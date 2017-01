Von wegen Abschlussbericht zum Dieselskandal

VW verschwiegen wie immer

Stand: 20.01.2017, 08:55 Uhr

Volkswagen macht dicht: Entgegen der ursprünglichen Ankündigung legt VW den Abschlussbericht zum Diesel-Skandal doch nicht offen. Was gibts da eigentlich noch zu verbergen?

Das ist schon merkwürdiges Gebaren: Erst macht VW auf offen und transparent. Im Herbst 2015 beauftragen die Wolfsburger die US-Kanzlei Jones Day damit, die Hintergründe der Abgasmanipulationen zu ermitteln und versprechen mehrfach, die Ergebnisse der externen Untersuchung zu veröffentlichen.

Dann der Rückzieher auf Raten. Wiederholt verschiebt VW die Vorlage des Berichts unter Verweis auf die laufenden US-Ermittlungen - sonst seien die Risiken für den Konzern zu hoch. Jetzt ist der Vergleich durch, die Kosten sind klar: 4,3 Milliarden Dollar.

Doch jetzt blockiert VW komplett. Die Erkenntnisse der vom Konzern beauftragten Juristen seien in das von den US-Behörden veröffentlichte "Statement of Facts" eingeflossen, sagte ein VW-Sprecher am Donnerstag. Mit der Veröffentlichung dieser Dokumentation der Ereignisse erübrige sich die Notwendigkeit, einen separaten Bericht anzufertigen. Die Öffentlichkeit dürfte das komplett anders sehen, oder?

Gericht entscheidet über Winterkorns Aussagepflicht

Heute (10:30 Uhr) gibt es in Sachen VW und Verschwiegenheit noch eine wichtige Entscheidung vom Landgericht Paderborn. Es entscheidet, ob der ehemalige VW-Konzernchef Martin Winterkorn als Zeuge in einem Schadenersatzprozess zum Abgasskandal aussagen muss.

In einem sogenannten Zwischenverfahren klären die Richter, ob der frühere Chef von Volkswagen das Recht hat, seine Aussage zu verweigern - und damit erst gar nicht nach Ostwestfalen kommen muss. Weil gegen Winterkorn wegen möglicher Kursmanipulationen ermittelt werde, müsse geklärt werden, ob das laufende Verfahren klar von der in Paderborn zu verhandelnden Schadenersatzklage eines VW-Kunden zu trennen sei, begründete ein Gerichtssprecher. Demnach kann Winterkorn die Aussage verweigern, sobald sich die Sachverhalte überschneiden und damit die Möglichkeit besteht, dass er sich selbst belastet.

bs