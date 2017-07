Rekord beim Xetra-Gold

Gold-Tresore zum Bersten voll

Stand: 05.07.2017, 09:08 Uhr

Anleger können Gold handeln wie ein Wertpapier - mit dem so genannten "Xetra-Gold". Eine Schuldverschreibung der Deutschen Börse, die für jedes Wertpapier echtes Gold im Tresor lagern muss. Anleger sind so verrückt danach, dass die Börse ihre Gold-Bestände in einem Jahr verdoppeln musste.

Ein Rekord: 167,55 Tonnen Gold lagern im Tresor der Deutschen Börse. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr, als die Börse einen Rekordbestand von gut 80 Tonnen Gold meldete. 50 Tonnen Gold sind allein seit Jahresbeginn dazu gekommen. Aktueller Wert der Goldbestände: rund 5,8 Milliarden Euro. Das Xetra-Gold ist beliebt wie nie, vor allem bei den Profi-Anlegern.

»Der Anstieg liegt vor allem an der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren. Obwohl der Goldpreis in Euro in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben hat, hat sich der Bestand positiv entwickelt. Mit über 167 Tonnen im Bestand ist Xetra-Gold das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa.« Steffen Orben, Deutsche Börse Commodities GmbH

Facts Xetra-Gold

Xetra-Gold ist bei Anlegern deshalb so beliebt, weil sie den Rohstoff über die Börse handeln können wie ein Wertpapier. Der Vorteil gegenüber dem Kauf und Verkauf von physischem Metall in Form Barren oder Münzen: Xetra-Gold ist schneller, bequemer und kostengünstiger zu handeln als der echte Rohstoff. Trotzdem können Anleger eins zu eins an der Entwicklung des Goldpreises partizipieren.

Zugleich könnte der Anleger, wenn er denn wollte, auch das echte Gold bekommen. Denn jedes Wertpapier verbrieft auch das Recht auf ein Gramm "echtes" Gold - das Anlageprodukt bietet daher auch eine Möglichkeit der Steueroptimierung. Lässt sich der Anleger sein Gold ausliefern, kostet das aber natürlich was.

Warum Gold?

Das Brexit-Votum und die US-Präsident Trump haben Anleger verunsichert und zu steigender Nachfrage bei Gold geführt. Das Edelmetall wird in turbulenten Zeiten von Investoren gern als sicherer Hafen angesteuert.

Auch die Niedrigzinspolitik der EZB macht Gold attraktiver. Wenn klassische Anlagen wie Sparbuch oder Tagesgeld kaum noch Rendite abwerfen, steht das ebenfalls zinslose Gold nicht mehr im Nachteil zu anderen Anlageformen.

Alternativen: Euwax Gold u.a.

In Deutschland ist die Deutsche Börse nicht der einzige Anbieter von solchen Gold-Anlageprodukten. Es gibt ein ähnliches Papier zum Beispiel von der Börse Stuttgart: „Euwax Gold”. Auch hier haben Anleger eine Auslieferungsoption. Ebenso bieten ETF Securities, Blackrock, die Deutsche Bank oder Source solche Wertpapiere.

bs

Welche Anlageformen gibt es?

Mit Exchange Traded Products kann der Anleger mit einem börsengehandelten Wertpapier sein Gold-Investment einfach gestalten. Sowohl Goldminen-Aktien als auch der Goldpreis selbst sind über die kostengünstigen Instrumente erhältlich.