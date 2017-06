Trotz-Opec-Beschränkung

Ölpreise auf dem Weg in den Keller

Stand: 21.06.2017, 11:06 Uhr

Kaum ein Rohstoff hält die Märkte so in Atem wie das schwarze Gold. Derzeit wird der Schmierstoff der Weltwirtschaft mal wieder immer billiger. Ein altes Problem in alten Schläuchen, auch für die Aktienmärkte.

Denn trotz der freiwilligen Förderbeschränkungen des Ölkartells Opec sowie des Nicht-Opec-Mitglieds Russland kommt der Ölpreis einfach nicht auf die Beine. Was den Autofahrer freut, wird an den Weltmärkten kritisch gesehen, gelten fallende Ölpreise doch als Zeichen für eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik. Auch die Inflationsziele der Notenbanken dürften bei fallenden Ölpreisen weiter nur ein frommer Wunsch bleiben.

Derweil geht der Verfall der Preise ungebremst weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet derzeit nur gut 45,70 Dollar. Damit nähert sich der Preis dem Sieben-Monats-Tief aus dem November 2016. Die Notierung für die US-Leichtölsorte WTI steht nur noch bei gut 43 Dollar. Aktuell stabilisieren sich die Notierungen allerdings auf dem niedrigen Niveau.

Händler machen den jüngsten Preisrutsch auch auf gestiegene Fördermengen der Opec-Staaten Libyen und Nigeria zurück, die der Beschränkung der Fördermenge im Kartell nicht unterliegen. Diese Vereinbarung wurde inzwischen bis März 2018 verlängert.

Opec verliert an Macht

Noch in den 70er und 80er Jahren wurden Sitzungen des mächtigen Kartells in den westlichen Industriestaaten bange erwartet. Diese Zeiten sind endgültig vorbei, spätestens mit dem Beginn des Fracking-Booms in den USA hat das Kartell einen Großteil seiner Macht verloren. Der dramatische Sturz des Ölpreises von über 100 Dollar je Fass seit Mitte 2014 spricht für sich.

Opec-Länder. | Bildquelle: Opec, Grafik: boerse.ARD.de

Neben hausgemachten Problemen der stets tief zerstrittenen Mitgliedsländer ist es vor allem Amerika, das den Ölproduzenten einen dicken Strich durch die Rechnung macht. Der Boom des Schieferöls sorgt für ein Überangebot auf dem Weltmarkt, was bekanntlich die Preise drückt. Eine Erkenntnis, die nicht neu ist.

"Wenn die Opec-Staaten gehofft haben, dass die Verlängerung der Förderbremse die Preise stabilisieren hilft, haben sie sich geirrt", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Sollten die US-Förderer ihre Produktion weiter erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage aus Asien anhaltend schwächeln, sei ein Fall des Ölpreises auf bis zu 40 Dollar nicht ausgeschlossen.

Fracking. | Quelle: picture-alliance/dpa

Besonders bitter für die Ölförderer (die, wie der weltweit größte Förderer Saudi-Arabien, meist auf Gedeih und Verderb vom Ölexport abhängig sind): Die Fracking-Technologie hat sich auch technologisch weiterentwickelt. Bohrlöcher können schneller geschlossen und geöffnet werden, die preisliche Schmerzgrenze für die Förderung sinkt stetig weiter. Selbst die jüngsten politischen Spannungen am Persischen Golf zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien (beides Opec-Mitglieder) können den Preis nicht mehr beflügeln - wenn das sogar nichts mehr hilft.

Aktienmärkte im Schlepptau

Auch die Aktienmärkte mit ihren meist schwer gewichteten Ölaktien bekommen den Schwächeanfall des Öls zu spüren. Die Charts der großen Ölaktien seit Jahresanfang sprechen für sich. Gewinne, die zuvor aufgebaut worden waren, sind mittlerweile größtenteils wieder verpufft. Der Dax ist zwar nicht besonders öllastig, kann sich den weltweiten Tendenzen aber natürlich nicht entziehen.

Auch zarte Hoffnungen auf eine Zinswende in Europa, von der vor allem Finanzwerte profitieren würden, dürften sich angesichts der angespannten Lage am Ölmarkt als frommer Wunsch erweisen. Auswirkungen hat der Ölpreisverfall zudem auch auf den Devisenmarkt, denn Öl wird in Dollar abgerechnet. Aktuell konsolidieren die großen Märkte auf hohem Niveau. Der Dax hat die Marke von 13.000 Punkten nicht knacken können und fällt derzeit ebenso zurück wie die großen US-Indizes.

rm