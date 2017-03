Wetten auf die EZB-Zinserhöhung

Und der Euro steigt und steigt

Stand: 13.03.2017, 09:10 Uhr

Wann erhöht die EZB die Leitzinsen? Die Notenbank selbst hat gerade erst beteuert: noch lange nicht. Aber der Finanzmarkt wettet auf eine nahende Zinserhöhung. Dem Euro verhilft das zu wundersamer Stärke.

Eigentlich ist die Denkart der letzten Monate genau anders herum: Die amerikanische Notenbank hat ihren Zinserhöhungszyklus begonnen und steuert auf eine weitere Zinserhöhung zu, was dem Dollar Auftrieb gibt. Denn höhere Zinsen locken Geld in diesen Währungsraum, weshalb diese Währung beliebter wird und ihr Kurs steigt. Entsprechend ist der Dollar in den letzten Monaten gestiegen, und der Eurokurs hat verloren.

Doch in den vergangenen Tagen war es genau andersherum: Der Kurs des Euro stieg gegenüber dem Dollar kräftig, obwohl die Finanzmärkte weiter fest mit der nächsten Zinserhöhung in Amerika an diesem Mittwoch rechnen. Verkehrte Welt?

Wetten auf die EZB

Es ist bloß eine neue Spekulation, die Investoren leitet. Man spekuliert, ob die EZB die Zinsen noch vor Auslaufen des Anleihe-Kaufprogramms erhöht. Laut Insiderinformationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll im geldpolitischen Rat der EZB genau darüber diskutiert worden sein. Die Agentur berief sich auf mehrere EZB-Vertreter, ohne Namen zu nennen.

Er glaube nicht an dieses Szenario, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Aber: "Momentan zählt, dass EZB-Präsident Mario Draghi solchen Spekulationen in seinen Äußerungen letzte Woche keinen Riegel vorgeschoben hat." Gleichwohl hatte Draghi vorige Woche nach der EZB-Ratssitzung bekräftigt: An den Leitzinsen wolle man auf absehbare Zeit nicht rütteln. Sie würden weit über die Zeit des Anleihen-Kaufprogramms hinaus niedrig bleiben.

"Die EZB-Politik scheint ein immer überzeugenderes Argument für Europas Gemeinschaftswährung zu werden", so Leuchtmann. Seiner Einschätzung nach erwarten viele Investoren eine Rückführung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr.

Devisenexperten erklärten die Kursgewinne auch mit der zuletzt etwas optimistischeren Einschätzung der künftigen konjunkturellen Entwicklung durch die EZB. Dies habe die Spekulationen auf eine Änderung der Geldpolitik geschürt. Der Euro ist am Montag erneut gestiegen. Er kletterte auf 1,0709 Dollar und war damit zeitweise so teuer wie zuletzt Anfang Februar.

bs