Mercedes X-Klasse

Da verblasst selbst die neue X-Klasse, die Mercedes erstmals vor breitem Publikum auf der Messe in Frankfurt enthüllt. Damit wagen sich die Schwaben in den lukrativen Markt für Pick-ups, der in den nächsten zehn Jahren um über 40 Prozent wachsen soll. Vor allem in Asien und Südamerika sehen die Mercedes-Manager hier großes Potenzial. Der erste Pick-up mit Stern soll ab November in Deutschland erhältlich sein, später dann in Südafrika, Australien, Brasilien und Argentinien. Die Preise beginnen bei rund 37.300 Euro. Unter der Motorhaube steckt Nissan-Renault-Technik. Die X-Klasse basiert auf dem Nissan Navara und wird auch in dessen Werk in Barcelona gebaut. Ein Vierzylinder-Diesel sorgt für mindestens 163 PS. In puncto Design und Ausstattung setzt die Premium-Pritsche aber eigene Maßstäbe. Der Pick-up verfügt über eine aktive Brems- und Spurführungshilfe, erkennt Verkehrszeichen erkennen und ist über die App Mercedes Me voll vernetzt.