Schlappe für VW, Daimler und BMW

Auto-Boomland Amerika

Stand: 05.01.2017, 08:41 Uhr

Ein neuer Verkaufsrekord: Dank eines starken Dezembers wurde 2016 zu einem neuen Auto-Rekordjahr in Amerika. Nur für Volkswagen, Daimler und BMW war es schwer, in den USA ihre Autos an den Mann zu bringen. 2017 könnte es noch schwerer werden - für alle.

Noch läuft es im Autoland USA. Vor allem die dicken Stadtgeländewagen und Pick-up-Trucks sind beim Amerikaner gefragt. Angesichts niedriger Benzinpreise und günstiger Zinsen kauften viele Amerikaner einen Neuwagen. Der US-Automarkt knackte einen neuen Absatzrekord dank der guten Verkaufszahlen im Dezember. Laut Daten des Fachblatts "Automotive News" wurden 2016 in den USA 17,54 Millionen Neuwagen verkauft. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Neues Rekordjahr oder schwächere Zeiten?

Doch der Ölpreis zieht an, die Zinsen legen zu - kann 2017 da ein neues Rekordjahr werden? Zuletzt mussten die Autohäuser bereits stärker mit Rabatten nachhelfen, um die Verkäufe zu stützen. Experten sagen schwächere Zeiten voraus, der Boom könnte sich dem Ende neigen. Der US-Autohändlerverband schätzt den Absatz auf nur noch 17,1 Millionen Fahrzeuge. Das Analysehaus IHS Markit ist etwas optimistischer und geht für 2017 von 17,4 Millionen Autos aus.

General-Motors-Chefökonom Mustafa Mohatarem dagegen übt sich in (Zweck-)Optimismus. Er sagte, 2017 könnte ein weiteres Rekordjahr werden. Die Stimmung der Verbraucher sei gut, die wichtigsten Konjunkturindikatoren positiv.

Noch herrscht Freude

Erst einmal freut sich die Branche über die guten Absatzzahlen. Im Dezember gelang ein Plus von 3,0 Prozent auf 1,69 Millionen Fahrzeuge. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Besonders gut lief es für Amerikas größten Autokonzern General Motors. Er steigerte seine Verkäufe im Dezember um zehn Prozent auf 319.000 Fahrzeuge. Die Nummer zwei, Ford, trat dagegen auf der Stelle und schaffte im Schlussmonat nur ein knappes Plus von 0,3 Prozent auf knapp 240.000. Der lange Zeit erfolgsverwöhnte Branchenriese Fiat Chrysler musste dagegen einen Rückgang um zehn Prozent verkraften auf rund 193.000 verkaufte Wagen.

Die japanischen Schwergewichte Toyota, Honda und Nissan schnitten da besser ab. Alle drei steigerten ihren Absatz. Toyota übergab rund 223.000 Fahrzeuge an die Kunden, das waren zwei Prozent mehr. Honda steigerte seine Verkäufe um mehr als sechs, Nissan um fast zehn Prozent.

Nur die VW-Töchter überzeugen

Die deutschen Autobauer kamen da nicht heran. Bei VW sorgten zwar gute Dezemberzahlen für etwas Aufwind, die Wolfsburger konnten den zweiten Monat in Folge deutliche Zuwächse verbuchen. Der Neuwagenabsatz der Kernmarke VW kletterte sogar um gut 20 Prozent. Allerdings kam dem vom Abgas-Skandal angeschlagenen Unternehmen bei der Absatzbilanz zugute, dass ein Verkaufsstopp von Dieselwagen die Zahlen im Vorjahr stark belastet hatte. Im Gesamtjahr verkaufte VW 7,6 Prozent weniger Autos als 2015.

Bei BMW gingen die Verkäufe im Dezember um 5,4, im Gesamtjahr sogar um 9,7 Prozent zurück. Auch Oberklasse-Konkurrent Daimler musste mit 4,8 Prozent weniger verkauften Mercedes-Benz im Dezember Abstriche machen. Im Gesamtjahr gab es dennoch ein Mini-Plus von 0,1 Prozent.

Nur die VW-Töchter konnten glänzen und konnten sogar Rekorde einfahren. Audi schaffte im Dezember ein Verkaufsplus von 13,7 Prozent und wurde auf Jahressicht rund vier Prozent mehr Autos los. Die Sportwagentochter Porsche - Renditeperle im VW-Konzern - setzte im Dezember etwas mehr ab und zählt im Gesamtjahr einen Zuwachs von 4,9 Prozent.

bs