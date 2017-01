Vergleich in Sicht

VW schafft wohl Einigung

Stand: 11.01.2017, 09:05 Uhr

Volkswagen steht im Abgasskandal vor einer weiteren Einigung mit den US-Behörden. Diesmal geht es um viele Milliarden - mehr, als der Konzern zurückgelegt hat.

Das Ende der Rechtsstreitigkeiten in den USA im Dieselskandal rückt für den VW-Konzern näher. Am Abend gab der Wolfsburger Autobauer bekannt, dass er in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem amerikanischen Justizministerium für einen Vergleich mit den Behörden stehe. Konkret geht es um Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar. Mit der Einigung sollen verschiedene strafrechtliche Untersuchungen sowie zivilrechtliche Bußgeldverfahren beigelegt werden, hieß es weiter.

Der Entwurf enthält laut VW auch ein Schuldeingeständnis des Konzerns. VW hatte weltweit massenhaft Software in Autos eingebaut, um die Abgaswerte bei Dieseln auf dem Prüfstand zu senken. Das US-Justizministerium hatte den Wolfsburger Konzern vor fast genau einem Jahr verklagt. Über die vereinbarten Strafzahlungen hinaus solle nun die interne Kontrolle bei VW gestärkt und eine "unabhängige Aufsichtsperson" benannt werden.

Verkappte Gewinnwarnung - Rückstellungen reichen nicht

Volkswagen hat bislang 18,2 Milliarden Euro für die Folgen des Abgasskandals zurückgelegt. Der größte Teil davon dürfte allerdings bereits für Entschädigungszahlungen für US-Kunden und Strafen in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen reserviert sein.

Die Summe werde wohl nicht reichen, teilte VW mit: "Kommt es zu dem Vergleich, werden die Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich zu einem die bestehenden Rückstellungen übersteigenden finanziellen Aufwand führen", hieß es. "Wie hoch die Belastung für das Jahresergebnis 2016 konkret sein wird, hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab und lässt sich derzeit noch nicht bestimmen." Auf der einen Seite haben die Aktionäre also mehr Klarheit, andererseits müssen sie aber auch mit zusätzlichen Belastungen rechnen.

Auch Porsche SE rechnet mit Belastungen

Auch die Konzernholding Porsche SE, die mit 51 Prozent die Mehrheit der VW-Stammaktien hält, teilte mit, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch einen Vergleich ihr Jahresergebnis nach Steuern unter der bisherigen Schätzung von 1,4 bis 2,4 Milliarden Euro liegen werde. Die Holding ist nicht zu verwechseln mit dem Sport- und Geländewagenbauer Porsche, der "nur" eine Konzerntochter ist.

Neue Klage gegen einen Manager

Trotz der sich anbahnenden Einigung mit den Behörden wirft die jüngste Anklage gegen einen Manager des Konzerns in Florida einen weiteren Schatten auf die Rolle des Konzerns. Dieser wurde am Montag wegen Betrugs angeklagt, weil er die Softwaremanipulationen des Konzerns nicht offengelegt habe. Er war Leiter der Umweltabteilung, die für die Einhaltung der Vorschriften zuständig war. Richter William C. Turnoff setzte für Donnerstag eine Anhörung an.

Gleichzeitig wirft die Bundespolizei FBI in diesem Zusammenhang der Konzernspitze Vertuschung vor. Namen wurden aber nicht genannt. Der damalige VW-Chef Martin Winterkorn war im Gefolge des Skandals zurückgetreten. Bisher heißt es, dass die Vorstandsmitglieder des Konzerns erst kurz vor dem Bekanntwerden im September 2015 Bescheid wussten.

Ermittlungen auch in Deutschland

Auch in Deutschland wird übrigens ermittelt, zuständig ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Sie ermittelt gegen inzwischen 21 Beschuldigte wegen des Verdachts auf Betrug, darunter befindet sich jedoch kein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied. Anders als in den USA erhalten die Besitzer von manipulierten Autos in Deutschland keine Entschädigungen, ihnen wird lediglich der Umbau der Fahrzeuge angeboten.

Angesichts des großen Aufwandes, riesige Datenmengen auszuwerten und viele Zeugen zu vernehmen, sei es offen, ob die Ermittlungen 2017 zum Abschluss kämen, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klaus Ziehe. "Für das Diesel-Verfahren wage ich keine Prognose", ergänzte er. "Die Amerikaner sind uns hier im Grunde ein Jahr voraus."

Börse setzt auf klare Fronten

An der Börse setzen die Anleger hingegen schon länger auf einen Befreiungsschlag im Dieselskandal. Insbesondere die Tatsache, dass es wohl noch vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Trump am 20. Januar zu einer Einigung kommt, wird positiv gewertet.

"Es ist eine große Erleichterung, dass sich das nicht bis zur nächsten US-Administration hinzieht", erklärte Arndt Ellinghorst, Autoanalyst vom Investmentberater Evercore ISI. Jetzt könne Volkswagen einen Strich unter die Rechtsrisiken in den USA ziehen. Vermutlich müssten zu den bisherigen Rückstellungen aber noch zwei bis drei Milliarden draufgesattelt werden.

Zu Handelsbeginn liegt die im Dax enthaltene VW-Vorzugsaktie in der Spitze 1,8 Prozent zu auf über 147 Euro. Bereits seit Mitte November geht es mit dem Papier schon steil bergauf von Niveaus bei unter 120 Euro.

