurde es in den Flugzeugen deshalb aber angesichts der vielen neuen Sitzplätze nicht. Die Auslastung lag bei 80 Prozent. Aber die Kardinalfrage, ob dabei immer auskömmliche Margen erzielt wurden, steht auf einem ganz anderen Blatt - wie das Beispiel Air Berlin zeigt.

"Die Nachfrage nach Flugreisen wächst", konstatiert jedenfalls Verbandspräsident Alexandre de Juniac, ehemaliger Chef von AirFrance-KLM. Herausfordernd sei es aber, die vorhandenen Infrastrukturkapazitäten schnell genug zu verbessern. In der IATA sind 260 Fluggesellschaften vertreten, die rund 80 Prozent der weltweiten Flüge anbieten.