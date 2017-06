X-Box One X

Aus Scorpio wird One X: Das ist der Name der neuen Spielekonsole Xbox von Microsoft, die auf der heute beginnenden Spielemesse E3 in Los Angeles vorgestellt wird. Dank einer riesigen Rechenpower verspricht Microsoft eine deutlich verbesserte Grafik mit 4K-Auflösung, HDR-Optik und Bildraten von 60 Bildern pro Sekunde. In Deutschland soll die Xbox One X am 7. November zu einem Preis von 499 Euro angeboten werden.