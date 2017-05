Neue Studie zum Volkssport Nummer 1

Die wertvollsten Fußballklubs

Stand: 31.05.2017, 14:25 Uhr

König Fußball regiert bekanntlich die Welt. Das schlägt sich auch in der neuesten Geldrangliste der erfolgreichsten 32 Fußballvereine nieder, die die Beratungsgesellschaft KPMG errechnet hat.

Fußballvereine gelten als Gesellschaften mit dem bekanntesten Markenwert überhaupt, der Millionen Menschen in seinen Bann zieht. Einfach nur Umsätze aufzuaddieren, wäre daher nur ein Teil der Wahrheit. Für die KPMG-Experten sind fünf Kriterien entscheidend, mit der sie sich der Bewertung der Vereine nähern.

Als da wären die Profitabilität, Bekanntheit, sportliches Potenzial, Fernsehrechte und Eigentumsrechte des Stadions. Für die Studie wurde die Saison 2015/16 zugrunde gelegt. Die bis auf das am Samstag anstehende Finale der Champions League zwischen Real Madrid und Juventus Turin beendete Spielzeit 2016/17 ist nicht eingeflossen.

ManU an der Spitze

Fußball bleibt weiter ein Wachstumsmarkt. Erstmals konnte mit Manchester United ein Fußballverein (der zudem auch noch börsennotiert ist), seinen Unternehmenswert auf über drei Milliarden Euro stiegern. Mit einem Wert von 3,1 Milliarden Euro steht ManU an der Spitze der KPMG-Geldrangliste.

Stadion von Manchester United. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Platz zwei mit einem Wert von 2,9 Milliarden Euro geht an die "Königlichen", wie Real Madrid auch genannt wird. Knapp gefolgt vom Erzrivalen FC Barcelona mit dem argentinischen Superstar Lionel Messi, der 2,8 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Mit dem FC Bayern München folgt der erste von nur drei deutschen Vereinen, der mit 2,4 Milliarden Euro bewertet wird, eine Steigerung von 14 Prozent.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kommentierte gegenüber der "FAZ": "In diesem Wettbewerb müssen wir uns mit Topmannschaften insbesondere aus England und Spanien messen und sind deshalb glücklich darüber, dass das in der Bewertung zum Ausdruck kommt."

Bayern München. | Bildquelle: picture alliance / dpa

An der Fußball AG der Münchener halten die Deutsche Telekom, Adidas und die VW-Tochter Audi Minderheitsanteile von jeweils 8,33 Prozent. Die Bayern, die als absoluter Ligakrösus gelten, erzielten in der vergangenen Saison einen Umsatz von 592 Millionen Euro und einen Gewinn nach Steuern von 33 Millionen Euro.

Gesamtwert gesteigert

Aber nicht nur an der Spitze wurden die Werte gesteigert, der Gesamtwert aller 32 Fußballvereine erhöhte sich im Vergleich zur Vorsaison 2014/15 um 14 Prozent auf fast 30 Milliarden Euro. "Zum Teil resultiert das Ergebnis vom TV-Boom, andere Gründe für das Wachstum sind aber auch die Strategien zur Internationalisierung des Geschäfts, Investitionen der Vereine in eine moderne Infrastruktur und insgesamt eine nachhaltigere Unternehmensführung in den Klubs", sagte KPMG-Berater Andrea Sartori, Autor der Studie.

Aus Deutschland sonst nur noch BVB und Schalke

Aus dem Land des amtierenden Weltmeisters ist außer den Bayern aus München die Präsenz anderer Vereine überschaubar. Der einzige börsennotierte Klub, Borussia Dortmund, rangiert mit einem Wert von 971 Millionen Euro auf Platz 12. Immerhin steigerten die Westfalen ihren Wert damit um 17 Prozent.

Erzrivale FC Schalke 04 rangiert auf Platz 14 mit einer Bewertung von 691 Millionen Euro und einer Steigerung um elf Prozent. Damit ist die deutsche Bundesliga mit drei Klubs vertreten, Italien und Spanien mit je sechs Vereinen und England mit acht Vertretern. Die englischen Klubs decken dabei 40 Prozent des gesamten Wertes ab, was besonders auch mit den äußerst lukrativen TV-Erlösen für die englische Premier League zu tun hat. Die 20 Erstligaklubs auf der Insel erhalten 1,7 Milliarden Pfund (rund zwei Milliarden Euro) je Saison, die Bundesliga kam nur auf 628 Millionen Euro. Der Wert soll zur kommenden Saison aber auf 1,2 Milliarden Euro ebenfalls deutlich steigen.

rm