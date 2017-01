Digitalwährung wieder über 1.000 Dollar

Bitcoin durchbricht Schallmauer

Stand: 02.01.2017, 14:40 Uhr

Er ist wieder da, der Bitcoin: Die Digitalwährung durchbricht zum Jahresauftakt die Marke von 1.000 Dollar. Nach dem Rallyjahr 2016 fehlt dem Bitcoin nicht mehr viel zur alten Rekordhöhe.

So ein Jahresauftakt ist vielversprechend: Erstmals seit drei Jahren kostet die Kryptowährung wieder mehr als 1.000 Dollar. Der Kurs der virtuellen Währung legte am Montag auf der Handelsplattform Bitstamp rund drei Prozent auf 1.024,80 Dollar zu. Andere große Börsen wie Bitfinex oder Kraken zeigten am Montagmorgen ebenfalls Kurse über 1.000 Dollar.

Jetzt kann sich der Bitcoin aufmachen, sein im November 2013 erreichtes Allzeithoch zu knacken. Im besagten Jahr war der Preis auf 1.216 Dollar gestiegen, bevor er abstürzte. Der Crash beförderte die Digitalwährung Richtung 200 Dollar, ihr Untergang wurde mehrfach vorausgesagt. Blockchain ja, Bitcoin nein, so die Parole.

Bitcoin-Revival: plus 120 Prozent

Doch im Jahr 2016 erlebte die Kryptowährung ein Revival, und der Wert des Bitcoin verdoppelte sich, mehr noch. Das stolze Plus betrug 120 Prozent. Vor allem das letzte Quartal war Rally-verdächtig, die Währung gewann allein in den letzten drei Monaten des Jahres 57 Prozent.

Fachleute machen für die gestiegenen Bitcoin-Kurse vor allem eine stärkere Nachfrage aus China verantwortlich. Investoren versuchten mit Bitcoin-Käufen ihr Vermögen vor dem Wertverlust der Landeswährung Yuan zu schützen. Der Yuan verlor 2016 rund sieben Prozent, so viel wie seit über zwanzig Jahren nicht mehr.

Bitcoin Richtung 3.000 Dollar?

Die Rally ist nach Ansicht vieler Experten noch längst nicht zuende. Die Saxo Bank etwa hält es für möglich, dass sich der Bitcoin-Kurs 2017 verdreifachen könnte, zumindest unter bestimmten Bedingungen. Treiber könnte die neue Regierung der Vereinigten Staaten sein. Trump dürfte das Haushaltsdefizit in die Höhe treiben, und damit auch die Inflation anfachen. Die US-Notenbank wäre gezwungen, die Zinsen deutlich schneller zu erhöhen, was viele Gelder aus dem Ausland anzieht, etwa aus China und Russland.

»Das sorgt für einen Dominoeffekt in den Schwellenländern, und vor allem in China, die auf der Suche nach Alternativen zum Fiat-Geld-System sind, das vom US-Dollar dominiert wird, und dessen Über-Abhängigkeit von der US-Geldpolitik.« Aus: Die zehn unglaublichen Prognosen der Saxo Bank für 2017

Bitcoin - was ist das überhaupt?

Bitcoins sind eine rein virtuelle Währung, die an speziellen Börsen in reales Geld getauscht werden kann. Für die seit 2009 existierende Cyberwährung steht keine Regierung oder Zentralbank ein. Alle zehn Minuten werden durch Computer 12,5 Bitcoins dem System zugeführt. Von der Cyber-Währung sollen inzwischen umgerechnet 16 Milliarden Dollar im Umlauf sein. Das entspricht etwa dem Börsenwert des im Dax gelisteten Immobilienkonzerns Vonovia.

Viele Experten trauen solch virtuellen Bezahlsystemen großes Zukunftspotenzial im Zahlungsverkehr zu. Bitcoin hat allerdings mit Betrugsfällen in der Vergangenheit für negative Schlagzeilen gesorgt und wird in Teilen der Öffentlichkeit kritisch gesehen. Großbanken wie die Schweizer Großbank UBS und die Deutsche Bank arbeiten auch deshalb an der Entwicklung eigener Cyber-Währungen.

bs